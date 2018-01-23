Маття, или, как его называют, матча — порошок из специально выращенных листьев зеленого чая, который заваривают в ярко-зеленый напиток. Найти матча в меню ресторанов можно все чаще, Instagram пестрит фотографиями нежно-зеленого латте, а приверженцы ЗОЖ поют оды многочисленным лечебным свойствам этого чая. Разбираемся, что это за чай, как его готовить и чем действительно полезен матча.

Японский ли это чай?

Матча ассоциируется в первую очередь с Японией, но на самом деле этот чай родом из Китая. Проследить историю матча удается еще со времен династии Сун — именно тогда буддисты начали делать порошковый чай из листьев, выращенных в тени. После паровой обработки и сушки листья растирали в порошок и получали зеленую чайную пудру.

Только в 1191 году монах Эйсай привез матча в Японию, и он сразу прижился в японской культуре и стал частью ритуалов дзен-буддизма. Со временем матча потерял популярность в родном Китае, а в Японии, наоборот, полюбился высшему сословию и стал неотъемлемой частью чайной церемонии.

Как получают матча

Матча получают из верхних листочков вечнозеленых чайных деревьев. За 20 дней до сбора урожая кусты помещают в тень, скрывая чайные листья от прямых солнечных лучей. Слабое освещение замедляет процесс роста листьев, делает их темнее за счет более высокого уровня хлорофилла (зеленого пигмента) и аминокислот. Такой процесс выращивания создает особый биохимический состав, который наделяет матча множеством полезных веществ. Затем листья чая собирают вручную, пропаривают, тем самым останавливая ферментацию. После обработки листья сушат — так получается сырье для порошка тенча. Его, в свою очередь, растирают в мелкую пудру, которая и называется матча.

Сорта Церемониальный сорт Для изготовления церемониального матча используются самые молодые и нежные листочки куста. Именно этот сорт используют в буддистских церемониях, и любители говорят, что у церемониального матча есть нотка умами во вкусе. Премиальный сорт Премиальный чай матча не такой сладкий, как церемониальный, но и не такой интенсивный, как кулинарный. Этот сорт так же богат всеми питательными веществами, но листья для него будут собраны чуть позже, поэтому вкус у него интенсивнее и с большей горчинкой, чем у церемониального. Кулинарный сорт Листья для кулинарного матча тоже собираются с верхней части куста, но уже в последнюю очередь. Вкус у этого сорта более ярко-выраженный и терпкий, поэтому именно его чаще всего используют в выпечке, приготовлении десертов и смузи.

Полезные свойства Благодаря тому, что для приготовления матча используют целые листья, чайный порошок имеет высокую концентрацию полифенолов (сильные антиоксиданты), флавоноидов, обладающих целым рядом лечебных свойств (от улучшения сердечно-сосудистой системы до противовоспалительного эффекта), аминокислот и фитонутриентов, а также катехинов. В матча содержится в 100 раз больше эпигаллокатехина, чем в любом чае; считается, что этот антиоксидант мощнее витаминов С и Е. Научно доказано, что эпигаллокатехин помогает предупредить рак, способствует потере избыточного веса и обладает антибиотическими свойствами. Еще один важный компонент матча — L-теанин. Он отвечает за выработку дофамина и серотонина, влияющих на мозг и настроение, а также за альфа-волны, которые помогают расслабиться, не вызывая сонливости. В матча также достаточно высокое содержание кофеина, но благодаря L-теанину кофеин усваивается медленнее, поэтому энергетический эффект достигается постепенно, не провоцируя резкого подъема давления.

Как приготовить чай матча Для приготовления традиционного матча вам потребуется тяван (чаван) — миска для японского чаепития, мерная ложечка и специальный венчик — часен, сделанный из бамбука, с помощью которого чай взбивается в пену. А также 2 грамма чая матча и 70 миллилитров воды. Налейте в тяван кипящую воду и взбейте ее венчиком. Это нужно для того, чтобы нагреть посуду, в которой вы будете готовить матча. Насухо вытрите посуду. Насыпьте две мерные ложечки матча. Это примерно 2 грамма чая на порцию матча. Можно также просеять порошок через ситечко, чтобы его легче было взбивать. Залейте небольшое количество горячей воды и начните взбивать венчиком, пока вся пудра не растворится. Влейте остаток горячей воды и продолжайте взбивать. Чем дольше вы взбиваете, тем плотнее будет пена. Подавать и пить матча нужно сразу же после приготовления, иначе порошок начнет оседать на дно чашки и чай потеряет полноту вкуса. Матча также прекрасно сочетается с молоком, и в Европе в основном популярен именно матча-латте. Так как это нетрадиционный метод заваривания, то способов приготовления чайного латте множество. За основу напитка можно взять соевое, кокосовое или обычное молоко, добавить подсластитель по вкусу или разбавить водой для менее плотного напитка.

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Фотографии: обложка — AROMATCOFE, 1 — Printemps – stock.adobe.com