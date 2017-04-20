Гид The VillageВоскресный бранч в Петербурге: 5 вариантов от 300 до 7 500 рублей
Икра и устрицы в «Гранд Отеле Европа», бедро быка на гриле в BeefZavod, жареная корюшка с игристым в «Рубинштейне» и другие варианты
Воскресный бранч — прекрасный способ начать ленивый выходной: он разом освобождает от необходимости готовить и завтрак, и обед, а еще является отличным поводом встретиться с друзьями и провести время с толком за едой и беседой. В Петербурге, правда, формат все еще остается не особенно популярным. Тем не менее The Village сумел найти пять любопытных бранчей на любой вкус и кошелек: от скромного семейного чаепития в хорошей кондитерской «Северянин» и до праздничного варианта с икрой и шампанским в «Гранд Отеле Европа».
«Северянин»
Где: Столярный пер., 18
Когда: Каждое воскресенье с 14:00 до 17:00
Стоимость: 300 рублей
«Северянин» — редкий пример удачного воплощения концепции «ресторана русской кухни» без лубочной эстетики, которая гипнотизирует туристов, и сомнительных гастрономических реконструкций. Простоту и основательность подчеркивает местное меню с блюдами северной кухни: есть и оленина, и мясо кабана, и северная рыба — от балтийской кильки до муксуна. А еще «Северянин» известен собственной кондитерской, которая работает с рестораном дверь в дверь, и славится разнообразной выпечкой. Отличный повод ее оценить — чаепития, которые проводят в ресторане каждое воскресенье. На них подают чай из самовара, а к нему — сытные домашние пироги с курицей, картофелем, мясом, капустой, яблоком и черной смородиной, а кроме того, разнообразные сладости вроде булочек с корицей и варенья. Притом стоимость бранча — фантастическая: обед с неограниченным количеством подходов к станции обойдется посетителям всего в 300 рублей.
Выдержки из меню
Пирог с курицей
Пирог с мясом
Сладкий пирог с яблоками
Булочки с корицей
Чай из самовара
Beirut
Где: Стремянная ул., 11
Когда: Каждое воскресенье с 12:00 до 16:30
Стоимость: 590 рублей
В кафе ближневосточной кухни Beirut, открытом хозяйкой бара «Продукты» Лизой Извозчиковой, воскресный бранч проходит под названием «Поздний турецкий завтрак», но принципиально это ничего не меняет. Здесь накрывают шведский стол с хумусом, брынзой, оливками, печеными перцами, свежими овощами и восточными сладостями, а в качестве основного блюда с огня подают шакшуку с брынзой или борек со шпинатом и сулугуни. Ко всему перечисленному каждому посетителю полагается свежевыжатый апельсиновый сок, а еще турецкий кофе или чай. В качестве бонуса — возможность похвастаться посещением самого опасного, по версии Следственного комитета России, кафе Петербурга.
Выдержки из меню:
Хумус
Шакшука с брынзой
Борек со шпинатом и сулугуни
Печеные перцы
Кофе по-турецки
«Рубинштейн»
Где: ул. Рубинштейна, 20
Когда: Каждое воскресенье с 13:00 до 18:00
Стоимость: 1 000 рублей
В кафе «Рубинштейн», задуманном как нечто среднее между артистическим салоном и рестораном, — воскресные бранчи начали проводить почти с самого открытия, а вот их формат менялся: были эксперименты с авторской кухней, меню привязывали к праздничным датам и делали тематическим. Сейчас здесь стараются придерживаться принципа сезонности и использовать локальные продукты. Например, на ближайший месяц главное, ради чего стоит идти на бранч, — корюшка, которую на протяжении пяти часов жарят по всем правилам и подают с зеленью и овощами. Кроме корюшки, на станциях выставляют блюда с разнообразными закусками вроде печеных перцев, домашних солений, салатов и десерты. Также каждому посетителю полагается бокал игристого вина, который при желании можно заменить чаем, кофе или какао.
Выдержки из меню:
Жареная корюшка
Малосольные томаты
Печеные перцы
Карамельная панакота
Бокал игристого вина
BeefZavod
Где: Аптекарский пр-т., 2
Когда: Каждое воскресенье с 12:00 до 16:00
Стоимость: 2 500 рублей
Beefzavod — пожалуй, главный на данный момент мясной ресторан в городе, был открыт в январе командой Real Authentic Wine. В нем не просто готовят мясо, но контролируют весь цикл его производства: выращивают собственное стадо на ферме в Ленинградской области, а туши выдерживают в стеклянной камере прямо на глазах у посетителей. О запуске воскресных бранчей команда объявила в середине апреля и на данный момент успела провести только одно мероприятие. Размах чувствуется и здесь: на гриле готовили бедро быка, домашние сосиски и колбаски из местной лавки, а еще кукурузу и тигровые креветки. Кроме того, на открытой станции можно было найти мини-бургеры, шашлычки из говяжьих сердец, томленый говяжий язык, а для любителей рыбы — лосось слабой соли и омуль холодного копчения. В стоимость бранча входят напитки: бокал вина, кофе и вода.
Выдержки из меню:
Бедро быка на гриле
Томленый говяжий язык
Тосканская сальсичча на гриле
Омуль холодного копчения
Бокал вина
«Гранд Отель Европа»
Где: ул. Михайловская, 1/7
Когда: каждое воскресенье с 13:00 до 16:30
Стоимость: 7 500 рублей
В «Гранд Отеле Европа» бранчи появились первыми в городе и проходят каждое воскресенье уже 25 лет. Формата здесь придерживаются эталонного: гостей встречает метрдотель, в зале ресторана устраивают джазовые концерты и накрывают буфет длиной в 30 метров с горячими и холодными закусками, включая деликатесы — икру, устриц, фаршированную стерлядь и так далее. Помимо этого, во время бранча работает несколько станций, за которыми повара отеля готовят на глазах у посетителей блюда европейской, японской и индийской кухни. Цена высокая, но ее оправдывает то, что все напитки, включая алкоголь, подают без ограничений. Важный плюс — для детей предусмотрены две игровые комнаты: для самых маленьких с аниматором, а для более взрослых — с приставками, мультфильмами и отдельным столом с пиццей, сладостями и мороженым.
Выдержки из меню:
Красная икра
Утка по-пекински
Фаршированная стерлядь
Шоколадный фонтан
Игристое вино без ограничений
Фотографии: обложка, 4 – BeefZavod, 1 – «Северянин», 2 – Beirut, 3 – «Рубинштейн», 5 – «Гранд Отель Европа»
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