Кофейня на Полежаевской Nook Coffee & Book, одна из шести точек сети, считается самой большой и флагманской. В по-хорошему немодную кофейню возле парка «Березовая Роща» стоит зайти после утренней пробежки или по дороге на работу. В кофейне и правда есть книги, варят тут на зерне Owl Coffee, а все сиропы для кофейных напитков варят самостоятельно. В меню: фирменный нук-кофе с сиропом из апельсинов (250 рублей) и альтернатива, в том числе кемекс (300 рублей), который все еще не очень популярен в московских кофейнях. Из еды есть сэндвичи, вафли, салаты, каши и гранола, так что зайти можно не только за кофе, но и на легкий перекус перед прогулкой. В самой кофейне проходят различные мероприятия: мастер-классы, детский клуб чтецов, кинолекторий по пятницам, а также лекции и семинары о кофе.