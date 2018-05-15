В «Кофемании» на Лубянке не так давно запустили бранчи воскресного дня — еще один повод любить начинать свое утро в этом ресторане. Меню большое, найти здесь можно как традиционные позиции вроде ванильных сырников, каши и бенедикта с лососем, так и более интересные блюда, например яичницу с камамбером, тост с яйцом пашот и муксуном или авокадо с творогом. В общем, уже много лет одни из самых востребованных завтраков в городе теперь в формате бранча.