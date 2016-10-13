Текст: Арина Спиркина

В большинстве супермаркетах по всему миру наравне с отделами «Бакалея», «Мясо» и «Рыба» существует еще один — «Кулинария». Здесь можно найти уже готовую еду, которую удобно взять домой, тем самым сняв с себя заботы о закупке и приготовлении.

Например, в самом известном универмаге Лондона Harrods есть целый этаж, который носит название Food Hall, где навынос готовы завернуть если не все, то очень многое: от маленьких тапас и различных вариаций сэндвичей до суши и кипрских купэсов.

Мы выбрали семь московских кулинарий, куда можно зайти в обеденный перерыв или в поисках закусок для вечеринки.

адрес

ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1 телефон

+7 (495) 690–13–41 другие адреса Почти восемь лет назад у Евгения Кацнельсона («Лига Пап», «Рынок и общепит», Courvoisier) созрела идея превратить формат «отдела» при магазине в самостоятельное место, которое будет расположено по соседству с офисами и сэкономит время их сотрудников в обеденные перерывы. «Лавка Караваевых» — первая кулинария на российском рынке и самая стабильная до сих пор. Благодаря политике постоянного мониторинга поставщиков основателям удается держать максимально низкую стоимость блюд, но не потерять в качестве. Ассортимент разнообразный, а во всех заведениях сети почти всегда полная посадка. Кулинарии расположены в основном рядом с офисами и корпусами университетов. Например, в точке на «Парке культуры» основатели заключили партнерские отношения с «Яндексом». Брать нужно различные вариации салатов и закусок; из полюбившихся сочетаний — баклажаны с песто (75 рублей за 100 граммов) и салат из свеклы с имбирем (45 рублей за 100 граммов). Из супов — свекольник на кефире (70 рублей). Есть приличный ростбиф (200 рублей за 100 граммов). А из сладкого удачными получились «Наполеон» и сырники. Кофе тоже вполне пристойный.

На случай, если рядом нет кофейни, смело берите негорький большой капучино за 130 рублей. Блины с лососем и крем-чиз — 110 рублей за 100 грамм Пирожок с уткой — 50 рублей Бутерброд с копченым лососем — 170 рублей Паста песто — 95 рублей за 100 грамм

адрес

ул. Лесная, 20/1 Ближайший побратим «Лавки» расположился неподалеку от Белой площади, а новый — на Большой Пироговке. Выбор блюд почти идентичен, хотя заметно сокращен. Помимо всего прочего, есть и приятно удивившие позиции, например курица терияки и морковный торт (140 рублей за порцию). Внутри симпатично — интерьер отдаленно напоминает Scramble на Патриках. Посередине возвышается стойка со столешницей из темного дерева и двумя колоннами, обшитыми им же. И попытка собрать в одном месте все и сразу от ресторанного интерьера в этом случае даже похвальна, потому что обедать там правда приятно. Тефтели в соусе тако — 90 рублей за 100 грамм Булочка баварская — 20 рублей Салат из курицы с сельдереем — 83 рублей за 100 грамм Франжипан — 122 рублей Бонус При наличии социальной карты с 08:00 до 19:00 предоставляется 10%-ная скидка, а по студенческому билету к каждому заказу с 16:00 до 19:00 бесплатно дают чай, кофе или морс.

Кулинария «Брусника»

адрес

ул. Маросейка, 8 телефон

+7 (495) 624–49–17 Сеть кулинарий, открывшихся не так давно, с достаточно большим ассортиментом блюд. Все позиции постарались сделать нетривиальными, оставив только несколько образцов из вечной классики. Например, есть соба с овощами (95 рублей за 100 грамм), пирог из курицы с рикоттой (115 рублей за 100 грамм), сэндвич в багете с прошутто ди парма (220 рублей) и салат с ростбифом, яблоками и зеленым салатом (140 рублей за 100 грамм). Неожиданно отличает «Бруснику» наличие винной карты и регулярные акции на вина. Из недавних — три бокала кьянти или пино гриджо за 600 рублей. В конечной сумме получается чуть дороже, чем в «Лавке», но и блюда здесь интереснее. Посидеть внутри можно за маленькими круглыми столиками, что не слишком удобно, поэтому чаще здесь берут еду навынос. Морс брусничный — 70 рублей Семга на пару — 220 рублей за 100 грамм Бокал вина — 230 рублей «Капрезе» — 120 рублей за 100 грамм Большой миндальный круассан — 125 рублей

Кулинария «Без забот»

адрес

ул. Мясницкая, 24/7 телефон

+7 (495) 660–49–31 По соседству со зданием ВШЭ и многочисленными офисами на Мясницкой примостилась симпатичная кулинария с винтовой лестницей и яркими контрастными лавочками на улице. Вся предложенная еда в большинстве своем очень домашняя, но это ничуть не умаляет ее вкусовых качеств. Наравне с привычными всем еще со времен столовых лобио (70 рублей за 100 граммов), котлетой по-киевски (115 рублей за 100 граммов) и тушеной солянкой (75 рублей за 100 граммов) есть и бургер с курицей, обернутый в крафт, или оладьи из тыквы. Интерьер в меру старомоден. Расположиться здесь можно на двух этажах, а в четверг, пятницу и субботу вечером еще и послушать инструментальную музыку. Шашлык из курицы — 155 рублей за 100 грамм Блины с творогом — 60 рублей за 100 грамм Сырники — 85 рублей за 100 грамм Чизкейк — 95 рублей Бонус Скидка 25 % на всю кулинарию после 18:30

Кулинария «Cool-кулинария»

адрес

ул. Большая Никитская, 24/1, стр. 6 телефон

+7 (495) 695–64–45 В подвале на Большой Никитской расположилась уютная кулинария с двумя залами, где в первом можно попробовать судака с ананасами (90 рублей за 100 граммов), вок с курицей и овощами (95 рублей за 100 граммов), битые огурцы с редисом (60 рублей за 100 граммов), а во втором съесть пирожок с ягненком, спринг-ролл с овощами, кутаб с сыром или яблоко, запеченное с творогом. Залы разделяет настоящий большой самовар, в котором заварен ароматный фруктовый чай за 80 рублей. После детального осмотра витрин хочется взять и попробовать многое, потому что блюда по-настоящему интересны. Цены примерно такие же, как и везде. Сырники — 40 рублей за одну штуку Пирожное римское — 110 рублей Салат «Мимоза» — 75 рублей за 100 грамм Салат «Шанхай» — 80 рублей за 100 грамм Лобио из зеленой фасоли с ткемали —

50 рублей за 100 грамм

Кулинария «Скалка»

адрес

Рубцовская наб., 2/1 телефон

+7 (926) 975–09–69 Сеть кулинарий, где представлены разные виды пирогов на дрожжевом и бездрожжевом тесте. Вариаций много: есть классические (они же, собственно, и наиболее популярные), например мясной пирог (85,5 рубля за 100 граммов) или с семгой (118,5 рубля за 100 граммов). А есть и более нетривиальные варианты — со свеклой и листьями (64 рублей за 100 граммов) и с перетертой брусникой (62 рубля за 100 граммов). Ассортимент обновляется три раза в день поставками с собственного завода на Речном вокзале. Пироги готовят в крайне удачных пропорциях: 700 граммов начинки и 300 граммов теста. Тесто получается не сухим, а начинка — сочной и не рыхлой. В кулинарии есть и другие десерты, а заодно и небольшая витрина с горячим. Все это лучше запивать ягодным смузи (200 рублей за 250 миллилитров) или апельсиновым фрешем (320 рублей за 400 миллилитров). Миндальный чизкейк — 150 рублей Пирог с говяжьим языком — 92,5 рубля за 100 грамм Пирог с брокколи — 99 рублей за 100 грамм Пирог с черникой — 62 рубля за 100 грамм

Магазин вкусной еды «Машков»

адрес

Чистопрудный бул., 15 телефон

+7 (495) 628-99-07 На деле «Машков» — настоящий оазис для жителей центра, где можно позавтракать, забрать свежий багет с собой, подобрать закуски к вину и на выходе даже собрать букет. Внутри все выглядит как мини-маркет со всем по чуть-чуть. Есть свежие фрукты, овощи, множество видов оливкового масла и пасты. На невысоких стеллажах можно найти прошутто котто La Felinese (276 рублей за пачку) и подкопченного тунца из «Щепки» (391 рублей за 100 граммов для тех, кому долго добираться до Даниловского рынка). Много кухонной утвари: от медной посуды до плетеных корзин. Сама кулинария расположена в глубине помещения. Здесь можно взять с собой антипасти: ассорти перцев или маленьких патиссонов, фаршированных сыром (282 рублей за 100 граммов), или большие изумрудные оливки (113 рублей) за 100 граммов. Рядом внушительный выбор десертов и выпечки. Есть опции и для вегетарианцев. Например, чизкейк годжи без добавления яичной смеси, а также продукция от Murzin Patisserie, у которого едва ли не лучшие эклеры в городе (с карамелью — 180 рублей, с шоколадом — 160 рублей). С 9 до 12 утра кормят завтраками, а расположиться предлагается за уютной стойкой возле окна с видом на Чистые и натюрморты Машкова. Сыр горный с альпийскими цветами —

486 рублей за 100 грамм Бретонское пирожное — 280 рублей Облепиховый чай — 250 рублей Бонус Скидка в день рождения равна 10 %. В заведение пускают с собаками.