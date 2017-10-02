Еще один ресторан White Rabbit Group в подборке, но за перуанской кухней молодого и перспективного шефа Василия Зайцева стоит идти непременно, как минимум потому, что сеты Зайцева обычно стоят в два-три раза дороже. Сет большой и интересный, сочетающий в себе всю многогранность перуанской кухни. Он начинается суши никкей из дорады с юзу майо, затем подают севиче из тунца с хрустящим огурцом и соусом понзу, потом совсем новые тако с ягненком в соусе антикучос, на горячее — томленая щека в соусе из речного угря с авокадо, а завершает сет мороженое пекан с гелем из кактуса.