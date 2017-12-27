Лечить похмелье 1 января можно в ресторане «Жаровня». В специальное «похмельное предложение» вошли четыре сета с горячими напитками по 650 рублей каждый: куриный суп в стакане, шашлык свиной с сальсой и настойка на хурме; салат с языком, пельмени от шефа с телятиной и куриным бульоном и хреновуха; жар-борщ, мозговые косточки и настойка на клюкве; брускетта с куриным паштетом и мягким маслом, мидии, томленые в сливочном соусе и бокал ламбруско. Помимо сета, можно заказать набор шотов по 150 рублей каждый.