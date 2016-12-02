Гид The VillageОт черешни и абрикосов до манго и мандаринов
Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре
The Village продолжает собирать советы специалистов о том, как усовершенствовать повседневные кухонные дела. Мы уже объясняли, как правильно приготовить или сохранить самые разные продукты, и рассказывали о несложных хитростях, благодаря которым вам станет легче и интереснее находиться на кухне. В новом выпуске мы поговорили с создателем сервиса по доставке фермерских продуктов MoscowFresh Львом Воложем и несколькими продавцами с Даниловского рынка о том, за чем сейчас нужно срочно идти на рынок и о чем следует помнить, выбирая сезонные продукты.
создатель сервиса по доставке фермерских продуктов с рынков MoscowFresh
Гранаты
В первую очередь сейчас наступил сезон гранатов и хурмы. По соотношению «цена — качество» лучше всего брать розовые гранаты, они без косточек — вернее, с такими косточками, которых не замечаешь. Они очень сладкие, а привозят их из Испании. Сейчас они крупные, да и стоят недорого.
Плюс есть традиционные турецкие гранаты — но они кисловатые. А есть азербайджанские — это хороший компромисс, и они, в отличие от розовых, настоящие, не гибридные. В красных гораздо больше сока, и, если брать те, которые привозят в Москву самолетом, а не фурой, они тоже будут очень сладкие и вкусные.
Хурма и фейхоа
На втором месте хурма — она бывает испанская, довольно твердая (сорт такой), но сейчас вся без исключения сладкая и не вяжет. Главное, чтобы хурма при выборе была равномерного оранжевого цвета, а у конца была не зеленая.
Ну и по-прежнему есть «королек» и «медовая» азербайджанская хурма. Фейхоа сейчас уже начала отходить и скоро пропадет совсем. Остались буквально последние недели — абхазской или азербайджанской фейхоа. Так что если хотите варенье или что-то в этом духе, самое время брать.
Инжир, нектарины, черешня
Сейчас, к Новому году, спрос на фрукты возрастает и появляется смысл завозить в Москву какие-то эксклюзивные товары, которые в любое другое время не раскупают.
Инжир, нектарины, черешня — в основном все привозится из Чили или Перу, так как в Южном полушарии сейчас начинается лето. Конечно, это стоит дорого, но дешево это быть не может.
Вот с манго очень интересно. Оно есть почти круглый год, и все время разные сорта. Сейчас есть тайское — ароматное, с розовыми бочками, его ни с чем не спутаешь. Еще есть вьетнамское — это все доставляют самолетом и довозят в том виде, в котором оно уже было.
Овощи
С овощами сейчас тоже хорошо — в разгаре сезон помидоров. Хороши помидоры из Узбекистана и Азербайджана, они сейчас лучше всех прочих. Самые сладкие все-таки узбекские, с зелеными семечками. Они даже лучше, чем были летом. Бывают крупные и мелкие, но вкус от калибра не зависит.
Цитрусовые
Декабрь — сезон мандаринов. Они есть хорватские, испанские и абхазские, но самые лучшие все же турецкие и испанские — турецкие достаточно дешевые, а испанские очень сладкие. На любом рынке этих мандаринов будет очень много, и так будет весь декабрь.
Плюс узбекский лимон по-прежнему очень хорош, да и апельсины отовсюду приходят тоже очень сладкие. Из сухофруктов сейчас много сушеного шиповника — можно заваривать с ним чай, получается очень концентрированный настой.
ИННА
Продавец Даниловского рынка
Сейчас очень вкусные абхазские мандарины, азербайджанская хурма и фейхоа из Абхазии. Скоро появятся в продаже хорошие азербайджанские груши. Из яблок — кисло-сладкие азербайджанские яблоки «золотой ахмед» и краснодарские «гала».
Из овощей сегодня нужно брать узбекские помидоры, они самые вкусные, с зелеными семечками без белых прожилок, азербайджанские «лысые» огурцы и краснодарские тепличные.
ЛИЛЯ
Продавец Даниловского рынка
Что можно покупать в декабре? Есть мандарины, хурма разных видов. Хурму привозят из Абхазии и Азербайджана, а еще есть узбекский «королек».
Виноград заканчивается, но начинает поступать экзотический товар: манго (Перу, Австралия), персики, нектарины. Сейчас в этих странах лето и как раз все спеет.
Многие покупатели даже специально ждут зимний сезон, чтобы купить все эти фрукты. Груша в основном импортная, но иногда бывают поставки из Грузии. Арбузы и дыни — тайские.
Из овощей — все, что мы собрали осенью: капуста, картошка, морковка. С января по март пойдет азербайджанская картошка «синеглазка», настоящий хит в зимний сезон.
Покупатели уже про нее спрашивают, но пока есть только тамбовская и краснодарская. Главный товар декабря — мандарины. В тренде абхазские и марокканские, так как для них сейчас самый сезон.
ЛИДА
Продавец Даниловского рынка
В этом месяцы актуальны зимние сорта яблок — «антоновка», «спартак», «симеренка» краснодарская, «богатырь». Все есть у нас в наличии. Продукт декабря — хурма и мандарины.
Продаем остатки винограда — узбекский черный и розовый кишмиш, молдавскую «изабеллу». Также сейчас сезон зимних сортов груши — молдавской, например.
РУСЛАН
Продавец Даниловского рынка
В основном сейчас идут поставки зелени из Азербайджана — это свежий лук, кинза, базилик, мята, шпинат, щавель, молодой чеснок. Каждый день самолет привозит оттуда новую партию.
Вся зелень выращивается на открытом воздухе, а на ночь укрывается от холода. Самые популярные в декабре — салат «крея», кинза, лук, базилик фиолетовый, мята, шпинат, укроп и петрушка из Узбекистана.
Виталий
продавец рыбного магазина «Золотая рыбка» на Даниловском рынке:
Зимний сезон поставок рыбы только начинается. С 15 декабря у нас появится питерская корюшка, сиг из Карелии, каспийский жерех, иваногородская минога.
Красная рыба (нерка, кета, кижуч) есть круглый год, но в охлажденном виде ее можно купить только три месяца в году — 7-й, 8-й и 9-й месяцы. В остальное время ее замораживают прямо на корабле и уже в дефростированном виде привозят к нам.
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