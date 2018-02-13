В этом году масленичная неделя попала на День всех влюбленных — 14 февраля. Мы подумали, почему бы не совместить приятное с полезным и не сходить на свидание поесть блинов? The Village сделал подборку из девяти романтичных мест с блинным меню.

Strelka

Адрес: Берсеневская наб., 14/5

В красивом (и веселом) баре на «Красном Октябре» до 18 числа действует масленичное предложение. Тут можно найти классические пшеничные блины со сметаной, с красной икрой, сгущенным молоком, с шоколадом и еще с десятком начинок, а также традиционные бретонские гречневые блины с сыром, грибами, пастрами и другими солеными начинками. Отличный вариант в комбинации с коктейлями бара.

Margarita Bistro

Адрес: ул. Малая Бронная, 28

Очень красивый ресторан на Патриарших прудах практически создан для свиданий. Шеф-повар Дан Мирон специально к Масленице придумал целый блинный сет: кроме традиционных пшеничных блинов, в меню есть блинчики из гречишной, ячменной, ржаной муки, а также большой выбор начинок.

Peshi

Адрес: ул. Охотный Ряд, 2, ТЦ «Модный сезон»

Масленичную неделю будут также отмечать в рыбном ресторане Peshi. Несмотря на морскую тематику, подборка блинов тут внушительная: конопляные блины, блины с черной икрой, с бананами и шоколадом, с сыром маскарпоне и малиной, со слабосоленым лососем, с белыми грибами и еще несколько видов зимнего лакомства. Ресторан большой, поэтому спрятаться и уединиться здесь — не проблема.

Burger & Pizzetta

Адрес: ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7

В Burger & Pizzetta к Масленице подготовили шесть видов блинов: есть, например, с курицей сувид и шпинатом, с томатами, яйцом и авокадо, блин-мешочек с начинкой из шампиньонов и вешенок с трюфельным маслом, с рикоттой, с ореховой пастой «Нутелла», а также фирменный панкейк-бургер, где вместо булочки используются пышные американские оладьи.

Masters & Margaritas

Адрес: Большой Палашёвский пер., 2

В темном индустриальном гастробаре тоже отпразднуют масленичную неделю. Сюда как раз стоит идти именно на свидание и поедать блины в полутьме под коктейльное сопровождение. В меню: тонкие блины без начинки, с медом, с домашней сгущенкой, с домашним вареньем, с крабом и авокадо, с копченым лососем и еще несколько видов блинов в авторских вариациях.

LavkaLavka

Адрес: ул. Петровка, 21, стр. 1

В излюбленном иностранцами фермерском ресторане LavkaLavka всю масленичную неделю действует блинное меню. Шеф-повар Елена Савчук приготовила трио блинных тапасов, тонкие мини-блинчики с имбирным ягненком, черный блин в азиатском стиле с утиной грудкой и два блинных торта: с ванильной сметаной и сорбетом из сезонной хурмы, а также шоколадный — с домашним мороженым.

Pâté&Co

Адрес: ул. Балчуг, 3/2

Еще один невозможно романтичный ресторан, любимый инстаграм-блогершами: если можно придумать идеальное место для свиданий, то, возможно, вот оно. Шеф-повар Виталий Ковалев подготовил на Масленицу большое блинное меню: из простого — сладкие классические блины с медом и сметаной, а для тех, кто хочет посложнее — блинный торт с клубникой. Соленые вариации тоже есть: с рыбой, а также с красной или черной икрой (850 и 3 200 рублей соответственно).

Brasserie «Мост»

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 6/3, стр. 3

В буквально роскошном ресторане Александра Мамута тоже пройдет масленичная неделя, а красивые интерьеры буквально созданы для свиданий. Шеф-повар Жан-Люк Молль подготовил четыре вида пшеничных блинчиков, праздничные тонкие блины с ягодами и соусом на основе французского клубничного ликера, блины с лососем и малиной, сладкие блины с каштанами и, конечно же, «Креп Сюзетт».

Кафе «Сирень»

Адрес: Песочная аллея, 1, парк «Сокольники»

Идеальное свидание — прогулка в парке, а после можно зайти на блины, например в «Сирень». Кафе, кстати, находится в «Сокольниках» с 1956 года, что делает его еще более романтичным. В меню: блины с говядиной пастрами и копченой сметаной, с цыпленком и шампиньонами, черный блин с чернилами каракатицы и лососем, с креветкой и кальмаром, а также мильфей из панкейков с клубникой и блины фламбе с апельсиновым соусом, творожным кремом и малиной.

Фотографии: обложка, 3 — Peshi, 1 — Strelka, 2 — Margarita Bistro, 4 — Burger & Pizzetta, 5 —Masters & Margaritas, 6 — LavkaLavka, 7 — Pâté&Co, 8 — Brasserie «Мост», 9 — Кафе «Сирень»