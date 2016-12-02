Гранаты

В первую очередь сейчас наступил сезон гранатов и хурмы. По соотношению «цена — качество» лучше всего брать розовые гранаты, они без косточек — вернее, с такими косточками, которых не замечаешь. Они очень сладкие, а привозят их из Испании. Сейчас они крупные, да и стоят недорого.

Плюс есть традиционные турецкие гранаты — но они кисловатые. А есть азербайджанские — это хороший компромисс, и они, в отличие от розовых, настоящие, не гибридные. В красных гораздо больше сока, и, если брать те, которые привозят в Москву самолетом, а не фурой, они тоже будут очень сладкие и вкусные.

Хурма и фейхоа

На втором месте хурма — она бывает испанская, довольно твердая (сорт такой), но сейчас вся без исключения сладкая и не вяжет. Главное, чтобы хурма при выборе была равномерного оранжевого цвета, а у конца была не зеленая.

Ну и по-прежнему есть «королек» и «медовая» азербайджанская хурма. Фейхоа сейчас уже начала отходить и скоро пропадет совсем. Остались буквально последние недели — абхазской или азербайджанской фейхоа. Так что если хотите варенье или что-то в этом духе, самое время брать.

Инжир, нектарины, черешня

Сейчас, к Новому году, спрос на фрукты возрастает и появляется смысл завозить в Москву какие-то эксклюзивные товары, которые в любое другое время не раскупают.

Инжир, нектарины, черешня — в основном все привозится из Чили или Перу, так как в Южном полушарии сейчас начинается лето. Конечно, это стоит дорого, но дешево это быть не может.

Вот с манго очень интересно. Оно есть почти круглый год, и все время разные сорта. Сейчас есть тайское — ароматное, с розовыми бочками, его ни с чем не спутаешь. Еще есть вьетнамское — это все доставляют самолетом и довозят в том виде, в котором оно уже было.

Овощи

С овощами сейчас тоже хорошо — в разгаре сезон помидоров. Хороши помидоры из Узбекистана и Азербайджана, они сейчас лучше всех прочих. Самые сладкие все-таки узбекские, с зелеными семечками. Они даже лучше, чем были летом. Бывают крупные и мелкие, но вкус от калибра не зависит.

Цитрусовые

Декабрь — сезон мандаринов. Они есть хорватские, испанские и абхазские, но самые лучшие все же турецкие и испанские — турецкие достаточно дешевые, а испанские очень сладкие. На любом рынке этих мандаринов будет очень много, и так будет весь декабрь.

Плюс узбекский лимон по-прежнему очень хорош, да и апельсины отовсюду приходят тоже очень сладкие. Из сухофруктов сейчас много сушеного шиповника — можно заваривать с ним чай, получается очень концентрированный настой.