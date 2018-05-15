Завтракать не дома — всегда отдельное удовольствие, особенно если делать это неспешно и в хорошей компании. Все больше ресторанов вводят утренние меню, а по выходным предлагают бранчи — долгие завтраки, плавно перетекающие в обед. Мы уже писали о том, где в Москве искать бранч по выходным, а теперь дополняем наш список новыми местами.
Wine Happens
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1
Средний чек: 1 000 рублей
Часы подачи бранчей: сб. — вс.: 12:00–17:00
В ресторане Wine Happens шефа Тимура Абузярова не так давно запустились бранчи. С 12:00 до 17:00 по выходным действует специальное меню с большим выбором привычных блюд в авторском исполнении: омлет с рикоттой, томатами и базиликом или с лесными грибами и трюфелем, брускетты с лососем, овсяная каша с чиа или рисовая с киноа, фермерский йогурт с гранолой и лесными ягодами и еще более десятка утренних блюд. Приятный бонус: на все бокальные позиции винной карты во время бранча действует скидка 20 %, а цены начинаются от 350 рублей за бокал.
Monica
Адрес: ул. Трубецкая, 28, стр. 2
Средний чек: 1 000 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — пт.: 11:00–12:00;
сб. — вс.: 11:00–17:00
В красивом итальянском ресторане, где в теплое время года окна в пол открывают настежь, завтраки по выходным подают до 17:00. Это значит, что, как и положено бранчу, завтрак плавно перетекает в обед, а обед — в ужин. Позиций в утреннем меню не так много, но все симпатичные: пшенная каша на топленом молоке с бананом и карамелью, овсяная каша с ягодами, два скрэмбла, ванильные сырники и оладьи с нутеллой.
Little White
Адрес: ул. Красина, 7
Средний чек: 1 000 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — пт.: 08:30–12:00;
сб. — вс.: 10:00–16:00
В небольшом ресторанчике в районе «Маяковской» завтраки подают каждый день, но по выходным их можно заказывать аж до 16:00. В меню в целом то, что хочется видеть на завтрак примерно всем: яйца пашот, каши с ягодами, тосты с авокадо, беконом или страчателлой, гранола и вафли. Учитывая то, что Little White — место про вино, а коктейльную карту для ресторана разрабатывала Ирина Голубева, взять бокал игристого или, как полагается, «Мимозу» к завтраку — отличная идея.
Bottoms Up
Адрес: ул. Пятницкая, 29/8
Средний чек: 700 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — пт.: 08:00–11:00;
сб. — вс.: 12:00–15:00
Одно из самых щедрых предложений в городе — завтраки и бранчи в Bottoms Up на Пятницкой. Каждый день в кафе с утра работает шведский стол, а по выходным завтраки продлевают до обеда. На столе всевозможные каши, йогурт, творог, сырники, оладьи, выпечка, яйца, колбаски, запеченный картофель, куриный бульон, овощи, фрукты, разные топинги, чай, кофе и какао. Завтраки подают по будням с 08:00 до 11:00, стоимость — 350 рублей за один подход и 550 рублей за неограниченное количество подходов. Бранчи сервируют каждый выходной и в праздники с полудня до трех, стоимость — 490 рублей за один подход и 690 рублей за неограниченное количество подходов.
«Гранд Кофемания»
Адрес: М. Черкасский пер., 2
Средний чек: 1 500 рублей
Часы подачи бранчей: сб. — вс.: 10:00–17:00
В «Кофемании» на Лубянке не так давно запустили бранчи воскресного дня — еще один повод любить начинать свое утро в этом ресторане. Меню большое, найти здесь можно как традиционные позиции вроде ванильных сырников, каши и бенедикта с лососем, так и более интересные блюда, например яичницу с камамбером, тост с яйцом пашот и муксуном или авокадо с творогом. В общем, уже много лет одни из самых востребованных завтраков в городе теперь в формате бранча.
Food Embassy
Адрес: пр-т Мира, 26, стр. 2
Средний чек: 1 500 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — пт.: 10:00–12:00;
сб. — вс.: 10:00–14:00
В ресторане с отличной верандой в «Аптекарском огороде» к лету обновили меню завтраков. Теперь здесь можно найти яйца бенедикт со шпинатом, икрой нерки и слабосоленым лососем, брускетту из бородинского хлеба с пастрами из лосося и моцареллой, французские крепы, пшеничные блины, несколько видов каш и сырники в стакане. Также с утра сервируют два сета, к каждому из которых подают бокал ледяного игристого.
Insight
Адрес: «Москва-Сити», башня «Око», 84-й этаж, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2
Средний чек: 3 500 рублей
Часы подачи бранчей: вс.: 12:00–17:00
Бранч с шикарным видом на всю Москву с 84-го этажа башни «Око». Стоит такое удовольствие немало: 3 500 рублей за неограниченное количество заказов по бранч-меню, правда, нужно отметить, что в стоимость входит игристое и три легких коктейля на выбор, поэтому все-таки стоит задуматься. Завтракать предлагают Паназией: супом с лососем и гречневой лапшой, салатами, роллами, суши, димсамами, гёдза и воком. Из сладкого: медовик из свеклы с юдзу, шоколадный брауни с васаби, творог матча и чизкейк с манго.
«Никита»
Адрес: ул. Большая Никитская, 60, стр. 2
Средний чек: 2 500 рублей
Часы подачи бранчей: вс.: 13:00–18:00
Интерактивный бранч а-ля рюс: в ресторане «Никита» каждое воскресенье устраивают большой бранч с песнями, плясками и русским застольем. Подают традиционные русские блюда: оливье, бефстроганов с картофельным пюре, пожарскую котлету, каши в горшочках из русской печи, пельмени и, в общем-то, все, что можно себе представить при словосочетании «русская кухня». Сладкое подают без ограничений, для детей — отдельное меню и программа развлечений. Стоимость — 2 200 рублей с человека и 400 рублей за детский сет.
Locasian
Адрес: Цветной б-р, 2
Средний чек: 2 200 рублей
Часы подачи бранчей: вс.: 12:00–17:00
В новом трехэтажном Locasian бранч подают только по воскресеньям, а специальное меню представлено в формате тематических станций. Например, есть суши-бар, отдельная станция с закусками из разных стран, где можно найти и аджапсандал, и хумус, точка с супами и отдельная с горячими блюдами. Для детей выделили свою точку с понятными простыми блюдами вроде куриной лапши, котлет и сырников. К бранчу также подают неограниченное количество игристого и два легких коктейля. Стоимость завтрака — 2 200 рублей за неограниченное количество подходов, а детей до десяти лет кормят бесплатно.
Big Wine Freaks
Адрес: ул. Большая Никитская, 62/3
Средний чек: 1 500 рублей
Часы подачи бранчей: сб. — вс.: 12:00–18:00
В самом богемном винном баре города бранчи подают по выходным с полудня до 18:00. Как положено месту про вино, игристое с утра наливают по специальной цене. Меню небольшое, но есть яйца, сырники и добротный мисо-суп, которым хорошо лечить последствия веселых ночей. Периодически в бар по воскресеньям зовут художников и устраивают бранч с налетом искусства: выставляют картины и ставят подобающую музыку.
Verde
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 21, стр. 5
Средний чек: 1 500 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — вс.: 07:00–15:00
На первом этаже отеля Hartwell можно завтракать в будни и бранчевать в выходные. До 11:00 работает предложение за тысячу рублей — одно блюдо из меню, напиток и неограниченное количество подходов к небольшому шведскому столу. До 15:00 можно заказывать по меню всевозможные блюда из яиц, каши, сырники, вафли, выпечку и дополнительные топинги. Образцовый бранч в отеле.
City Space
Адрес: Космодамианская наб., 52/6, 34-й этаж гостиницы «Swissotel Красные Холмы»
Средний чек: 1 500 рублей
Часы подачи бранчей: пн. — вс.: 11:00–16:00
Еще один вариант завтрака с видом — City Space на 34-м этаже гостиницы «Swissotel Красные Холмы». В меню сырники со сметаной, рисовая каша с личи на кокосовом молоке, круассан-сэндвичи с различными начинками, яйца пашот, омлеты, оладьи с икрой и еще с десяток блюд. В утренние часы на все меню напитков действует скидка 25 %, поэтому можно угостить себя бокалом игристого или даже двумя.
Фотографии: обложка — Food Embassy, 1 — Wine Happens, 2 — Bottoms Up, 3 — Insight, 4 — Big Wine Freaks
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