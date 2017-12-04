До Нового года осталось меньше месяца, и самое время задуматься о подарках. Эта праздничная подборка — для тех, кто увлечен гастрономией, любит готовить или просто поесть.

Пряности в красивой упаковке

kitchenceremony Цена: от 620 рублей

Тем, кто много готовит, важно иметь под рукой не только масло, соль и перец, но и различные специи: от хмели-сунели и прованских трав, до простой паприки и лаврового листа. Как правило, приправы продаются в бумажных пакетиках — либо безликих баночках, поэтому красиво упакованная сванская соль или кориандр пригодятся не только в приготовлении ужина, но и как элемент декора на кухне.

Кемекс

tintins Цена: От 1 300 рублей

Невероятно красивый предмет для заваривания кофе признан выдающимся предметом американского дизайна, поэтому выполняет сразу две функции — кофейника и предмета интерьера. Так что даже если подарок перестанет служить по своему назначению, он станет отличным элементом декора.

Миксер

kitchenaids Цена: От 57 000 рублей

Если вы ищете миксер, который не захочется прятать в шкаф сразу после использования, то вам точно сюда. Красивая техника Kitchen Aid в стиле ретро так и просится на любую кухню как главное ее украшение.

Подписка на кофе

chernyi.typeform. coffeescouts Цена: От 3 000 рублей

Идеальный подарок для любителей кофе — годовая подписка на свежеобжаренные зерна. В нашей подборке подписка от «Кооператива Черного» и Coffeescouts. Они отличаются по сортам, обжарке и системе подписки, но общего у них то, что каждый месяц вам будут привозить пачку свежего кофе категории спешиалти.

Биоарома

alchemilla Цена: От 830 рублей

Если не знаете, чем удивить, то смело дарите набор биоаром — или специальную серию, выпущенную к рождественским праздникам. Биоаромы — это специальные спреи на основе различных масел с добавлением трав и специй. Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, в небольшом спрее уже смешаны специально подобранные масла и пряности, поэтому несколько пшиков на привычное блюдо добавит особого настроения и аромата еде. В-третьих, это будет отличным подарком для тех, кому нравится неординарный подход.

Чайник

smeg Цена: От 8 000 рублей

Много красивой техники не бывает, поэтому одним из самых желанных предметов на кухне уже не первый год остается идеальный чайник Smeg. Ретродизайн, огромное количество цветов и заветные четыре буквы — вот и все счастье. Один минус: сложно удержаться и не купить к чайнику еще и блендер, тостер — и желательно холодильник.

Степлер хот-дог

asos Цена: От 360 рублей

Мелочи — это тоже приятно. Для друзей, которые фанатеют от еды, но еще не доросли до собственных больших кулинарных экспериментов, — забавный степлер в виде хот-дога.

Рождественский набор

instagram, correas Цена: От 3 000 рублей

Многие компании выпускают праздничные наборы к Новому году, но мы бы все-таки советовали выбирать что-то более интересное, чем то, что можно найти в супермаркете. Например, роскошный набор от маленькой кондитерской «Сахар.Bakery», куда входит рождественский кекс, баночка соленой карамели, грейпфрутовое варенье и три вида печенья. Или подарочную корзину от Correa’s, которую можно собрать самостоятельно, положить в нее просекко, печенье, конфеты, безе, домашнюю пасту и еще множество продуктов на выбор, а корзину с вашей открыткой могут доставить адресату.

Столовые приборы

laredoute Цена: От 1 500 рублей

Красивые столовые приборы никогда не бывают лишними. Тем более если они золотые.

Носки с авокадо

monki Цена: От 300 рублей

Подарки не всегда должны быть большими и дорогостоящими, ведь как мы знаем, не так дорог подарок, как дорого внимание. Нелепые носки с принтом еды будут хорошей мелочью, которую можно подарить всем друзьям сразу.

Билет на Ikra Fest

ikrafest Цена: От 2 500 рублей

Для самых искушенных можно сыграть ва-банк и подарить билет на главный гастрономический фестиваль страны Ikra. Удовольствие не из дешевых, но точно принесет массу впечатлений. Можно купить один или несколько билетов на ужины или мастер-классы, главное, не забывать, что фестиваль проходит в Сочи и вместе с билетом лучше сразу позаботиться о перелете и проживании.

Умный сад

madrobots Цена: От 1 500 рублей

Если подарить ферму пока не получается, то можно начать с небольшого умного сада, который не займет много места даже в самой маленькой квартире. Простое устройство требует только воды, батареек и розетки, а свежий базилик появится уже через пару месяцев. Чтобы долго не искать, можете посмотреть нашу подборку.

Посуда

danish-store Цена: От 800 рублей

Красивую посуду можно дарить бабушкам, друзьям, коллегам и одиноким мужчинам. Посуда, как и красота, универсальна. Например, можно выбрать что-то ручной работы.

Значки с едой

aliexpress Цена: От 150 рублей

Еще один милый подарок, который можно дарить всем и каждому, — смешные пины с едой. Никто не говорит, что их обязательно будут носить, но найти такой в кармане спустя пару дней — отдельное удовольствие.

Книга «Всемирный атлас кофе»

facebook Цена: От 1 000 рублей

Еще один отличный подарок для тех, кто любит кофе. Долгожданная книга Джеймса Хоффманна вот-вот поступит в продажу. «Всемирный атлас кофе» — библия кофеманов. Там рассказано о кофе буквально все: от происхождения и культуры, до производителей и способов обработки. В общем, исчерпывающий гид в кофейный мир.

Фотографии: обложка, 10 — danish-store, 1 — kitchenceremony, 2 — tintins, 3 — kitchenaids, 4 — alchemilla, 5 — smeg, 6 — asos, 7 — laredoute, 8 — monki, 9 — madrobots, 11 — aliexpress