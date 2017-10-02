Гид The VillageКуда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
В Москве стартовал 13-й Московский гастрономический фестиваль, который продлится до конца октября. В течение месяца в 100 ресторанах Москвы можно будет попробовать фестивальный сет, стоимость которого для всех заведений фиксирована — 1 900 рублей.
В фестивале участвуют как демократичные рестораны, так и заведения с более высоким ценником: не упустите шанс попробовать авторскую кухню лучших шефов города. Одни сеты больше похожи на эксперимент, другие — настолько щедрые, что их можно смело брать на двоих. The Village советует, куда стоит сходить.
Burger&Pizzetta
Адрес
ТЦ «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2
В ресторане на втором этаже «Европейского», где приглашенным концепт-шефом выступает Глен Баллис, можно попробовать очень разнообразный сет. Шеф Билли Шабан подготовил большое меню, в которое вошли салат с авокадо и кальмарами на гриле в соусе из свежих томатов, пиццетта «5 сыров» с чатни из манго, бургер с козьим сыром в древесной золе, цукини фри в миндальной панировке со сладким бататом и мусс из авокадо с соусом чили-маракуйя и песочной крошкой.
Villa Sumosan
Адрес
ул. Бурденко, 3
Дорогой японский ресторан с заслуженной репутацией тоже участвует в Московском гастрономическом фестивале. Меню легкое и элегантное из четырех подач: начинают с кунжутного салата, затем подают израильский баклажан, основным блюдом шеф Роман Павлов выбрал томленую в соусе говядину кальби, а завершает сет груша в вине с сырным кремом. Не очень по-японски, но на то это и фестивальное меню.
Pinch
Адрес
Большой Палашевский пер., 2
В самом молодежном заведении ресторатора Ильи Тютенкова шеф Луиджи Мани подготовил к фестивалю сет, ради которого стоит потолкаться локтями за близко поставленными столиками. В меню: тартар из томатов с хумусом из черной фасоли и базилика, черный баклажан с кускусом и томатами конфи, равиолино с домашней рикоттой, черным трюфелем и маринованным желтком, мороженое из белых грибов с муссом из тимьяна с шоколадом и поп-шоколад в завершение сета.
Selfie
Фестивальное меню в ресторане Selfie, который входит в мировой топ-100, — возможно лучший способ познакомиться с кухней шефа Анатолия Казакова и с командой White Rabbit в принципе. Сет здесь небольшой, но интересный: на закуску предлагают кабачки с кукурузным молочком и икрой нельмы, затем молоки трески с боттаргой из воблы, на горячее — щека коня и кольраби, а на сладкое Казаков придумал десерт из кумыса и сливы. Звучит необычно, но попробовать стоит обязательно, тем более, что средний чек в ресторане обычно превышает 2 500 рублей.
Haggis Pub & Kitchen
Адрес
ул. Петровка, 15
Фестивальное меню бренд-шефа Дмитрия Зотова и шеф-повара Дмитрия Бобылева в полной мере отражает гастрономический почерк места. Дегустация начинается с закуски из оленя с маринованными грецкими орехами, затем следует айсберг на углях с утиной печенью и яйцом пашот, основное блюдо меню фестиваля — ньокки из рикотты с нежным мясом телячьих щечек, а на десерт подают мороженое из цветной капусты в белом шоколаде.
«Жеральдин»
Адрес
ул. Остоженка, 27, корп. 2
В недавно открывшемся ресторане Познера, перезапуском которого занимался Александр Раппопорт, успели подготовиться и к фестивалю. В необистро с французским кулинарным лейтмотивом подают блюда из меню, зато их можно попробовать разом по более низкой цене. В меню: луковый суп, земляничная страчателла, утка конфи и чизкейк из голубого сыра с хрустящим фуэтином.
Molon Lave
Адрес
ул. Большая Грузинская, 39
Один из главных греческих ресторанов города на прошлой неделе отпраздновал свое трехлетие, что для Москвы уже срок. От сета здесь стоит ждать качественной сытной еды. В меню: трио закусок (фета, оливка каламата, острый перчик и узо), баклавас ме крема фетас (пахлава с кремом из феты), филето лавраки ме колокаси (филе сибаса в кабачковой чешуе с пюре из иерусалимских артишоков) и мусс из греческого йогурта.
«Северяне»
Адрес
ул. Большая Никитская, 12
Ресторан Ильи Тютенкова по-прежнему остается одним из самых модных заведений города. Сюда стоит идти, чтобы посидеть в интерьерах Натальи Белоноговой, почувствовать немного первобытный дух и познакомиться с кухней молодого шефа Георгия Трояна. Фестивальное меню построено вокруг главного продукта осени — тыквы. В сете из четырех блюд: печеная тыква с киноа и песто из семечек, тыквенный суп с каштанами, рулет из кролика с тыквой из печи и тыквенный же чизкейк с облепихой. Пожалуй, одно из самых осенних меню на всем фестивале.
«Фаренгейт»
Адрес
Тверской б-р, 26, стр. 2
Шеф-повар «Фаренгейта» Андрей Красов собрал сет всего из трех блюд, зато интересный по своим сочетаниям. На закуску предложат арбуз с кимчи, тунцом и томатным даши, основным блюдом шеф выбрал утку с лазаньей из солодовой муки и мисо-муссом, а на десерт — мусс из кефирского лайма и кокоса, с бисквитом из черного кунжута и манговым сорбетом.
LavkaLavka
Адрес
ул. Петровка, 21
Фестиваль — пожалуй, один из лучших поводов, чтобы понять концепцию ресторана сезонных продуктов LavkaLavka. Шеф-повар Елена Савчук выбрала в качестве главного ингредиента корнеплоды, и этого слова вовсе не стоит пугаться. В большой и сытный сет вошло: салат из дайкона, маринованного тремя разными способами, мясо краба, ванильное морковное теплое пюре с ферментированной морковью, ризотто из корня сельдерея со слайсами каштана и стейк из сельдерея, зефир из желтой свеклы с таким же сорбетом.
Madame Wong
Адрес
ул. Лесная, 7
Шеф Дмитрий Зотов участвует в Московском гастрономическом фестивале сразу с несколькими ресторанами, но мы бы обратили внимание именно на паназиатский Madame Wong. В сет вошли три классические японские закуски — лосось «Пять специй», спринг-роллы с креветками и соусом манго-чили, суши-краб в соевой бумаге. Перед горячим подадут омлет с креветками, а основным блюдом шеф выбрал карри массаман с ягненком — авторскую интерпретацию традиционного тайского блюда. Десертом стала азиатская вариация птичьего молока с маракуйей.
Chicha
Еще один ресторан White Rabbit Group в подборке, но за перуанской кухней молодого и перспективного шефа Василия Зайцева стоит идти непременно, как минимум потому, что сеты Зайцева обычно стоят в два-три раза дороже. Сет большой и интересный, сочетающий в себе всю многогранность перуанской кухни. Он начинается суши никкей из дорады с юзу майо, затем подают севиче из тунца с хрустящим огурцом и соусом понзу, потом совсем новые тако с ягненком в соусе антикучос, на горячее — томленая щека в соусе из речного угря с авокадо, а завершает сет мороженое пекан с гелем из кактуса.
Touché
Адрес
ул. Рочдельская, 15, стр. 22
Специально для фестиваля шеф-повар главного винного бара в районе «Трехгорной мануфактуры» Тарас Кириенко придумал четыре новых блюда, правда, попробовать их можно только после 18:00 в будни и с 15:00 в выходные. В сете: буррата с инжиром, рукколой и орехами, сахалинские гребешки с пюре из цветной капусты, грибами и красной икрой, филе-миньон с соусом из красного вина, пюре из баклажана и с обожженным луком с зернами
граната и имбирно-морковный кейк с сорбетом из моркови и облепихи.
«Голодный — злой»
Адрес
Цветной б-р, 2, МФК «Легенда Цветного»
Большой и очень щедрый сет из шести блюд от шефа Михаила Геращенко можно смело брать на двоих. В меню: хлеб, который в ресторане пекут сами, с маслом и беконом, крекер из говядины с козьим сыром и икрой воблы, тартар из говядины, мозговая кость с бычьими хвостами, говяжье ребро и наконец шоколадный десерт с куриной печенью. Сет стоит пробовать не столько из-за объема, сколько ради знакомства с кардинально иным проектом Perelman Group, совсем не похожим на его основные проекты I Like Wine.
«Техникум»
Адрес
ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2
В «Техникум» Бориса Зарькова и Владимира Мухина стоит сходить по той причине, что сет тут получился настолько большим, что его все по той же цене в 1 900 рублей предлагают сразу на две персоны. Начинает сет свекла с боттаргой и пармезаном, затем подают суп карри с курицей и манго на кокосовом молоке, на горячее — говяжье ребро с черным перцем и йогуртом, а завершает сет дыня с маскарпоне и карамелью.
Nofar
Адрес
Кутузовский пр-т, 12, стр. 3
Совместный проект Аркадия Новикова и Уиллиама Ламберти заслуживает внимания не только за сам дуэт, но и за марокканскую кухню, которая еще не так популярна в городе. Меню из четырех блюд будет хорошим стартом для знакомства с новым проявлением Ламберти и с национальной кухней в принципе. В сете: магрибский табуле с питой (легкий салат со свежим огурцом, болгарским перцем, кускусом и томатами на подушке из йогурта, с теплой питой), харира с ягненком (наваристый суп с фасолью, чечевицей и кускусом на бульоне из мяса молодого ягненка), цыпленок, маринованный в айране с пряной тыквой и гранатом, и малаби с фисташковой крошкой — легкий десерт на основе молока, украшенный измельченными фисташками. Сытно и по-осеннему согревающе.
Фотографии: обложка, 11 – Madame Wong, 1 – Burger&Pizzetta, 2 – Villa Sumosan, 3 – Pinch,, 4 – Selfie, 5 – Haggis, 6 – Жеральдин, 7 – Molon Lave, 8 – Северяне, 9 – Фаренгейт, 10 –LavkaLavka, 12 – Madame Wong, 13 –Touche, 14 – Голодный - Злой, 15 – shersor - adobe.stock.com, 16 – Nofar
КомментарииПодписаться