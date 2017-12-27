Гид The VillageПохмельный завтрак: Где есть 1 января?
Подборка The Village для тех, кто сможет встать с кровати
Первого января всегда складывается ощущение, что город вымер, а все заведения закрыты. Поиски еды становятся мучением, а мониторить интернет и сидеть на телефоне в первый день нового года не хочется никому. The Village заранее облегчил ваши страдания и собрал подборку кафе и ресторанов, которые будут открыты 1 января.
Magnum
Адрес: ул. Лесная, 5б
с 16:00
Для тех, кто проснется позже обычного, в 16:00 на Белой площади откроется винный бар Magnum. Если вы собираетесь приходить в себя с особой элегантностью, вам точно сюда — проводить первый день нового года с бокалом игристого и картофельным рёшти с лососем.
«Жаровня»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 11/1
с 12:00
Лечить похмелье 1 января можно в ресторане «Жаровня». В специальное «похмельное предложение» вошли четыре сета с горячими напитками по 650 рублей каждый: куриный суп в стакане, шашлык свиной с сальсой и настойка на хурме; салат с языком, пельмени от шефа с телятиной и куриным бульоном и хреновуха; жар-борщ, мозговые косточки и настойка на клюкве; брускетта с куриным паштетом и мягким маслом, мидии, томленые в сливочном соусе и бокал ламбруско. Помимо сета, можно заказать набор шотов по 150 рублей каждый.
Remy Kitchen & Bakery
Адрес: ул. Малая Бронная, 2
c 14:00
Один из самых красивых ресторанов 2017 года откроется для гостей в 14:00. Как всегда, здесь можно будет пообедать мясом или рыбой, легким зеленым салатом с авокадо, выпить гречишного чая и, конечно, вдоволь наесться рогаликов с вишней и хлеба с маслом.
Molon Lave Бар
Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 6, стр. 1
с 15:00
Опохмеляться по-гречески можно в баре Molon Lave супом пацас и коктейлями от шеф-бармена Елизаветы Евдокимовой. 1 января в Греции празднуют День святого Василия — в этот день пекут хлеб василопита, который нужно разрезать в большой и близкой компании. Тому, кто найдет внутри монетку, по преданию, удача будет сопутствовать весь год.
Cutfish
Адрес: Большой Козихинский пер., 17
с 14:00
Для тех, кто захочет восстанавливать силы мисо-супом, свежей рыбой и рисом (что, кстати, прекрасная идея), японский ресторан Cutfish откроется с 14:00. В меню — роллы, сашими, легкие закуски и, конечно, немного саке.
«Dr. Живаго»
Адрес: ул. Моховая, 15/1, стр. 1
с 10:00
Тем, кто проснется 1 января пораньше, повезло: «Dr. Живаго» работает с 10:00. Завтракать в новом году с видом на Красную площадь можно всевозможными кашами, блинами, а для тех, кому не хватило новогоднего стола, обязательно подадут оливье, икру и пельмени.
KU
Адрес: ул. Смоленская, 8
с 14:00
Идеальный похмельный вариант: съесть рамен в KU 1 января можно будет с 14:00, а вдобавок к горячему супу с пельменями подарят еще и бокал пива. Также в японском баре действует акция: полдюжины устриц акке и два бокала кавы обойдутся в 2 600 рублей.
Сook’kareku
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 9
круглосуточно без выходных
В любое время дня и ночи 31 декабря, 1 января и в любой другой день за едой можно приходить в Сook’kareku. Главные в меню — по-прежнему завтраки, но, кроме яичницы, блинчиков и круассанов в пять утра, здесь можно съесть стейк, лапшу и турецкую шакшуку.
«Жеральдин»
Адрес: ул. Остоженка, 27, корп. 2
с 12:00
Завтракать после праздничной ночи можно в обновленном ресторане Владимира Познера. В невозможно красивых интерьерах лечить похмелье можно страчателлой с земляникой, вафлями, зеленым салатом с гранолой, яичницей и, конечно, бокалом игристого.
«Казбек»
Адрес: ул. 1905 года, 2
с 12:00
С полудня в новом году можно завтракать по-грузински в ресторане «Казбек». До 17:00 все праздники действует утреннее меню, начинать жизнь в новом году можно с овсянкой с грецким орехом и сухофруктами, рисовой кашей с вареньем из черешни, омлетом со шпинатом или оладьями с соусом из творожного сыра надуги, орехов, меда и сметаны.
«Пирог мясника»
Адрес: ул. Новый Арбат, 17
с 16:00
Все праздники в ресторане будет проходить «Новый год в гостях у мясника» — каждый день в «Пироге» можно будет съесть неограниченное количество блюд по фиксированной цене. Правда, 1 января предложение будет действительно только с 18:00, а подавать будут серые щи с гусем и копченой сметаной — за 900 рублей можно будет съесть столько порций, сколько захочется.
Scrocchiarella
Адрес: ул. Покровка, 1
с 13:00
Съесть римской пиццы 1 января можно в Scrocchiarella на Покровке. Очень большие пиццы на хрустящем тесте — правда, не очень богатые на начинку — будут подавать с 13:00. К пицце можно взять вина, игристого или пива.
«Хачапури»
Адрес: Кривоколенный пер., 10, стр. 5
с 14:00
Кафе «Хачапури» 1 января откроется в 14:00. Кроме традиционных хинкали, пхали, цыпленка табака и лобио, в ресторане обещают поить гостей вином, если у вас, конечно, еще останутся силы после новогодней ночи.
«Тамани»
Адрес: Кутузовский пр-т, 2, корп. 1
с 14:00
Похмельный завтрак можно провести в ресторане ближневосточной кухни в гостинице «Украина». В меню: домашние соленья, горячие сытные супы, много мяса, сациви, хачапури и хинкали с телятиной.
«Воронеж»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 12/1
с 14:00
Если вы из тех, кто готов плотно завтракать, то за утренним мясом, пастрами и бургерами 1 января можно смело приходить в «Воронеж», начиная с 14:00.
ФОТОГРАФИИ: обложка, 3, 7, 9 – Ксения Колесникова, 1 – Magnum, 2 – «Жаровня», 4 – Molon Lave, 5 – Рената Гарипова, 6 – Марк Боярский, 8 – Сook’kareku, 10 – «Казбек», 11 – Алена Винокурова, 12 – Scrocchiarella, 13 – «Хачапури», 14 – «Тамани», 15 – Иван Анисимов
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