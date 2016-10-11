У нас есть несколько станций — паста, вок, салаты и сэндвичи, гриль и традиция. Традиция — это как раз обеденная история, на этой станции мы готовим те блюда, которые в России едят каждый день: котлеты, запеченное мясо, супы, простые гарниры. Никто не станет каждый день питаться тако, роллами, китайской лапшой или салатом «Цезарь». Нужны и привычные блюда.

Обновлением меню я занимаюсь совместно с руководством сети. Придумываем его, а затем я помогаю интегрировать новые блюда в рестораны. Мы досконально прорабатываем каждую операцию. Выбираем оборудование, создаем участки на станциях, где смогут работать повара, ищем продукты, чтобы не было никаких сбоев. Потом собираем всех шеф-поваров, все им показываем, еще раз собираем — они уже нам это готовят, потом идет обучение рядовых поваров на местах. И только после того, как они сдадут экзамен, назначается день, и во всей сети запускается новое предложение.

Каждый год мы с нашими учредителями, которые являются и директорами, путешествуем и ищем новые концепции. Если находим что-то интересное, интегрируем в наш проект.

Кроме того, иногда мы устраиваем и отдельные коллаборации. Сейчас, например, предлагаем сет мексиканского шеф-повара Сантьяго Ластра. Я считаю его очень удачным: гости фактически получают блюда первоклассного ресторана, но по доступным ценам. Две лучшие позиции — это тако с копчеными грибами и крем-суп из сельдерея с куантро и цедрой апельсина. Кстати, это интересно еще и в контексте вкусов. Взять этот суп: его же предлагают гостям на соответствующей станции вместе с борщами и щами. Гость подходит, а ему говорят: «Попробуйте наш новый суп из сельдерея с ликером куантро». Раньше, наверное, многие испугались бы. Я помню, как мы много лет назад впервые начали предлагать паэлью: было, конечно, сложно. Когда вводили Паназию, гости тоже были к этому не готовы. А сейчас они готовы и, собственно, в том числе за новыми ощущениями к нам приходят. И нам приходиться постоянно что-то придумывать, чтобы их не разочаровать.

О рынке

В Петербурге много предприятий и бизнес-центров, которые не оснащены какими-то специальными местами для питания. У нас мало комбинатов по поставке обедов в офисы и на рабочие места, а те, что есть, предлагают еду очень низкого качества. При этом уровень доходов у людей ниже, чем, например, в Москве, поэтому у нас так много столовых. Люди ищут что-то недорогое на обед.

Классическая столовая устроена так: примерно две трети помещения занимают производственные цеха, одну — торговое. Сейчас, конечно, технологии шагнули далеко вперед, и теперь уже на довольно компактной территории можно поставить современное оборудование и готовить достойные блюда. Но даже несмотря на это, в России этот бизнес малорентабелен, в столовых очень низкая наценка — из-за этого приходится постоянно думать о себестоимости блюд и экономить. Зачастую в работу идут дешевые продукты с подходящим к концу сроком годности. Мы поэтому и ушли из этого сегмента — нам просто стало неинтересно.

Очень мало столовых, которые бы держала какая-нибудь семья, как это бывает в Европе. Но я думаю, будущее именно за ними. Мы, например, ресторан, работаем без выходных с 10:00 до 23:00, понятно, что в одиночку контролировать работу невозможно. Столовая же может работать пять дней в неделю, и потому это отличный вариант семейного бизнеса, всем можно заниматься самостоятельно, а по выходным отдыхать.