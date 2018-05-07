Лето резко ворвалось в город, и сидеть в помещении сейчас хочется меньше всего. Большая часть ресторанов еще не успела выставить столики на улицу, и в ближайшее время город пополнится сотней открытых веранд, а мы рассказываем, где можно пить вино и ужинать на воздухе уже сейчас.

На фотографии: Pâté & Co

Pâté & Co

Адрес: ул. Балчуг, 3/2

Аккуратная брассери Дмитрия Зотова тоже обзавелась верандой во вполне французском стиле. Под темно-зеленой маркизой расставили красочные красные столики и плетеные кресла. Очень по-парижски.

«Тажин»

Адрес: ул. Трубная, 15

В небольшом кафе современной марокканской кухни тоже можно сидеть на воздухе — правда, не совсем на веранде, а на высоких подоконниках, что только придает этому месту особый шарм. Обязательно берите очень свежий летний табуле и шакшуку.

Little White

Адрес: ул. Красина, 7, стр. 1

У недавно открывшегося ресторанчика вблизи Тишинской площади уже расставили уличные стулья и столики. В первую очередь сюда нужно идти на долгие завтраки и вечерние посиделки с вином, а также коктейльной картой от Иры Голубевой, которая вот-вот появится в ресторане.

На фотографии: «Фаренгейт»

Strelka

Адрес: Берсеневская наб., 14/5

Одна из главных летних террас города откроется только 25 мая, зато сразу с шумной вечеринкой и концертом The Sun Ra Arkestra. Как всегда, на веранде одного из самых любимых москвичами бара можно будет завтракать, обедать, ужинать и, конечно, пить коктейли.

«Фаренгейт»

Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 2

Ресторанам Андрея Деллоса с террасами везет всегда. «Фаренгейт» уже открылся просторной зеленой лужайкой в самом центре города. На кухне колдует Виктор Титов, за баром — бессменный Денис Кряжев. Отличное комбо для летних ужинов на воздухе.

I Like Wine

Адрес: ул. Покровка, 16

Уже который год летняя веранда I Like Wine — чуть ли не лучшее, что есть в ресторане. Если в холода сидеть внутри хочется далеко не всем, то в теплое время года выпить бокальчик за столиком на улице, кажется, не отказывается никто. Тем более что по выходным тут подают отличные бранчи.

Pinsa Maestrello

Адрес: ул. Покровка, 16

Конечно, назвать это верандой нельзя никак: у Pinsa Maestrello на улице стоит всего пара лавок. Зато отдельное удовольствие — сидеть на улице, поедая, кажется, лучшую пиццу в городе, запивая бокалом вина и провожая день в закат.

На фотографии: «Одесса-мама»

Margarita Bistro

Адрес: ул. Малая Бронная, 28

Одна из самых первых веранд на Патриарших прудах работает уже не первую неделю. Посадочных мест немного, зато солнце светит именно сюда большую часть дня, поэтому погреться и подзагореть здесь точно можно под отличные коктейли и севиче из гребешка.

«Одесса-мама»

Адрес: Кривоколенный пер., 10, стр. 5

Райский уголок в тихих переулках Мясницкой улицы. В «Одессе-маме» уже который год устраивают одну из самых уютных веранд города — с яркой мебелью, детской площадкой, зеленой лужайкой и, если повезет, бараном Толиком. Чувствуешь себя тут как на даче, тем более что можно взять стакан холодного лимонада и лежать полдня в гамаке.

Denis Simachev Shop & Bar

Адрес: Столешников пер., 12, cтр. 2

Забыть большую крытую веранду на половину переулка, конечно, сложно, а ведь именно такой была первая терраса «Симачева». От такой роскоши пришлось отказаться, тем не менее веранда бара уже много лет радует глаз на Столешниковом. Десять лет со стабильно хорошей кухней, легендарной пиццей и самыми веселыми вечеринками. В общем, куда идти в районе Петровки — понятно.

Фотографии: обложка — Strelka, 1 — Pâté & Co, 2 — «Фаренгейт», 3 — «Одесса-мама»