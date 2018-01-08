Гид The Village100 мест, где можно завтракать, пить коктейли и есть пирожные
Главные ресторанные гиды 2017 года
Где завтракать в центре Москвы
Завтракать не дома становится все более частой практикой, рестораны один за другим вводят утренние меню, а назначать деловые встречи на утро все приятнее. Мы сделали для вас подборку из десяти мест, где можно позавтракать в центре города.
Где пить кофе
Кофейный бум продолжается, и в городе появляется все больше мест, где можно выпить кофе или взять его с собой по пути на работу. В прошлом году у нас вышло целых два гида по главным локальным кофейням во всех районах Москвы.
Куда идти на воскресный бранч
Западные традиции постепенно приходят и к нам — длинные воскресные завтраки становятся частью московской ресторанной жизни. The Village подготовил подборку из 12 мест, куда стоит идти за яйцами «Бенедикт» с бокалом шампанского.
Где пить чай с пирожными
Полдник — одно из самых приятных воспоминаний детства. The Village собрал список из 18 мест в городе, куда стоит зайти за сладостями после обеда.
Где есть на Пятницкой
Пятницкая стала одной из главных ресторанных улиц города по количеству заведений. Мы решили разобраться, куда там все-таки нужно идти и что где есть.
Где пить коктейли
Баров в городе становится все больше, как и любителей выпить хороших коктейлей. The Village собрал большой гид по главным столичным барам, куда стоит заглянуть на бокал.
Фотографии: обложка, 5 — Bjorn, 1 — Pâté & Co, 2 — Свежий номер, 3 — Cristian Teichner - stock.adobe.com, 4 — Кондитерская «Пушкин», 6 — Mondriaan
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