Смёрребрёд — классика датской и норвежской кухни, многослойный открытый бутерброд из ржаного хлеба с популярными северными продуктами от ростбифа и соленой рыбы, до оленины и раков. Первый ресторан, специализирующийся исключительно на смёрребрёдах, Oskar Davidsen появился в Копенгагене еще в 1888 году, но за пределами Скандинавии блюдо стало популярно сравнительно недавно: этому поспособствовала мода на новую нордическую кухню. В Петербурге, где нью-нордик окончательно утвердился пару лет назад, смёрребрёды все чаще появляются в меню ресторанов и кафе и имеют все шансы со временем потеснить бургеры и шаверму.

The Village собрал гид по семи петербургским заведениям, в которых подают основательную северную закуску.

Redrum

Адрес: ул. Некрасова, 26 Время работы: 16:00−01:00, по пятницам и субботам до 02:00, по выходным с 15:00 vk.com Redrum на улице Некрасова, принадлежащий одной из ключевых для Петербурга крафтовых пивоварен AF Brew, изначально был призван разрушить стереотипное представление о пивных барах: светлый уютный интерьер с дизайнерской мебелью, элегантная барная стойка в духе итальянского рационализма и более 20 кранов исключительно экспериментальных сортов пива на отделанной мрамором стене. Новаторство коснулось и кухни, которая только подчеркивает серьезное отношение к делу. В качестве закуски здесь предлагают блюда скандинавской кухни: два супа, два вида горячего и линейку смёрребрёдов. Последние, к слову, в Redrum придумали готовить одними из первых в Петербурге. Для смёрребрёда с лососем рыбу коптят самостоятельно и подают со сливочным хреном, рукколой, сметаной и редисом. А в смёрребрёд со стейком, помимо обжаренной мраморной говядины, входит соус ремулад, вяленые томаты и картофель. Есть и более оригинальные позиции, например с грушей, сыром с благородной плесенью, медом и орехами, и фирменный сезонный смёрребрёд с корюшкой, который недавно как раз снова ввели в меню. Выдержки из меню Смёрребрёд с копченым лососем — 300 рублей Смёрребрёд с корюшкой — 300 рублей

Gräs и MADbaren

Адрес: ул. Инженерная, 7 Время работы: 13:00−23:00, по пятницам и субботам до 01:00 facebook.com В одном из лучших ресторанов, открывшихся в прошлом году, кухней заправляет шеф-модернист Антон Абрезов, применяющий прогрессивные скандинавские и французские техники к сезонным российским продуктам и избегающий всего фабричного: повара здесь сами делают рикотту, коптят утку и макрель, а летом делают заготовки на зиму и выращивают редкую зелень на небольшом огороде за городом. Меню обновляется по несколько раз за сезон, в его весенней версии есть и смёрребрёд на домашнем ржаном хлебе с хе из горбуши, айвы и красной икры (420 рублей). Выдержки из меню Смёрребрёд с хе из горбуши — 420 рублей

«Оба два»

Адрес: ул. Некрасова, 44 Время работы: с 13:00 и до последнего посетителя vk.com Гастробар «Оба два» полтора года назад открыли повара Андрей Друковский и Леонид Шемякин. Почти полное отсутствие дизайна компенсирует концепция, построенная вокруг открытой кухни, на которой владельцы в четыре руки готовят с виду простые, но не банальные блюда. Смёрребрёды (310−320 рублей) такому подходу идеальная иллюстрация. Например, в смёрребрёде с датским паштетом к говяжьей печени добавляют копченую сельдь, крем из вешенок и чипсы из бекона, а для классического варианта с ростбифом мраморную говядину томят по технологии су-вид и добавляют к ней свеженатертый хрен, соус из меда и горчицы, а еще корнишоны, каперсы и хрустящий лук. Выдержки из меню Смёрребрёд с угрем — 320 рублей Смёрребрёд с датским паштетом — 310 рублей

Fjord

Адрес: ул. Марата, 13 Время работы: 10:00−22:00 facebook.com Бистро Fjord на улице Марата прошлым летом открыла команда ресторана Port — первого демократичного рыбного заведения в городе. Здесь сделали ставку на фастфуд с простыми и понятными блюдами вроде фиш-энд-чипс и разнообразных моллюсков с овощами или пастой. Чуть ли не самым замысловатым блюдом в меню являются смёрребрёды (230−370 рублей). Их подают на цельнозерновом хлебе собственного приготовления шести разных видов. Есть вариант с крабом, креветками, сельдью, неркой, кальмаром и тартаром из якутской рыбы, которые сопровождают тонкие ломтики овощей, специальные пасты и соусы. Например, в смёрребрёд с маринованной неркой (250 рублей) идет творожный сыр с чили, яйцо пашот и слайсы огурца, а балтийскую сельдь (230 рублей) подают с запеченной свеклой, сливочным кремом и специями. Выдержки из меню Смёрребрёд с неркой — 250 рублей Смёрребрёд с сельдью — 230 рублей

Бутерbrodsky

Адрес: наб. Макарова, 16 Время работы: 12:00−00:00 vk.com Бар на Васильевском острове, открытый ресторатором Александром Затуливетровым («Свитер с оленями», «Мыженаты») известен несколько театральным декадентством: специально состаренными интерьерами, печатными машинками на подоконниках и многозначительными цитатами на стенах. А еще коллекцией смёрребрёдов и домашних настоек, которые, напротив, самые что ни на есть всамделишные. Датских бутербродов в меню шесть видов: есть, например, с соленым лососем и хурмой (282 рубля) или уткой и печеными яблоками (278 рублей). Кроме того, здесь подают наборы смуши — придуманного местными поварами гибрида суши и бутерброда. Самые необычные — с песто из артишоков и кешью (67 рублей), лососем и облепихой (74 рубля) и козьим сыром с цукатами (64 рубля). Выдержки из меню Смёрребрёд с тартаром из сельди — 268 рублей Смёрребрёд с уткой в темпуре — 278 рублей

«Острова»

Адрес: Большой пр-т П. С., 1 Время работы: 10:00−23:00 vk.com Владелец нового ресторана «Острова» на Петроградской стороне Иван Голдабин учился в Дании, потому в качестве основы для своего первого проекта выбрал именно датскую кухню. Речь идет не о модном нео-нордике, а напротив — о простой домашней еде вроде бифштекса с луком, трески в белом вине или фаршированных кальмаров. Есть в меню и три вида смёрребрёдов: с бужениной, слабосоленой капустой, рукколой и сушеной клюквой (245 рублей), с лососем слабой соли (320 рублей), а еще домашними колбасками и томатным соусом (220 рублей). Выдержки из меню Смёрребрёд с бужениной — 245 рублей Смёрребрёд с домашними колбасками — 220 рублей

Verlé Garden

Адрес: Каменноостровский пр-т, 25/2 Время работы: 09:00−22:00, по выходным с 10:00 до 23:00 instagram.com Открывшаяся в начале года на Петроградской стороне кофейня Verlé Garden — проект хозяйки дизайн-студии Анастасии Яковлевой и совладельца кофейной компании Кирилла Лебедева. В белоснежном скандинавском интерьере с дизайнерской мебелью практикуют классические и альтернативные методы заваривания кофе, подают модные фитонапитки и легкие закуски: гранолу, салаты и смёрребрёды. В разработке меню участвовал Илья Литвяк, работавший в команде Антона Абрезова в Gräs и «Мечтателях». Для смёрребрёда с лососем рыбу в течение трех дней выдерживают в маринаде с зеленью и цедрой лимона и подают с домашней рикоттой, а еще делают смёрребрёд с курицей, приготовленной по технологии су-вид, белым виноградом и соусом на основе сметаны и горчицы. Выдержки из меню Смёрребрёд с лососем и домашней рикоттой — 180 рублей Смёрребрёд с курицей — 170 рублей

Фотографии: обложка, 4 – Дима Цыренщиков, 1 – Redrum, 2 – Gräs, 3 – «Оба два», 5 – Бутерbrodsky, 6 – «Острова», 7 – Verlé Garden