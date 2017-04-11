Гид The VillageЗакон основания: Где есть смёрребрёды в Петербурге
The Village выбрал 7 заведений, в которые стоит отправиться за самой известной датской закуской
Смёрребрёд — классика датской и норвежской кухни, многослойный открытый бутерброд из ржаного хлеба с популярными северными продуктами от ростбифа и соленой рыбы, до оленины и раков. Первый ресторан, специализирующийся исключительно на смёрребрёдах, Oskar Davidsen появился в Копенгагене еще в 1888 году, но за пределами Скандинавии блюдо стало популярно сравнительно недавно: этому поспособствовала мода на новую нордическую кухню. В Петербурге, где нью-нордик окончательно утвердился пару лет назад, смёрребрёды все чаще появляются в меню ресторанов и кафе и имеют все шансы со временем потеснить бургеры и шаверму.
The Village собрал гид по семи петербургским заведениям, в которых подают основательную северную закуску.
Redrum
Адрес: ул. Некрасова, 26
Время работы: 16:00−01:00, по пятницам и субботам до 02:00, по выходным с 15:00
Redrum на улице Некрасова, принадлежащий одной из ключевых для Петербурга крафтовых пивоварен AF Brew, изначально был призван разрушить стереотипное представление о пивных барах: светлый уютный интерьер с дизайнерской мебелью, элегантная барная стойка в духе итальянского рационализма и более 20 кранов исключительно экспериментальных сортов пива на отделанной мрамором стене. Новаторство коснулось и кухни, которая только подчеркивает серьезное отношение к делу. В качестве закуски здесь предлагают блюда скандинавской кухни: два супа, два вида горячего и линейку смёрребрёдов. Последние, к слову, в Redrum придумали готовить одними из первых в Петербурге. Для смёрребрёда с лососем рыбу коптят самостоятельно и подают со сливочным хреном, рукколой, сметаной и редисом. А в смёрребрёд со стейком, помимо обжаренной мраморной говядины, входит соус ремулад, вяленые томаты и картофель. Есть и более оригинальные позиции, например с грушей, сыром с благородной плесенью, медом и орехами, и фирменный сезонный смёрребрёд с корюшкой, который недавно как раз снова ввели в меню.
Выдержки из меню
Смёрребрёд с копченым лососем — 300 рублей
Смёрребрёд с корюшкой — 300 рублей
Gräs и MADbaren
Адрес: ул. Инженерная, 7
Время работы: 13:00−23:00, по пятницам и субботам до 01:00
В одном из лучших ресторанов, открывшихся в прошлом году, кухней заправляет шеф-модернист Антон Абрезов, применяющий прогрессивные скандинавские и французские техники к сезонным российским продуктам и избегающий всего фабричного: повара здесь сами делают рикотту, коптят утку и макрель, а летом делают заготовки на зиму и выращивают редкую зелень на небольшом огороде за городом. Меню обновляется по несколько раз за сезон, в его весенней версии есть и смёрребрёд на домашнем ржаном хлебе с хе из горбуши, айвы и красной икры (420 рублей).
Выдержки из меню
Смёрребрёд с хе из горбуши — 420 рублей
«Оба два»
Адрес: ул. Некрасова, 44
Время работы: с 13:00 и до последнего посетителя
Гастробар «Оба два» полтора года назад открыли повара Андрей Друковский и Леонид Шемякин. Почти полное отсутствие дизайна компенсирует концепция, построенная вокруг открытой кухни, на которой владельцы в четыре руки готовят с виду простые, но не банальные блюда. Смёрребрёды (310−320 рублей) такому подходу идеальная иллюстрация. Например, в смёрребрёде с датским паштетом к говяжьей печени добавляют копченую сельдь, крем из вешенок и чипсы из бекона, а для классического варианта с ростбифом мраморную говядину томят по технологии су-вид и добавляют к ней свеженатертый хрен, соус из меда и горчицы, а еще корнишоны, каперсы и хрустящий лук.
Выдержки из меню
Смёрребрёд с угрем — 320 рублей
Смёрребрёд с датским паштетом — 310 рублей
Fjord
Адрес: ул. Марата, 13
Время работы: 10:00−22:00
Бистро Fjord на улице Марата прошлым летом открыла команда ресторана Port — первого демократичного рыбного заведения в городе. Здесь сделали ставку на фастфуд с простыми и понятными блюдами вроде фиш-энд-чипс и разнообразных моллюсков с овощами или пастой. Чуть ли не самым замысловатым блюдом в меню являются смёрребрёды (230−370 рублей). Их подают на цельнозерновом хлебе собственного приготовления шести разных видов. Есть вариант с крабом, креветками, сельдью, неркой, кальмаром и тартаром из якутской рыбы, которые сопровождают тонкие ломтики овощей, специальные пасты и соусы. Например, в смёрребрёд с маринованной неркой (250 рублей) идет творожный сыр с чили, яйцо пашот и слайсы огурца, а балтийскую сельдь (230 рублей) подают с запеченной свеклой, сливочным кремом и специями.
Выдержки из меню
Смёрребрёд с неркой — 250 рублей
Смёрребрёд с сельдью — 230 рублей
Бутерbrodsky
Адрес: наб. Макарова, 16
Время работы: 12:00−00:00
Бар на Васильевском острове, открытый ресторатором Александром Затуливетровым («Свитер с оленями», «Мыженаты») известен несколько театральным декадентством: специально состаренными интерьерами, печатными машинками на подоконниках и многозначительными цитатами на стенах. А еще коллекцией смёрребрёдов и домашних настоек, которые, напротив, самые что ни на есть всамделишные. Датских бутербродов в меню шесть видов: есть, например, с соленым лососем и хурмой (282 рубля) или уткой и печеными яблоками (278 рублей). Кроме того, здесь подают наборы смуши — придуманного местными поварами гибрида суши и бутерброда. Самые необычные — с песто из артишоков и кешью (67 рублей), лососем и облепихой (74 рубля) и козьим сыром с цукатами (64 рубля).
Выдержки из меню
Смёрребрёд с тартаром из сельди — 268 рублей
Смёрребрёд с уткой в темпуре — 278 рублей
«Острова»
Адрес: Большой пр-т П. С., 1
Время работы: 10:00−23:00
Владелец нового ресторана «Острова» на Петроградской стороне Иван Голдабин учился в Дании, потому в качестве основы для своего первого проекта выбрал именно датскую кухню. Речь идет не о модном нео-нордике, а напротив — о простой домашней еде вроде бифштекса с луком, трески в белом вине или фаршированных кальмаров. Есть в меню и три вида смёрребрёдов: с бужениной, слабосоленой капустой, рукколой и сушеной клюквой (245 рублей), с лососем слабой соли (320 рублей), а еще домашними колбасками и томатным соусом (220 рублей).
Выдержки из меню
Смёрребрёд с бужениной — 245 рублей
Смёрребрёд с домашними колбасками — 220 рублей
Verlé Garden
Адрес: Каменноостровский пр-т, 25/2
Время работы: 09:00−22:00, по выходным с 10:00 до 23:00
Открывшаяся в начале года на Петроградской стороне кофейня Verlé Garden — проект хозяйки дизайн-студии Анастасии Яковлевой и совладельца кофейной компании Кирилла Лебедева. В белоснежном скандинавском интерьере с дизайнерской мебелью практикуют классические и альтернативные методы заваривания кофе, подают модные фитонапитки и легкие закуски: гранолу, салаты и смёрребрёды. В разработке меню участвовал Илья Литвяк, работавший в команде Антона Абрезова в Gräs и «Мечтателях». Для смёрребрёда с лососем рыбу в течение трех дней выдерживают в маринаде с зеленью и цедрой лимона и подают с домашней рикоттой, а еще делают смёрребрёд с курицей, приготовленной по технологии су-вид, белым виноградом и соусом на основе сметаны и горчицы.
Выдержки из меню
Смёрребрёд с лососем и домашней рикоттой — 180 рублей
Смёрребрёд с курицей — 170 рублей
Фотографии: обложка, 4 – Дима Цыренщиков, 1 – Redrum, 2 – Gräs, 3 – «Оба два», 5 – Бутерbrodsky, 6 – «Острова», 7 – Verlé Garden
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