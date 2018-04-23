С 20 апреля по 6 мая в 14 городах России пройдет третий Российский ресторанный фестиваль. Если в предыдущие годы в фестивале принимали участие только регионы, то в этот раз свои сеты подготовили и московские рестораны. Помимо того, что среди 63 столичных участников немалое количество интересных сетов, пожалуй, самое приятное — цена: все меню можно попробовать всего за 990 рублей, что в целом сильно ниже среднего чека. Обойти все рестораны за две недели, конечно, вряд ли получится, поэтому The Village подготовил подборку сетов, на которые точно стоит обратить внимание в первую очередь.

Probka

Адрес: Цветной б-р, 2

Пожалуй, один из лучших итальянских ресторанов в городе неожиданно принимает участие в фестивале, поэтому пропустить сет-меню здесь нельзя никак. В сет вошли брускетта с анчоусами, цветная капуста, запеченная с соусом из анчоусов, и равиоли с робиолой и белыми грибами, также за 550 рублей можно дополнить ужин шоколадным тортом «Капрезе» и коктейлем Courvoisier Espresso. Итого: 1 540 рублей, что для Probka — аукцион невиданной щедрости.

«СибирьСибирь»

Адрес: ул. Смоленская, 7–8

Недавно открывшийся ресторан Дениса Иванова тоже участвует в фестивале, и это идеальная возможность познакомиться с кухней «Сибири». Сет здесь очень щедрый (что, в общем-то, неудивительно в случае с Ивановым), в него вошли пять блюд: строганина из муксуна, уже покоривший публику хруст с печенью трески, оливье с раковыми шейками, известные пельмени «Сибирские» и голубцы из лося с жареным папоротником. Вряд ли у вас останутся силы на десерт, но если все-таки да, то за 550 рублей предлагают сет из кофейного коктейля и кофейного парфе со свежими фруктами и апельсиново-коньячным соусом.

GlenUill

Адрес: ул. Садовая-Самотечная, 20, стр. 1

В ресторан Глена Баллиса и Александра Оганезова не так давно вернулся шеф Андрей Четвертнов, поэтому сет-меню станет хорошим поводом зайти проверить кухню. В него вошли порей с икрой сига и печеным яблоком, тирадито из гребешка с понзу и кальмар с бульоном даши и бок-чоем. В качестве десерта — шоколадный мусс с клубникой за 350 рублей.

«Северяне»

Адрес: ул. Большая Никитская, 12

Ходить в «Северян» хочется всегда, а фестиваль — хороший повод провести там еще немного времени. Григорий Троян подготовил небольшой сет из тартара из говядины с хрустящей гречкой, куриной грудки с муссом из лука и лепешкой из печи. За 450 рублей можно дополнить ужин шоколадным фонданом с трюфельным мороженым и кофейным напитком с коньяком.

Touché

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22

Тарас Кириенко, пожалуй, один из самых талантливых шефов города, поэтому идти в Touché на сет непременно стоит. В фестивальное меню вошли севиче из сибаса с разными томатами, страчателла с авокадо, киноа и соусом из манго и ризотто из перловки с черными лисичками и томлеными бычьими хвостами. На сладкое за 500 рублей можно получить пряный ананас с розовым перцем, лимонным кремом и мороженым из маракуйи и кофейный коктейль.

Stories

Адрес: Котельническая наб., 1/15

Полностью обновленный ресторан в высотке на Котельнической набережной участвует в фестивале с заманчивым меню. В сет вошли капучино из лисичек с попкорном, тартар из говядины с эстрагоном, утка с брокколи и облепихой и щавель с яблоком и побегами елки. Интересно и просто. В качестве десерта двойной кофеиновый удар — кофейная бомба и кофе с коньком за 550 рублей.

Tilda

Адрес: Сытинский пер., 5

Молодая команда энтузиастов гастробара Tilda участвует с небольшим, но сытным меню. За 990 рублей можно съесть страчателлу с сицилийскими апельсинами и эстрагоновым песто, гребешки с зеленым карри и орзо со сморчками и трюфельным маслом. Десертное предложение — брауни с лимонным мармеладом и коньячным муссом и кофе за 350 рублей.

Björn

Адрес: ул. Пятницкая, 3

Нордический ресторан Björn представил взрослое и интересное фестивальное меню. Начать предлагают с топинамбура и ячменем, затем печеная свекла с малиновым луком, овсяный суп и в завершение — косуля с пюре из чернослива и квашеной капустой. Если этого не хватило и для сладкого осталось место, то здесь вас ждут гречневые камни и кофе за 350 рублей. Один из самых интересных сетов фестиваля.

Tokyo

Адрес: ул. Большая Никитская, 22

В новом красивом японском ресторане за 990 рублей предлагают попробовать тирадито из лосося, нори-тако с крабом, авокадо и острым соусом, а также гребешка в джоспере с лимонным соусом и рисом. Хорошее меню для легкого ужина в азиатском стиле.

Salumeria

Адрес: Спиридоньевский пер., 12/9

Уильям Ламберти участвует в фестивале со своим итальянским рестораном Salumeria. Меню небольшое, но вполне в духе шеф-повара: оливье с крабом, креветками и икрой, крем-суп из томатов с жареной салями и баклажаны алла пармиджано. Очень по-итальянски, и это подчеркивает тирамису на десерт за 350 рублей в паре с кофе.

Фотографии: обложка, 1 — «СибирьСибирь», 2 — Touché, 3 — Björn