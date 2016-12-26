После запуска нового сезона нашумевшей программы «Ревизорро» на канале «Пятница» прошло много времени, но в социальных сетях не прекращаются дискуссии по поводу законности действий ведущей Елены Летучей, необходимости готовить в перчатках и риске отравиться несвежей едой даже в хороших по всеобщим утверждениям заведениях города. The Village попросил владелицу и шеф-повара Shell, Yes seafood bar Леру Голованову и владелицу кафе Table Теофилу Сокол рассказать, как определить качество блюда на вкус, а также узнал у юриста, что делать, если отравился в ресторане.

На что обратить внимание в ресторане?



Лера Голованова, владелица и шеф-повар Shell, Yes seafood bar: «В незнакомых ресторанах я в первую очередь обращаю внимание на чистоту. Главный показатель — туалет. Если там следят за чистотой, то будут обращать на это внимание и в других помещениях заведения».

Теофила Сокол, владелица кафе Table: «Прежде всего, я никогда не пойду в ресторан, который не внушает мне доверия по атмосфере. Если через открытую дверь на кухню виден полный бардак, нужно сразу же вставать и уходить.

А вот если в заведении много людей, можно заходить и делать заказ, не переживая об отравлении. Хотя этот признак не всегда работает: многие, к сожалению, не обращают внимания на качество еды, что часто приводит к плачевным последствиям».

Как выбрать блюдо?

Теофила: «Есть несколько признаков, по которым можно определить свежесть продуктов. Особенно когда дело касается сырого мяса, сырой рыбы и блюд из них: тартары, карпаччо и прочие. Во-первых, цвет — чем он темнее, тем больше риск, что продукт может быть несвежим.

Во-вторых, запах. У продуктов с истекшим сроком годности он очень резкий, и его ничем невозможно перебить. Ну и наконец, вкус. Эти же критерии работают и с напитками. Я несколько раз сталкивалась с тем, что мне в кофе наливали кислое молоко. На вид оно похоже на пенку, но если присмотреться, видно, что на ней образуются стяжки, и напиток расслаивается. Плюс появляется неприятный кислый запах.

Определить свежесть ингредиентов, которые прошли термическую обработку, гораздо сложнее. Хотя даже у приготовленной рыбы будет характерный кислый запах, а текстура станет более плотной. С мясом сложнее: после воздействия высоких температур отличить свежий продукт от испорченного практически невозможно».

Лера: «Если есть возможность посмотреть на тушку рыбы перед заказом, то в первую очередь стоит обратить внимание на ее голову. Отсутствие головы в большинстве случаев означает, что повара пытались скрыть состояние рыбы.

Хотя в некоторых случаях это объясняется подачей или спецификой транспортировки рыбы. Например, морского черта почти все везут уже без головы.

У свежей рыбы ясные глаза. Правда, иногда они могут помутнеть не из-за истечения срока хранения, а из-за условий транспортировки (рыбу берут за глаза, когда перебрасывают из одного контейнера в другой). Поэтому главный показатель — жабры. Они должны быть ярко-красные, не подсохшие и не коричневые. Вся тушка должна быть покрыта слизью».

Как скрывают несвежие ингредиенты?

Теофила: «Просроченные продукты часто скрывают при помощи соусов, обладающих резким вкусом — например, горчицы и майонеза. Также могут использовать томатную пасту, каперсы, большое количество соли».

Лера: «Плохие продукты могут измельчить, замариновать или законсервировать: это поможет скрыть признаки просрочки. Сомнения вызывает и большое количество специй, которые могут замаскировать несвежий вкус и запах».

Что заказывать, чтобы не отравиться?

Теофила: «Мне кажется, легче всего отравиться сырыми продуктами: мясом, рыбой, молочными продуктами и овощами. Во многом это объясняется недобросовестным отношением производителей к еде и условиям ее хранения.

При заказе в первую очередь стоит расспросить официанта или менеджера о блюде. Если ваш вопрос не вызовет долгой заминки — сотрудники смогут быстро уточнить у повара информацию и дать вам полный ответ, откуда и какие продукты везли, — можно довериться и заказать заинтересовавшую вас позицию из меню.

Главный совет — быть бдительным и доверять собственным рецепторам, так как часто несвежесть блюда можно определить невооруженным глазом, например по зелени с заветренностью».

Лера: «Я работаю в ресторанном бизнесе давно и, как многие, боюсь отравлений. Поэтому всегда отдаю предпочтение заведениям с открытой кухней. Так можно увидеть, в каких условиях и из каких продуктов готовят блюда. Кроме того, я всегда стараюсь заказывать очень простые и натуральные вещи: чем еда проще, тем легче определить ее свежесть.

В незнакомом месте я не стану брать переработанные блюда типа котлет, фарша, рубленого мяса и кебаба. Вместо этого закажу стейк — в него точно ничего не подмешают. По этой же причине остерегаюсь паштетов.

Рыбу тоже всегда лучше брать целиком, так как филе могут снять и с некачественной тушки. Что касается салатов, то лучше выбрать блюдо без майонеза, который имеет свойство очень быстро портиться.

Если я не уверена в заведении, то не буду заказывать там коктейли, особенно безалкогольные. Отдам предпочтение чистым напиткам».

Означает ли несоблюдение некоторых норм СанПиН, что в ресторане опасно есть?

Теофила: «Когда я говорю об отравлениях, то всегда делю их на два типа: отравления из-за несвежей еды и плохое самочувствие из-за индивидуальных особенностей организма. Бывает, что человек съест суши в хорошем ресторане, а потом приходит и начинает скандалить из-за того, что отравился. Но в тот вечер ели более 60 гостей, а плохо стало только одному. Это говорит о том, что, скорее всего, проблема не в блюде, а в организме конкретного человека.

Сейчас много разговоров о том, что повара должны носить перчатки. Но это требование расхолаживает сотрудников: они начинают мыть руки в два раза реже. Конечно, в перчатках можно работать в холодном цеху, перебирать овощи, зелень. Но когда имеешь дело с горячей поверхностью, с живым продуктом, они только мешают.

Я была в лучших ресторанах мира и могу сказать, что там никто не работает в перчатках. На хорошей кухне всегда есть раковины и мыло, повара моют руки по 20 раз в час. И если в месте вкусно готовят, отсутствие перчаток никак не повлияет на мое решение зайти туда и перекусить. К слову, большинство наших поваров равняются на западные стандарты: есть куча успешных проектов и прекрасных шефов, которые работают на открытой кухне без перчаток.

Соблюдение санитарных норм не сводится к использованию перчаток на кухне. Есть гораздо более важные вещи, от которых все и зависит. Прежде всего соблюдение чистоты. Это касается помещений, инвентаря и внешнего вида сотрудников. Также важно соблюдать условия хранения продуктов.

Самое ужасное на любой кухне — морозилка. Повара очень любят замораживать некоторые продукты, поэтому важно всегда ставить на емкостях маркировки. Иначе невозможно понять, не только когда у продукта вышел срок годности, но и что это за еда вообще».

Лера: «Согласно требованиям СанПиН повара должны работать в перчатках. В холодном цехе делать это несложно, а вот на кухне перчатки только мешают. Хотя есть и те, кто привык в них работать. В любом случае повар не будет доставать горячие блюда руками — он воспользуется лопатками или пинцетами.

Я считаю, что перчатки не являются показателем соблюдения санитарных норм. Повар может вытереть ими нос, почесать голову или еще какое-нибудь место — на перчатке будет столько же микробов, сколько было на руках.

Что касается маркировки на продуктах, то это очень полезная вещь. Часто повара работают в две смены и должны понимать, когда были привезены и упакованы продукты. Конечно, подписи на лотках не являются панацеей, всегда надо проверять продукт на запах и вкус. Также следует разделять инвентарь: невозможно резать на одной доске клубнику, затем рыбу, а после этого снова клубнику. Это негигиенично.

Отравление не всегда происходит из-за использования в блюде некачественных продуктов. Иногда оно связано с тем, что у некоторых людей слабый желудок, особенно это касается приверженцев строгих диет. Люди едят устрицы, запивают их молоком и в результате получают расстройство желудка — это не имеет ничего общего с отравлением. К тому же всегда можно сдать анализы и определить причину плохого самочувствия».

Актуальны ли нормы СанПиН?

Теофила: «Нормы СанПиН действительно устарели. У меня кафе, а не ресторан, но многие требования похожи. Мне кажется, основная проблема несоблюдения ресторанами и кафе предписаний СанПиН заключается в том, что в 70 % случаев выполнить их практически невозможно. Если бы каждый ресторан работал по правилам, то по размеру он бы был как резиденция английской королевы.

Потому что по правилам в заведении должно быть два входа: для посетителей и для разгрузки продуктов. Далеко не у всех есть такие условия в отдельно стоящих строениях, не говоря даже про жилые здания. Также только немногие могут выносить блюдо и уносить грязную тарелку через разные двери. Это только некоторые примеры.

Мне кажутся абсурдными многие требования, потому что я не понимаю их логику. Я не знаю ресторанов, в которых соус хранится положенные 30 минут. Так никто не делает. Если бы после такого короткого срока выкидывали все продукты, наша страна давно бы погрязла в свалках. При этом есть нормы, которые необходимо соблюдать: они наша честь и совесть, а также гарантия здоровья людей.

Требования СанПиН необходимо пересмотреть, но для этого нужно переработать огромное количество документов. Никто не хочет брать на себя такой объем работы, все только приходят и выписывают нереальные штрафы. Не знаю, как рестораторы и повара могут повлиять на этот процесс. Наверное, нам нужен коллективный митинг. Но здесь встает вопрос о менталитете. Обычно все любят покричать и разойтись.

Мне кажется, какие-то изменения если и произойдут, то очень нескоро. Если бы в наших госучреждениях работали люди, которые любят свою работу и болеют за нее всей душой, такой проблемы не было бы».

Что делать, если отравился?

Залина Абрегова, cтарший юрист: «Администрация кафе или ресторана должна нести ответственность за нанесение вреда здоровью человека и выплатить ему компенсацию в полном объеме. Это значит, что должны учитываться не только средства, потраченные на лечение, но и возможная упущенная выгода из-за снижения уровня дохода в связи с временной утратой трудоспособности.

Чтобы получить возмещение нанесенного ущерба, необходимо обратиться с письменной претензией в адрес владельца точки общественного питания, где человек, по всей вероятности, получил пищевое отравление.

В претензии нужно указать факт причинения вреда и сумму денежной компенсации, которую пострадавший хотел бы получить. Если претензия останется без ответа или удовлетворения, следует обратиться с жалобой в территориальное подразделение Роспотребнадзора.

В соответствии со статьей 1095 Гражданского кодекса России и правами, определенными законом „О защите прав потребителей“, человек также имеет право на возмещение причиненного вреда в принудительном порядке. Это значит, что он может подать иск в суд на владельца точки общественного питания с требованием о возмещении причиненного вреда и компенсации морального вреда.

Для получения компенсации необходимо доказать, что отравление произошло в конкретном заведении. Поэтому в день посещения ресторана, по вине которого случилось отравление, желательно получить медицинскую справку, подтверждающую факт инцидента. Также необходимо, чтобы эту информацию мог подтвердить врач.

В случае если человек почувствует недомогание вечером, когда уже закрыты все поликлиники и невозможно вызвать врача на дом, он должен вызвать бригаду скорой помощи. Врачи зафиксируют факт отравления пищей и выдадут медицинскую справку. Также можно использовать показания свидетелей, которые были с пострадавшим в заведении, но ели другую пищу и не отравились. Важно заручиться их обещанием явиться в суд при необходимости.

Поможет и сохраненный чек, подтверждающий оплату услуг ресторана или кафе. Он послужит доказательством того, что человек действительно был в заведении в день отравления либо за день до того, как почувствовал недомогание. С едой навынос действуют те же правила».

Обложка: Valeri Schmigel - stock.adobe.com