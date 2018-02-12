За два года Telegram превратился в один из главных информационных ресурсов на русском. Тема еды тоже просочилась в пространство мессенджера, а мы выбрали самые интересные каналы про рестораны, еду и гастрономические сплетни.

Food & Science

foodandscience

Научный подход к еде и развенчание мифов. Если вам интересна не столько ресторанная жизнь города, сколько то, как приготовить идеальный стейк с научной точки зрения, как по максимуму использовать микроволновку и зачем на самом деле вымешивать тесто – это здесь.

На дне

sovsemnadne

Канал редактора сайта GQ Оксаны Смирновой – один из немногих, который полностью посвящен алкоголю и городским барам. Оксану знают в лицо все бартендеры города, а Оксана знает что и где нужно пить, какие бармены с мировым именем приезжают на гастроли, как правильно делать «Маргариту». И еще делает красивые фотографии, после которых срочно хочется выпить.

Restosnob

restosnob

Очень личный канал Юлии Зверевой, бывшей пиарщицы Анатолия Комма, про еду, коктейли, шеф-поваров и любимых кафе в торговых центрах. Интересен в первую очередь тем, что ведется человеком хорошо знающем индустрию изнутри, а во-вторых, очень деликатной честностью без грязи. Что конечно радует.

Гастросрачи

gastrosrachi

Вычислить автора главного и самого скандального канала о еде 2017 года пока никому не удалось. Читателей тут называют «гастрозайчиками», а в ход идут все самые щекотливые сплетни и новости ресторанной индустрии. Баттлы пиарщиков, грязные шутки и много скриншотов.

Moscow Foodie Bitches

moscowfoodiebitches

Канал ресторанного обозревателя Светланы Кесоян, который либо пищит от восторга, либо сыплет проклятиями в сторону невнятных соусов, недожаренных котлет и непотребном размере порций. В общем, в мнениях можно расходиться, но канал получился вполне искрометным

СысоевFM

sysoevfm

Канал директора по маркетингу «Афиши-Ресторанов» и основателя Российского ресторанного фестиваля Александра Сысоева – пожалуй, один из главных источников гастроновостей. Сысоеву удается первым проникнуть в еще не открывшиеся рестораны, раньше всех узнать о том, кто станет новым шефом, и даже сделать несколько фотографий тайных пространств. Кроме того, Александр делает небольшие подборки, проводит голосования и помогает составить планы на выходные для фуди.

Instafoodpassion

instafoodpassion

Очень женский телеграмм канал про ресторанную жизнь от «двух блонди». Избыток текстов, похожих на пресс-релизы, но разбавленных эмодзи с сердечками. Информации навалом, букв еще больше, но если вам нечем заняться в пробке – это в самый раз.

Ай Дринк Вайн

idrinkwine

Винный энтузиаст Юлия Щадрина пишет о вине без снобизма, с юмором и долей сарказма. Щадрина простым языком рассказывает про свои находки, винные бары, как отличить одно вино от другого и делится найденной информацией. В общем, учимся любить вино вместе и немного посмеиваемся над «экспертами».

Подпольный дневник алко-критика

vraskovOFF

Очень литературный канал редактора журнала Simple Wine News Василия Раскова. Подписаться стоит в том случае, если вы любите лонгриды и разбираетесь в вине хотя бы чуть больше, чем немного. В противном случае здешние тексты вам будут не понятны и наполовину, а это жаль – они и вправду заслуживают чтения.

Eat.me

eatdotme

Повар «Кофемании Андрей Ситников» реализовал голубую мечту – уехал жить и работать на Манхэттэн. Андрей регулярно пишет о гастрономической жизни Нью-Йорка, делится своими переживаниями и периодически матерится. В целом, получается достаточно бодро.

Телеграммы от Лисниченко

StLis

Станислав Лисиченко – бизнесмен, владелец ресторанов «Китайские Новости» и вообще не чужой человек в гастроиндустрии – пишет большие тексты-размышления, много фотографирует и делится мыслями про бизнес. Для тех, кто мечтает о своем ресторане, точно будет полезно.