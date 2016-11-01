Сообщество «Обзоры шавермы в Питере и области» в сети «ВКонтакте» выпустило собственное приложение для Android, в скором времени появится версия и на iOS.

Приложение представляет собой постоянно пополняющийся каталог заведений с шавермой, который может быть представлен в виде карты или в виде списка. Зарегистрированные пользователи могут добавлять новые точки на карту (они появляются в базе после одобрения модератора), оставлять отзывы и ставить заведениям оценки. При поиске можно использовать систему фильтров по удаленности, цене, рейтингу и другим критериям.

Как рассказали The Village представители сообщества, приложение рассчитано не только на Петербург: в каталоге уже начали появляться заведения в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Барнауле и Стокгольме.