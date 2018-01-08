Где завтракать в центре Москвы

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Завтракать не дома становится все более частой практикой, рестораны один за другим вводят утренние меню, а назначать деловые встречи на утро все приятнее. Мы сделали для вас подборку из десяти мест, где можно позавтракать в центре города.

Где пить кофе

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Кофейный бум продолжается, и в городе появляется все больше мест, где можно выпить кофе или взять его с собой по пути на работу. В прошлом году у нас вышло целых два гида по главным локальным кофейням во всех районах Москвы.

Куда идти на воскресный бранч

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Западные традиции постепенно приходят и к нам — длинные воскресные завтраки становятся частью московской ресторанной жизни. The Village подготовил подборку из 12 мест, куда стоит идти за яйцами «Бенедикт» с бокалом шампанского.

Где пить чай с пирожными

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Полдник — одно из самых приятных воспоминаний детства. The Village собрал список из 18 мест в городе, куда стоит зайти за сладостями после обеда.

Где есть на Пятницкой

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Пятницкая стала одной из главных ресторанных улиц города по количеству заведений. Мы решили разобраться, куда там все-таки нужно идти и что где есть.

Где пить коктейли

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Баров в городе становится все больше, как и любителей выпить хороших коктейлей. The Village собрал большой гид по главным столичным барам, куда стоит заглянуть на бокал.

Фотографии: обложка, 5 — Bjorn, 1 — Pâté & Co, 2 — Свежий номер, 3 — Cristian Teichner - stock.adobe.com, 4 — Кондитерская «Пушкин», 6 — Mondriaan