Текст: Арина Спиркина

Если аппетит приходит во время еды, то желание готовить — во время просмотра красивых раскладок в социальных сетях, ленты в Pinterest и видеоуроков.

На платформе YouTube существует невероятное количество каналов обо всем, в том числе и тех, что ведут современные последователи Марты Стюарт и Джулии Чайлд. Причина невероятной популярности каналов про готовку проста: это идеальный способ рассказать (а главное — показать), как приготовить блюдо правильно.

Мы выбрали восемь дельных англоязычных каналов, которые научат печь торт со стаутом, нарезать 25 томатов черри за пять секунд, готовить как Джейми Оливер и разбираться в мировых кухнях.

Девиз этого парня — «Cheap, fun and easy». Так что если вам хочется познать все техники и радости приготовления омлета или французских тостов, выпечки хлеба и разбить стереотип о французском юморе и кухне, то канал Алекса точно заслуживает внимания.

В своих коротких роликах, которые Алекс озвучивает с забавным акцентом, он готовит домашнюю пиццу и тосты, делится лайфхаками, как нарезать 25 томатов черри за пять секунд или как использовать контейнер со льдом в качестве су-вида. Видео помогут расширить ваши представления о еде и дадут понять, что и для блюд легендарной классики французской кухни тоже можно придумать остроумный и современный твист.

Видеоуроки харизматичного ирландца Донала — это, что называется, P — for perfectionist. К примеру, на канале есть плейлист «One Pot», где Донал наглядно демонстрирует, как приготовить пасту, лазанью или шоколадный пирог, используя при этом не несколько комплектов посуды, а всего лишь что-то одно. Согласитесь, это отличный способ сэкономить время.

Также в роликах Донал делится впечатляющими навыками фуд-фотографии. Еще этот парень неравнодушен к выпечке, поэтому кто, как не ирландец, научит вас печь торт со стаутом, а заодно делать различные варианты так полюбившегося всем десерта «Павлова».

Этот канал как раз про эстетическое удовольствие и про техники высокой кухни, которые уже можно использовать и на базе настоящего ресторана.

Несколько шефов в белоснежных кителях из Сиэтла проворачивают гастрономическую революцию с помощью су-вида, рассыпаясь в подробностях о температуре, всех происходящих на молекулярном уровне процессах и о многом другом.

В связи с этим на канале существуют отдельные блоки Techniques и Tips & Tricks. Большинство видеороликов посвящены различным технологиям приготовления мяса, будь то грудинка пастрами или рулет из индейки. Отдельная тема — десерты и выпечка. Видео с морковным тортом хочется пересматривать раз за разом, а Rich as F*¢k Biscuits срочно готовить и смешивать с крем-фреш и вареньем. Кажущимся сложными блюдам с пугающими названиями на самом деле найдется место и на вашей домашней кухне.

Минимализм, красивая картинка, интересные блюда и татуированные руки, которые все это делают, — кратчайшее описание этого канала.

Уроки Байрона — отличный пример того, как воплотить в жизнь то, что мы обычно добавляем себе на доску в Pinterest. Вот и лава-кейк, вот кекс в кружке, идеальные панкейки и шоколадный шар, внутри которого прячется десерт. Все это за считаные минуты собирается под рассказ Байрона, после чего он садится пробовать блюдо и оценивает результат, попутно рассказывая, как это на вкус, как должно быть или не должно. Его рецепты достаточно многоуровневые, но на деле просты и понятны.

Элла сначала вела только текстовой блог, затем выпустила две успешные книги, а теперь делится рецептами и у себя на канале. Она веган, но в ее видео не услышишь призыва к действию, а лишь рассказы о продуктах и почему это надо есть или добавлять в пищу, чтобы обогатить рацион.

Еще один raw-тренд, имеющий все шансы прижиться на вашей кухне, — Courgette Pasta (тоненькие полоски кабачка, напоминающие спагетти. — Прим. ред.), которую можно сделать и на терке, и при помощи специального спирулайзера.

Элла использует овощи и в десертах — чего стоят одни лишь брауни из сладкого картофеля. А также показывает, как делать вкусные и полезные снэки. Так что если вы увлекаетесь йогой, пилатесом, бегом или кроссфитом, где затраты энергии колоссальные, то подход этой девушки к питанию может подойти и вам.

Шоу пятерых друзей: шефов Джеймса и Бена и очаровательной троицы Барри, Майка и Джейми, которые любят еду так же сильно, как и соревноваться между собой.

Поэтому они устраивают Ultimate Battle, где готовят одно блюдо, а затем вместе с шефами решают, какое оказалось лучше остальных. Все это время парни, которым харизмы точно не занимать, задирают друг друга, шутят, взбивают, жарят, запекают, фламбируют и так далее.

Есть и смешные видеоролики. Например, о пяти кухонных гаджетах, которые существуют, но по факту никогда вам не пригодятся, или о том, как сделать идеальный нож своими руками.

Еще ребята делают коллаборации с блогерами. Можно научиться печь макаруны с Дженной Марблс или же замешивать сыр для мак-энд-чиз с DeStorm. В общем, за всем, что происходит на видео этой пятерки, наблюдать очень весело, а повторять большой компанией — еще лучше.

Ну и куда же без Джейми Оливера. После цикла невероятно успешных телешоу он недолго думая переключился на набирающую популярность платформу. Стал выпускать ролики, а вскоре позвал знакомых шефов, которые впоследствии стали постоянными резидентами и образовали The Food Tube Family.

Контент очень разнообразный, и каждый резидент отвечает за отдельную тему: бразильскую кухню, BBQ, выпечку и так далее.

Для самого Оливера (который, кажется, успевает все) понятие «потеря вдохновения» точно отсутствует, потому что он в видеороликах выступает по одному, а то и по два раза в неделю, делится знаниями, которым нет конца, и уверяет в том, как просто все может получиться, если только начать.

На Eater вы не найдете показательных рецептов как таковых, но зато увидите, как готовят повара ресторанов с тремя звездами Мишлен, узнаете, как выглядит самый дорогой в мире стейк, удивитесь, как спокойно Кейси Найстат ест рыбу фугу, и убедитесь, что дамплинги от Дональда Трампа более чем достойны того, чтобы их приготовить.

Видеоролики на этом канале расскажут даже больше, чем вам хотелось бы узнать о закулисье ресторанов, об аутентичной кухне разных стран и о том, как ее преподносят за рубежом, и, наконец, объяснят, нужен ли на самом деле кетчуп в бургере. Так как длина роликов в среднем не превышает и пяти минут, то такой небольшой ликбез в мире еды будет полезен всем и каждому, и времени на это совсем не жалко .

обложка - Alex French Guy Cooking