Одно из главных турецких кафе в городе открыли два года назад Николай и Марина Хюппенен. Оба — ветераны кофейной индустрии, Николай — судья чемпионатов бариста, Марина — чемпион России по приготовлению кофе в джезве, то есть в турке. Cezve Coffee специализируется как раз на нем, хотя классику в кафе тоже варят, а также готовят отличную турецкую еду. Кофе подают как надо: на красивых металлических подносах, в турке, с резным стаканом и такой же сахарницей. В меню: кофе по-восточному (150 рублей), чемпионская cezve (300 рублей), турка «пряная черешня» (250 рублей) и еще несколько позиций кофе на песке, а также напитки на основе эспрессо и альтернатива.