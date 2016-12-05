Приготовление

Сперва смажем сливочным маслом полуторалитровую термоустойчивую емкость. Мелко нарежем корень имбиря, а инжир, финики и айву — на небольшие кусочки. Все это положим в глубокую миску, добавим виноград, изюм, вишню и клюкву. Туда же кладем сливочное масло, муку, коньяк, сахар, молотый кардамон и тертую цедру апельсина. Добавляем хлебные крошки и смешиваем все ингредиенты.

В отдельной посуде взбиваем яйцо вместе с молоком, выливаем к остальным ингредиентам, перемешиваем. Из пергамента вырезаем два круга, диаметр которых немного больше диаметра самой миски с десертом. Один смазываем сливочным маслом и кладем масляной стороной на смесь в миске. Второй круг из пергамента покрываем фольгой и накрываем им чашу, прижимая края фольги к краям емкости. Закрепляем фольгу на посуде при помощи толстых ниток.

Помещаем на дно большой кастрюли маленькое блюдце, на него ставим миску со смесью. Наливаем в кастрюлю холодную воду так, чтобы она покрывала половину емкости со смесью. Доводим до кипения воду в кастрюле на сильном огне, накрываем кастрюлю крышкой и готовим пудинг в течение трех часов.

Постоянно проверяем уровень воды и, если необходимо, подливаем кипяток до требуемого уровня. Когда пудинг готов, снимаем фольгу и бумагу, остужаем, заворачиваем в несколько слоев фольги и ставим созревать в прохладное место на две-четыре недели.