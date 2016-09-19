О должности шеф-повара и тетрадке с идеями

Шефом я стала совершенно случайно — так же случайно я, собственно, и попала в «ЕМ». Здесь работал мой коллега по Grand Cru Артем Гилль. Как-то раз он попросил меня выйти к нему помочь, я вышла и осталась. Потом Артем уехал в Москву, кому-то нужно было контролировать меню, а позднее и обновлять его, я стала что-то придумывать и как-то почти незаметно стала шефом. Хотя задачи такой перед собой никогда не ставила. Мне предлагали эту должность однажды, очень давно, я отказалась. Просто была не готова, мне показалось, это не имело тогда смысла. Глупо просто занять должность, если не способна придумать что-то новое и оригинальное.

У меня 13-летний стаж работы. До сих пор я старалась каждый год, а иногда и каждые полгода менять ресторан. Делала это именно ради опыта. Было интересно поработать с разными шефами, в разных цехах. Соглашалась на все подряд: было место в холодном цехе — я шла в холодный, было в горячем — шла в горячий, нужно было заниматься кондитерскими изделиями — бралась за них. Пробовала абсолютно все.

Уходила всегда легко. Это происходило как-то естественно: просто ты в какой-то момент понимаешь, что тебе от этого места больше брать нечего. Ты знаешь все меню — какой смысл оставаться? В соседнем заведении все будет по-другому, и потому ты идешь туда. Шефы тоже попадались разные. Были такие, с кем неинтересно работать, и я сразу разворачивалась, а были те, с кем можно было очень долго не расставаться, потому что они могли многому тебя научить.

Еще когда я работала су-шефом, я начала вести тетрадку, где записывала свои идеи. Это происходило между делом, в голову приходила какая-нибудь мысль — я ее записывала. В какой-то момент у меня тетрадка закончилась — пришлось заводить новую. Когда я сюда пришла, я в эти свои записи регулярно заглядывала. Сейчас у меня уже четвертая тетрадка — правда, теперь в ней я чаще фиксирую вполне конкретные задумки для новых сетов.

Вообще, этот процесс придумывания, наверное, главное в профессии. Сначала ты начинаешь просто размышлять. Работаешь с каким-то продуктом, а сама думаешь: «Что еще я могу с ним сделать? С чем сочетать?» Потом ты к этому привыкаешь настолько, что, даже когда просто идешь по улице, в голове мысли о том, что сейчас сезон, к примеру, кислицы, и о том, что же можно с ней сделать. Так все время. Ты становишься зависим и не можешь думать ни о чем другом.

Свою кухню я никак не характеризую. Все зависит от того, что мне сейчас нравится, куда я хочу двигаться. Это может поменяться через неделю, может через две. Новые сеты мы делаем раз в два месяца. Тем не менее в процессе я могу поменять подачу или может появиться какой-то новый сезонный продукт, и я его добавлю в одно из блюд.

Я стараюсь внимательно следить за тем, что происходит в ресторанной сфере. Я рада, что все постепенно меняется, потому что, когда я училась и только начинала работать, дальше пасты и суши мало кто шел. Русскую кухню никто всерьез не воспринимал, потому что не было никаких наработок, а просто готовить блины и котлеты, ясно, было неинтересно. Есть и сейчас сложности, часто я вижу, что ребята не до конца понимают, чего хотят, они насмотрелись на то, что происходит вокруг, и стараются сделать что-то похожее. Мне же кажется, что повторять чужой опыт нет смысла: нужно стараться создать что-то свое.