Новогодние праздники не за горами, и мы решили вспомнить несколько рецептов сладостей, которые можно приготовить и просто так, скучным зимним вечером, и для подачи на праздничный новогодний стол.
Вот семь рецептов угощений, которые приятно разнообразят традиционные мандарины и конфеты «Красный Октябрь».
Мандариновое желе
Сложность: 1 из 5
Ингредиенты
Мандарины (лучше брать покрупнее) — 4 штуки
Приготовление
Сперва разрежем грейпфрут и выжмем из него сок, удалив косточки. Отмерим 160 миллилитров сока. Добавим в сок желатин и оставим для набухания. Когда желатин набухнет и масса станет густой, ставим ее на небольшой огонь, добавляем мед и тщательно перемешиваем. Продолжая помешивать, прогреем сок с желатином, пока последний не растворится. Снимаем с огня и остужаем.
Очистим мандарины и, надрезав каждую дольку, извлекаем из нее мякоть (без пленок). Измельчаем дольки в блендере, полученное добавляем к грейпфрутовой массе. Разливаем желе по формочкам — удобнее всего будет доставать желе из силиконовых формочек. Отправляем желе в холодильник для застывания.
Грейпфрут — 1 штука
Желатин — 10 г
Мед — 1 столовая ложка
Рождественский пудинг
Сложность: 5 из 5
Ингредиенты
Виноград кишмиш — 150 г
Изюм — 200 г
Приготовление
Сперва смажем сливочным маслом полуторалитровую термоустойчивую емкость. Мелко нарежем корень имбиря, а инжир, финики и айву — на небольшие кусочки. Все это положим в глубокую миску, добавим виноград, изюм, вишню и клюкву. Туда же кладем сливочное масло, муку, коньяк, сахар, молотый кардамон и тертую цедру апельсина. Добавляем хлебные крошки и смешиваем все ингредиенты.
В отдельной посуде взбиваем яйцо вместе с молоком, выливаем к остальным ингредиентам, перемешиваем. Из пергамента вырезаем два круга, диаметр которых немного больше диаметра самой миски с десертом. Один смазываем сливочным маслом и кладем масляной стороной на смесь в миске. Второй круг из пергамента покрываем фольгой и накрываем им чашу, прижимая края фольги к краям емкости. Закрепляем фольгу на посуде при помощи толстых ниток.
Помещаем на дно большой кастрюли маленькое блюдце, на него ставим миску со смесью. Наливаем в кастрюлю холодную воду так, чтобы она покрывала половину емкости со смесью. Доводим до кипения воду в кастрюле на сильном огне, накрываем кастрюлю крышкой и готовим пудинг в течение трех часов.
Постоянно проверяем уровень воды и, если необходимо, подливаем кипяток до требуемого уровня. Когда пудинг готов, снимаем фольгу и бумагу, остужаем, заворачиваем в несколько слоев фольги и ставим созревать в прохладное место на две-четыре недели.
Вяленый инжир — 120 г
Финики — 100 г
Апельсин — 1 штука
Имбирь — небольшой корень
Айва — 180 г
Сушеная клюква — 75 г
Сушеная вишня — 74 г
Молотый кардамон — 1 чайная ложка
Сливочное масло — 125 г
Просеянная мука — 125 г
Сахарная пудра — 125 г
Коньяк — 2 столовые ложки
Соль — по вкусу
Хлебные крошки — 130 г
Яйца — 1 штука
Цельное молоко — 150 мл
Имбирные пряники
Сложность: 3 из 5
ИНГРЕДИЕНТЫ Для теста:
Мед — 200 г
Яйца — 1 штука
Приготовление
Сперва прогреем мед с сахаром и специями: в кастрюлю выкладываем мед, сахар, специи, ванильный сахар, какао-порошок и разрыхлитель. По мере прогревания постоянно помешиваем. Когда масса посветлеет и начнет пениться и станет кремообразной, снимаем кастрюлю с огня. Выкладываем массу в емкость, добавляем туда размягченное сливочное масло. Теперь хорошо перемешиваем.
После чего взбиваем яйцо и снова размешиваем — лопаткой или ложкой. Постепенно вводим муку и вымешиваем тесто. Тесто должно получиться не очень упругим и при этом не должно липнуть к рукам. Заворачиваем готовое тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник на два часа. Нам понадобятся формочки для выпечки и одноразовые кондитерские мешки.
Раскатываем тесто в пласт толщиной 4–5 миллиметров. В разогретую до 180 градусов духовку ставим пряники. Выпекать нужно 7–12 минут. Готовность определяется по внешнему виду: пряники должны посветлеть, а края — чуть зарумяниться. Остужать пряники лучше на решетке или бумаге для выпечки.
Теперь готовим глазурь. Белок взбиваем венчиком до появления пузырьков. Постепенно просеиваем туда через мелкое сито сахарную пудру. Глазурь не должна быть ни слишком жидкой, ни очень густой. Добавляем лимонный сок. Перемешиваем и распределяем глазурь по кондитерским мешкам. Можно отделить половину и добавить в нее пищевой краситель — при желании. Покрываем пряники глазурью, оставляем высыхать на сутки.
Сахар — 100 г
Мука — 500 г
Сливочное масло — 130 г
Какао-порошок — 1 столовая ложка
Разрыхлитель — 1 пакетик
Корица — ½ чайной ложки
Молотый имбирь — 1 чайная ложка
Ванильный сахар — 1 пакетик
Мускатный орех — ½ чайной ложки
ИНГРЕДИЕНТЫ Для глазури
Яичный белок — 1 штука
Сахарная пудра — 250 г
Сок лимона — 1 чайная ложка
Пищевые красители — по желанию
Рождественский штоллен
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Творог (лучше всего подойдет пастообразный) — 250 г
Приготовление
Сперва заспиртовать сухофрукты: порубить ножом изюм и цукаты и залить их ромом. Просеять муку, разрыхлитель, соду и все перемешать. Отдельно взбить яйца с сахаром до однородной консистенции, добавить творог и перемешать. Затем высыпаем в муку сухофрукты, орехи и цедру. Добавляем мягкое масло и яйца с сахаром, все тщательно перемешиваем. Закрываем полученную массу и убираем в холодильник на два часа.
Выкладываем тесто на пекарскую бумагу и придаем ему форму полена. Можно обмотать скалку куском бумаги для выпечки и прокатать примерно треть заготовки, чтобы высота трети была меньше на два-три сантиметра, чем основная ее часть. Выпекать штоллен в разогретой до 180 градусов духовке от 30 до 50 минут.
Мука — 250 г
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 2 штуки
Сахар — 150 рублей
Разрыхлитель — 2 чайные ложки
Питьевая сода — ½ чайной ложки
Соль
Сухофрукты (изюм, вишня, клюква, абрикосы, цукаты из апельсинов или лимонов) — 1 стакан
Рубленый миндаль (по желанию) — ½ стакана
Цедра 1 апельсина
Цедра 1 лимона
Темный ром — 60 мл
Для украшения
Сливочное масло — 50 г
Сахарная пудра
Шоколадная колбаса
Сложность: 1 из 5
Ингредиенты
Орехи грецкие (измельченные) — 4 столовые ложки
Приготовление
Сперва необходимо положить печенье в пакет, крепко завязать и кухонным молотком измельчить его. После выкладываем в кастрюлю масло, чтобы его растопить. Затем добавляем в растопленное масло сахар и, помешивая, на медленном огне растворяем сахар. Как только сахар растворится, снимаем кастрюлю с огня, добавляем какао, орехи и перемешиваем.
После этого высыпаем печенье из пакета и снова все хорошо перемешиваем. На столе расстилаем пищевую пленку, выкладываем на нее получившуюся массу, заворачиваем рулетом. Убираем готовую шоколадную колбасу в холодильник для застывания.
Печенье (хорошо подойдет «Юбилейное») — 300 г
Сахар — ½ стакана
Какао-порошок — 5 столовых ложек
Масло сливочное —300 г
Печенье «Эггног»
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты для печенья
Сливочное масло — 170 г
Сахар — ½ стакана
Приготовление
Готовим тесто. Взбиваем сахар с размягченным маслом до пышности. Затем добавляем яичные желтки и ваниль. В другой миске смешиваем муку, соль и молотый мускатный орех. Муку всыпаем в масляную смесь и все хорошо перемешиваем. Тесто перекладываем на пленку, заворачиваем и на час убираем в холодильник. После этого взбиваем белки в пену.
В тарелку выкладываем покрошенные грецкие орехи или орех пекан. Достаем тесто. Скатываем тесто в шарики, отщипывая по столовой ложке. Затем каждый шарик окунаем в белок, а потом в ореховую крошку. Размещаем все на противне с бумагой для выпечки. Каждый шарик надавить большим пальцем, образуя небольшое углубление.
Поставить в горячую духовку на 10–12 минут, после чего дать остыть на решетке. В это время готовим начинку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры и все для начинки в емкости. В каждое печенье выкладываем по ½ чайной ложки начинки.
Яичные желтки — 2 штуки
Молотый мускатный орех — 1 щепотка
Ванильный экстракт — 1 чайная ложка
Мука — 1 ½ стакана
Соль — ¼ чайной ложки
Орехи — 1 стакан
Яичные белки — 2 штуки
Ингредиенты для начинки
Сахарная пудра — 1 стакан
Молоко — 2 чайные ложки
Сливочное масло — 60 г
Ароматизатор «Ром» — ¼ чайной ложки
Молотый мускатный орех — 1 щепотка
Булочки с корицей
Сложность: 3 из 5
ингредиенты для теста
Дрожжи сухие — 2 чайные ложки
Мука — 3 ½ стакана
Приготовление
В первую очередь приготовим тесто. Нагреть молоко, высыпать дрожжи в миску и добавить две столовые ложки теплого молока и одну столовую ложку сахара. Смесь оставить на полчаса. Пока смесь отдыхает, просеять муку, сделать углубление, добавить туда растопленное масло, яйцо, соль, сахар, опару и молоко. Замесить тесто, а после, накрытое пленкой, оставить в теплом месте минимум на один час.
Теперь дело за начинкой. Смешать в емкости коричневый сахар, белый сахар и корицу. Тщательно перемешать. Тесто раскатать толщиной в два-три сантиметра, смазать маслом и равномерно выложить на него начинку. Сворачиваем тесто, а потом делим его пополам и оставшиеся половинки тоже разделяем пополам — так поступаем со всем тестом. Остановиться нужно, когда размер одной булочки будет семь-восемь сантиметров.
Форму смазываем сливочным маслом. Расставляем булочки, чтобы они не касались друг друга, и оставляем на 40–50 минут, чтобы тесто снова поднялось. Булочки смазываем сливочным маслом и ставим в разогретую духовку на 20–25 минут. Для глазури смешиваем сливочное масло, сахарную пудру, ванилин и творог до однородной массы. Добавляем три-четыре ложки молока, поливаем теплые булочки глазурью — готово!
Сахар — ¼ стакана
Яйцо — 1 штука
Молоко — 1 стакан
Ванилин — 1 пакет
Масло сливочное — 3 столовые ложки
начинка
Масло сливочное — 2 г
Сахар — 3 столовые ложки
Тростниковый сахар — 4 столовые ложки
Корица — 1 ½ столовой ложки
Глазурь
Масло сливочное — 1 столовая ложка
Ванилин — ½ чайной ложки
Молоко — 3 столовые ложки
Сахарная пудра — 1,5 столовых ложек
Творог 18 % — 125 г
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