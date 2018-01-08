Где пить кофе

Часть 1

Часть 2

Кофейный бум продолжается, и в городе появляется все больше мест, где можно выпить кофе или взять его с собой по пути на работу. В прошлом году у нас вышло целых два гида по главным локальным кофейням во всех районах Москвы.