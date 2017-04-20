Beefzavod — пожалуй, главный на данный момент мясной ресторан в городе, был открыт в январе командой Real Authentic Wine. В нем не просто готовят мясо, но контролируют весь цикл его производства: выращивают собственное стадо на ферме в Ленинградской области, а туши выдерживают в стеклянной камере прямо на глазах у посетителей. О запуске воскресных бранчей команда объявила в середине апреля и на данный момент успела провести только одно мероприятие. Размах чувствуется и здесь: на гриле готовили бедро быка, домашние сосиски и колбаски из местной лавки, а еще кукурузу и тигровые креветки. Кроме того, на открытой станции можно было найти мини-бургеры, шашлычки из говяжьих сердец, томленый говяжий язык, а для любителей рыбы — лосось слабой соли и омуль холодного копчения. В стоимость бранча входят напитки: бокал вина, кофе и вода.

Выдержки из меню:

Бедро быка на гриле

Томленый говяжий язык

Тосканская сальсичча на гриле

Омуль холодного копчения

Бокал вина