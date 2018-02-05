Гид The VillageПод асфальтом пляж: Где пить кофе на песке
Кофе по-восточному, джезва и медные подносы
Кемекс, V60 или аэропресс уже давно никого не удивляют: альтернативные методы заварки кофе прочно укрепились на своих местах и только продолжают свою экспансию. А вот кофе в турке или на песке в Москве встречается все еще нечасто. Рассказываем, где искать кофе по-восточному.
Cezve Coffee
Адрес: Подсосенский пер., 8, стр. 2
Часы работы: 08:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Одно из главных турецких кафе в городе открыли два года назад Николай и Марина Хюппенен. Оба — ветераны кофейной индустрии, Николай — судья чемпионатов бариста, Марина — чемпион России по приготовлению кофе в джезве, то есть в турке. Cezve Coffee специализируется как раз на нем, хотя классику в кафе тоже варят, а также готовят отличную турецкую еду. Кофе подают как надо: на красивых металлических подносах, в турке, с резным стаканом и такой же сахарницей. В меню: кофе по-восточному (150 рублей), чемпионская cezve (300 рублей), турка «пряная черешня» (250 рублей) и еще несколько позиций кофе на песке, а также напитки на основе эспрессо и альтернатива.
Laffa Laffa
Адрес: ул. Малая Бронная, 4
Часы работы: 11:30–23:00
Средний чек: 700 рублей
В небольшом кафе в районе «Тверского бульвара» специализируются в основном на ближневосточной кухне и лепешках лаффа с различными начинками. Кофе на песке здесь тоже готовят, но к нему лучше брать не привычную пахлаву, а мороженое со сгущенкой из халвы.
«Бардак»
Адрес: ул. Маросейка, 6/8, стр. 1
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Большое и хорошее кафе в районе «Китай-города» — одно из самых важных на карте турецких заведений Москвы: меню здесь большое, а за соседними столиками часто можно встретить турок. Кроме всевозможных кебабов и кефте, тут можно найти симит — турецкий бублик в кунжуте (50 рублей) и, конечно, кофе по-турецки. Варят на песке, приносят на красивом подносе в джезве.
Koupes Bar
Адрес: ул. Мытная, 74
Часы работы: 08:00–21:00
Средний чек: 500 рублей
Небольшой корнер кипрской кухни на Даниловском предлагает в основном пирожки из булгура, питы и закуски, но кофе тут тоже варят и тоже на песке. Кофе по-восточному стоит 90 рублей — отличный вариант после прогулки по рынку и плотного перекуса.
Pasha Pahlava
Адрес: Ленинский пр-т, 54
Часы работы: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
Турецкая кондитерская в торговом центре «Филион» славится своими сладостями, пахлавой и выпечкой. Восточные десерты можно заказать оптом на сайте, а вот за кофе и кусочком пахлавы нужно ехать специально. В Pasha Pahlava также можно съесть полноценный турецкий завтрак и выпить кофе в турке. Ехать специально, может, и не стоит, но, оказавшись неподалеку, нужно зайти непременно.
Zest Coffee & Wine
Адрес: Ленинградское ш., 16а, стр. 4
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Приличное кафе в торговом центре «Метрополис» совсем не восточное: в меню — смёрребрёды, сладкие и соленые тарты, вино и десерты. Зато владельцы решили сконцентрироваться на кофейной карте и, кроме классических напитков на основе эспрессо, предлагают аж три джезвы на выбор: классическую, пряную и марокканскую (150–190 рублей). Варят на песке, что для кафе в торговом центре очень приятный плюс.
15/17 Bar&Grill
АДРЕС: Большой Черкасский пер., 15/17, стр. 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-вс.: 12:00–00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
В ресторан ближневосточной кухни Аркадия Новикова можно смело ехать не только за отличными мезе, хумусом и коктейлями, но и за кусочком пахлавы с кофе по-восточному. По атмосфере, конечно, не самое аутентичное место, и вряд ли там получится почувствовать себя на Гранд-базаре, зато кофе с кардамоном приятно напоминает о ближних южных странах.
Фотографии: обложка, 2 — Zest Coffee & Wine, 1 — «Бардак»
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