Суп фо-бо с тонко нарезанной говядиной и рисовой лапшой придумали на севере Вьетнама в начале ХХ века. Считается, что его появление стало результатом колониального влияния Франции: прежде коровы использовались во Вьетнаме лишь как рабочие животные, и их мясо в пищу не употребляли. Рецепт между тем быстро завоевал популярность и распространился сначала по всей стране, получив в процессе различные региональные разновидности (самый известный вариант — южный фо-бо, со сладким пряным бульоном и зеленью), а после — и по всему миру.

В Петербурге вслед за Москвой сейчас наблюдается настоящий бум вьетнамской кухни. За последние полгода в городе открылось сразу несколько новых заведений, а сам фо-бо занял место одного из главных похмельных блюд наравне с традиционными солянкой, борщом и, например, кавказским хашем.

The Village отобрал 8 петербургских мест, где фо-бо готовят по всем правилам.

Yuva

Фо-бо — 240−330 рублей

Адрес

Лиговский пр-т., 74 Время работы

11:30−22:00 facebook.com Заработавшее в конце октября в «Этажах» кафе Yuva открыли поклонники азиатской культуры Юрий Павлов и Анна Саяпина, которые раньше ресторанными проектами не занимались. Это, впрочем, не помешало им добиться серьезных успехов. Ресторанные обозреватели очень хвалят местный пад-тай, немы, спринг-роллы и битые огурцы. Фо-бо у шеф-повара Анвара Рахматуллаева, прежде работавшего в ресторанах Jamie’s Italian и Azia, тоже получается отличный. Здесь строго следят за продуктами (ежедневно по утрам за свежим мясом и овощами сотрудники ходят на рынок), бульон варят из жилистых говяжьих костей с хрящами и костным мозгом, приправляют суп имбирем, кардамоном, бадьяном, корицей и украшают лемонграссом и листьями лайма. Стандартная порция фо стоит 240 рублей. Есть и большая (600 миллилитров), она обойдется в 330 рублей.

Pho'n'Roll

Фо-бо — 280 рублей

Адреса

наб. реки Фонтанки, 97; ул. Жуковского, 27 Время работы

12:00−23:00 vk.com Судить о моде на вьетнамскую кухню можно по успехам ресторанного проекта Pho'n'Roll. Первое кафе под таким названием этнические вьетнамцы Ким и Куанг открыли в начале сентября на отдаленном от привычных пешеходных маршрутов участке набережной Фонтанки. Несмотря на это, заведение быстро нашло своих поклонников, и уже к концу года запустилась вторая точка, на улице Жуковского. Кухня в Pho'n'Roll очень близка к оригиналу: за нее отвечает команда вьетнамских поваров во главе с Хи Ле Ньгуеном — потомственным поваром, с детства помогавшим отцу в одном из французских ресторанов Сайгона. Фо-бо здесь подают с зеленым и репчатым луком, ростками сои, лаймом и зеленью, а отдельно приносят перечную пасту, так что регулировать остроту посетители могут по вкусу. Местный суп, к слову — один из самых недорогих в городе: ежедневно (включая выходные) с 16:00 до 18:00 две порции подают по цене одной.

«Кинг-понг»

Фо-бо с говядиной и рисовой лапшой — 450 рублей

Адреса

Большая Морская ул., 16; ул. Савушкина, 119 Время работы

12:00−00:00 kingpong.ru Первый «Кинг-понг» на Большой Морской заработал в 2010 году, в момент, когда серьезный интерес к паназиатской кухне в Петербурге только зарождался. Заведение быстро стало популярным, подкупая невысокими ценами и минималистичным интерьером в духе 60-х. Три года спустя на улице Савушкина заработал филиал кафе — чуть более компактный. Кухню в обоих заведениях все эти годы возглавляет шеф-повар Алексей Паничев. Бульон для фо-бо здесь варят в течение 6−7 часов с добавлением бадьяна, корицы, гвоздики и кардамона, слайсы говядины предварительно маринуют, а готовый суп подают с перцем чили, луком-пореем, кинзой и базиликом. Стандартная порция (450 миллилитров) стоит 450 рублей, половину предлагают за 260 рублей.

Jack&Chan

Фо-бо — 240 рублей

Адрес

Инженерная ул., 7 Время работы

11:00−00:00, по пятницам и субботам до 02:00 jack-and-chan.com Камерный эстетский гастробар Jack&Chan на пересечении Садовой и Инженерной, где в меню американские бургеры соседствуют с паназиатскими специалитетами, открылся больше трех лет назад, но своей популярности с тех пор не утратил. Как и почти семейного подхода к еде: с рецептами (особенно азиатских блюд) местным поварам часто помогают друзья: например, ставить фо-бо команде помогали знакомые вьетнамцы. Суп здесь делают пряным и сладким, как принято на юге Вьетнама, ароматизируют анисом и подают с ростками сои, мятой и базиликом.

Wong Kar Wine

Вьетнамский фо с говядиной — 350 рублей

Адрес

наб. реки Фонтанки, 14 Время работы

12:00−00:00, по пятницам и субботам до 01:00 vk.com Открывшееся два года назад кафе Wong Kar Wine на Фонтанке, владельцы которого сделали неожиданную, но, как показало время, удачную ставку на сочетание европейских вин и паназиатской кухни, было еще и одним из первых модных заведений, где начали готовить фо-бо. Говяжьи кости для бульона здесь предварительно запекают с овощами, а после пропаривают несколько часов с добавлением бадьяна, корицы и кардамона. Бульон приправляют устричным и соевым соусом, а готовый суп с тончайшими слайсами говядины, лапшой и ростками сои украшают кинзой, мятой и базиликом.

«Нячанг»

Фо-бо с рисовой лапшой — 210 рублей

Адрес

ул. Рузовская, 19 Время работы

12:00−23:00 cafe-nhatrang.ru Старейший ресторан вьетнамской кухни в городе, работающий без малого 18 лет. Некоторое время назад The Village писал о нем в рубрике «Все свои». Интерьер — старомодный и неказистый — с тех пор не изменился, так же как и меню, в котором можно найти немы, классические азиатские салаты, четыре разновидности супа лау и целую линейку блюд из лягушатины. Кухню ресторана возглавляют два повара-вьетнамца Тхань и Чыонг. Фо-бо они готовят по классическому, характерному для северного Вьетнама рецепту. Бульон варят на говяжьих и свиных костях в течение четырех часов, из специй добавляют гвоздику, корицу и рыбный соус, а подают суп с зеленым луком, лимоном и перцем чили.

Joly Woo

Фо-бо — 250 рублей

Адрес

улица Восстания, 12 Время работы

11:00−23:00 jolywoo.com Открывшееся летом кафе Joly Woo объявило себя первым в городе вьетнамским стритфуд-баром. В экоинтерьере с деревянной мебелью и мхом на стенах, здесь готовят простые закуски вроде немов и спринг-роллов, разнообразные воки и три вида фо. Помимо фо-бо с мраморной говядиной, красным луком, базиликом и мятой, есть фо-га с курицей и вегетарианский фо-чаи, в котором мясо заменяют грибы шиитаки, тофу, стручковая фасоль и дайкон.

Вьетнамская закусочная в Апраксином дворе

Фо-бо — 250 рублей

Адрес

Апраксин двор, Суконная линия, 16 Время работы

10:00−19:00 apraksinmarket.ru Найти вьетнамскую закусочную в Апраксином дворе — непростая задача: о ней не знает даже большинство местных торговцев. Потому, оказавшись на рынке, настойчивые предложения помощи следует игнорировать (скорее всего, вас отправят не туда). Ориентир — малоприметная арка, ведущая с Чернышева проезда в Часовенный. Сразу за ней нужно повернуть налево, войти в дверь первого обувного магазина и подняться по лестнице на третий этаж. При этом отсутствие вывесок и указателей не должно смущать. Владельцы заведения, кажется, и сами не особенно заинтересованы в новых клиентах, работают преимущественно для своих: в небольшом обеденном зале в основном проводят время вьетнамские торговцы и студенты. По-русски заправляющий здесь всем повар Тхуанг и его единственная помощница говорят плохо, но разобраться в местной кухне позволяет меню с подробным описанием блюд. Многих позиций в реальности может не оказаться, но вот фо-бо здесь готовят ежедневно. С вечера варят бульон на говяжьих и свиных костях, а готовый суп подают с рисовой лапшой, говядиной, сухими креветками, имбирем, лимоном и зеленым луком. В меню есть также вариант супа фо с рыбой (фо-ка) и с курицей (фо-га).