Гид The VillageГде пить кофе в Москве
Семнадцать кофеен по всему городу: от ВДНХ до Пресненского Вала
«Кофе-хауз» и «Шоколадница» плавно доживают свой век, а кофейни новой волны «Даблби» открываются одна за другой. Мы собрали небольшой гид по кофейным местам Москвы, в котором решили обойтись без гигантов кофейной индустрии и рассказать про небольшие районные кафе, в которых приятно взять кофе по пути на работу или зайти выпить чашку, оказавшись неподалеку.
«Кооператив черный»
Адрес
ул. Покровка, 31
Первопроходцы кофейной революции в Москве начинали маркетов, затем варили кофе в «Энтузиасте», делили крошечное помещение с баром «Сосна и Липа» в магазине Fott на Маросейке, запускали первую кофейную подписку в городе, открыли свою собственную точку на Покровке, а в ближайшее время переедут на новое место в двух шагах от старого. Артем Темиров и Павел Шуваев первые начали приучать москвичей пить кофе без молока, а также знакомить с альтернативными методами заварки, которыми сегодня уже никого не удивить. Кооператив не только варит кофе, но и обжаривает зерно: купить домой кофе от «Черного» можно, оформив подписку на ужасно неудобном сайте, зато свежеобжаренный кофе будут привозить прямо домой.
«Прогресс»
Адресa
ул. Садовая-Триумфальная, 4/10
ул. Пресненский Вал, 38
Прогресса в Москве два — один на Садовой-Триумфальной, второй — на Пресненском Валу. Открыл «Прогресс» Аркадий Зельцер, а главная по кофе здесь Даша Бекасова, ранее работавшая в «Даблби», Good Enough и «Искре». В обе кофейни стоит зайти на завтрак за роскошными вафлями и, конечно, за кофе. Варят классику и фильтр, зерно берут у обжарщиков Camera Obscura, что не может не вызывать доверия. Кроме кофе, в меню достаточно разнообразной еды, а также большой выбор разливного пива. Маленький капучино обойдется в 189 рублей, и непременно стоит взять к нему кусочек апельсинового кекса (100 рублей).
Joe Black Cafe
адрес
3-я улица Ямского Поля, 9, корп. 1
Кофейню недалеко от Белорусского вокзала открыли в феврале этого года. Эспрессо варят на зерне от Camera Obscura, а на Owl Coffee варят альтернативу — здесь есть и кемекс, и харио, и аэропресс. Для авторских напитков добавки делаются бариста самостоятельно: для цитрусового рафа используют цедру апельсина и сахар, для рафа «Орео» — настоящее печенье. С 17:00 до 19:00 по будням в кофейне счастливые часы: латте и большой капучино стоят 150 рублей, а маленький капучино — 120. В обычное же время эспрессо обойдется в 120 рублей, а ванильный раф — в 240. В заведении также можно позавтракать, а в дневном меню также есть сэндвичи, салаты и десерты.
Coffee & Books
адресa
ул. Земляной Вал, 33
Красная площадь, 3
ТЦ «Мега Химки»
Кофейнями в магазинах «Республика» занимается Анастасия Годунова, бывшая совладелица Good Enough и шеф-бариста ресторана Monica. Название оправдывает себя: барная стойка стоит в окружении книг, и можно не торопясь выпить капучино, полистывая какой-нибудь новый роман. Маленький капучино обойдется в 200 рублей, а латте — в 220 рублей. К кофе всегда можно взять свежую выпечку и десерты от локальных небольших кондитерских.
«Делюсь душой»
адрес
ул. Пятницкая, 54, стр. 1
Открывшаяся в конце лета кофейня на Пятницкой уже успела стать одним из самых фотографируемых кафе в городе: бледно-розовые стены и минималистичный интерьер не оставляют равнодушным никого. Помимо кофейной классики, в «Делюсь душой» можно найти редкую в Москве калиту (200 рублей) и ряд авторских напитков, как, например, «Турецкий лимонад» с лемонграссом и сгущенкой и до невозможности фотогеничный матча латте (300 рублей). Отдельно стоит отметить, что любой напиток могут приготовить на растительном (а именно миндальном) молоке — вполне стандартная опция, которую все еще приходится искать. Из еды есть несколько вегетарианских десертов и выпечка.
Эспрессоварня Bro.We
адрес
ул. Бауманская, 9
Районной значимости кофейня открылась в конце лета на Бауманской улице и пока что работает в тестовом режиме. Идея владельцев — в продвижении эспрессо, поэтому альтернативы в кофейне нет принципиально, зато есть свои рецепты черного кофе на основе эспрессо с добавлением воды низкой минерализации, согретой вручную до 61 градуса (160 рублей). Из авторских напитков есть хот-крим — собственная версия кофе рафа, только менее сладкая, и «Кое-что еще» — категория авторских напитков бариста, который каждый раз меняется, в зависимости от того, кто сегодня за стойкой. Меню с едой пока что прорабатывают, но уже есть сладкое меню с печеньем, полезные конфеты, «Павлова», кексы, блинчики, а также завтраки.
«Человек и пароход»
адрес
Даниловский рынок, слева от главного входа
Главный кофейный корнер на Даниловском рынке открыли обжарщик Camera Obscura Николай Чистяков и Александр Залесский, совладелец бургерной Burger Brothers. Помимо того, что в «ЧиП» нужно идти за чашкой идеального флэт уайта (200 рублей), здесь можно купить пачку свежего кофе собственной обжарки, а также съесть всеми любимые португальские пирожные паштел-де-ната, которые идеально подходят к чашке горячего кофе. Ну, и нельзя не сказать о том, что за местным колдбрю на кокосовой сгущенке на Даниловский все лето ездили со всего города.
KOF. Coffee & Lab
адрес
ул. Новодмитровская, 1, стр. 1
Главные по кофе на «Хлебозаводе» и в окрестностях, варят на зерне собственной обжарки, подают нитро-кофе (250 рублей), альтернативу и варят какао с зефирками. В образцовой кофейне, сделанной по всем канонам европейских заведений (белые стены, светлое дерево, просторное помещение и локальная обжарка) за флэт уайт попросят 170 рублей, за латте — 220 рублей, а харио обойдется в 170 рублей. Кроме кофе, в KOF подают завтраки весь день, а также десерты и выпечку.
«Кофемаус»
адрес
ул. Садовая-Каретная, 4–6, стр. 1
Если не знать, что за деревянной дверью на Садовом кольце спряталась крошечная кофейня, то вероятность пройти мимо чересчур велика. «Кофемаус» открыли два года назад трое энтузиастов — Анна Орлова, Андрей Леденёв и Глеб Теплицкий, — с тех пор партизанский логотип «Кофемании» украшает бумажные стаканчики кофейни. Кроме классики, в «Кофемаусе» варят аэропресс (160 рублей) и V60 (170 рублей). Несмотря на маленькое помещение всего в несколько метров и на формат «кофе с собой», здесь можно посидеть, купить зерна или фильтры для кофе и взять свежих круассанов с миндальным кремом, которые сюда привозят каждое утро.
Smart Coffee VDNH
адрес
пр-т Мира, 119, стр. 47
Чтобы найти Smart Coffee, придется прогуляться через весь парк ВДНХ. Открытое пространство включает в себя кофейню, кофейный магазин, школу бариста, а также проводит по выходным экскурсии и лекции. За обжарку здесь отвечает Ольга Мелик-Каракозова, соосновательница сети «Даблби», поэтому американо здесь не найти, зато есть черный кофе (100 рублей), раф (200 рублей), нитро-кофе (250 рублей), а также можно купить пакет фермерского молока «Майти милк», правда, тащить его через весь ВДНХ не самая лучшая затея.
«Дринкит»
адрес
ул. 2-я Звенигородская, 12, стр. 70
ул. Грузинский Вал, 18/15
«Дринкит» — один из проектов, выросших из маркетов еды. Ксения Мандрик и Настя Никитина, владелицы заведения, обе начинали в кафе Артемия Лебедева, а затем захотели открыть свой бизнес. Варят здесь на зерне собственной обжарки, есть как классика, так и альтернатива. Из фирменных напитков стоит попробовать ягодный «Дримкрим» (200 рублей) или латте соленая карамель (230 рублей), карамель для которого варят сами. Помимо кофе, в «Дринките» можно полноценно позавтракать и пообедать: в меню есть супы, салаты и целый ряд сэндвичей с разными начинками.
Skuratov
адрес
Калашный пер., 5
пр-т Мира, 26, стр. 1
Омские обжарщики уверенно захватывают Москву и уже обзавелись двумя точками в центре города, одна из которых находится в «Аптекарском огороде» практически дверь в дверь с «Даблби». Цены в Skuratov при этом не уступают: ванильный раф здесь можно выпить за 350 рублей, а капучино обойдется в 270 рублей. Варят здесь на зерне собственной обжарки. Идти к омичам стоит, чтобы выпить нитро-кофе, колдбрю, air latte или за альтернативными методами заварки.
Nook Coffee & Book
адрес
пр-д Березовой Рощи, 4
Кофейня на Полежаевской Nook Coffee & Book, одна из шести точек сети, считается самой большой и флагманской. В по-хорошему немодную кофейню возле парка «Березовая Роща» стоит зайти после утренней пробежки или по дороге на работу. В кофейне и правда есть книги, варят тут на зерне Owl Coffee, а все сиропы для кофейных напитков варят самостоятельно. В меню: фирменный нук-кофе с сиропом из апельсинов (250 рублей) и альтернатива, в том числе кемекс (300 рублей), который все еще не очень популярен в московских кофейнях. Из еды есть сэндвичи, вафли, салаты, каши и гранола, так что зайти можно не только за кофе, но и на легкий перекус перед прогулкой. В самой кофейне проходят различные мероприятия: мастер-классы, детский клуб чтецов, кинолекторий по пятницам, а также лекции и семинары о кофе.
«Кофепровод»
адреса
ул. Ленинская Слобода, 19
Яковоапостольский пер., 9, стр. 1
Кофейню в переулках «Курской» открыли выпускница института «Стрелка» и фотограф Associated Press Анна и Павел Головкины. Варят тут на зерне от обжарщиков KOF на смеси Эфиопии, Суматры и Колумбии. В кофейной карте раф бадьян (220 рублей), V60 и аэропресс (170 рублей), а также есть бамбл (кофе с апельсиновым фрешем — 220 рублей. К кофе можно взять печенья и маффины, а из некофейных напитков много чаев, в том числе авторских: облепиха-имбирь или клюква-розмарин (180 рублей). Вторая одноименная кофейня находится в бизнес-центре «Омега Плаза» на «Автозаводской».
Coffe & Milk
адреса
Грохольский пер., 1
ул. Бауманская, 32, стр. 2
ул. Новослободская, 20
Зубовский б-р, 17
Небольшая сеть окошек кофе с собой имеет три точки на карте Москвы. Зерно берут у московских обжарщиков «Лаборатория кофе» (его, кстати, здесь можно купить с собой). Кроме классики, у кофейни достаточно большой выбор авторских напитков — например, раф халва (250 рублей) и латте соленая карамель (250 рублей) за 400 миллилитров. Несмотря на соседство других кофеен, у окошек Coffee & Milk стабильно стоит очередь в любую погоду, а это хороший показатель.
«Кофешоп 4.20»
Адрес
Весковский пер, 3
Крошечную семейную кофейню открыли в конце 2015 года Екатерина Васильева и Филипп Казовский. Зерно для владельцев обжаривает друг семьи, чье имя держится в секрете. Места в кофейне немного: напиток можно взять с собой или выпить за барной стойкой. Маленький латте здесь стоит 120 рублей, а банановый раф — 250. Еды в кофейне нет, но можно взять маффин или печенье, которые привозят сюда каждое утро. А еще по хэштегу #турне420 можно найти сотни фотографий со всего мира, где посетители кофейни фотографируют стаканчик из «Кофешоп 4.20» в Риме, Париже или Лос-Анджелесе.
Кофейня «8/25»
адрес: ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 1
Кофейню в морском контейнере на Новодмитровской открыли сертифицированные бариста SCAE Елена и Стас Шеряковы. «8/25» позиционирует себя как место, где варят specialty coffee в формате «с собой». Название пришло от круглосуточного 24/7, только тут в сутках 25 часов, а в неделе восемь дней. Зерно для кофе берут у московских обжарщиков Coffee Owl Roasters и много экспериментируют с авторскими напитками: например, здесь можно найти «Латте молоко единорога» розового цвета (200 рублей), матча латте (170 рублей), раф попкорн (150 рублей) и еще целый ряд сезонных вариаций. Кроме авторских напитков, в меню есть альтернатива (130 рублей) и классика.
ФОТОГРАФИИ: обложка, 5 – grimaldello - adobe.stock.com, 1 – Кооператив «Чёрный», 2 – Кофемаус, 3 – Человек и пароход, 6 – Делюсь Душой, 8 – praphab144 - adobe.stock.com, 9 – Nook Coffee, 10 – Кофепровод, 11 – Кофешоп 4.20
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