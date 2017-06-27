Сеть бургерных «#FARШ» ресторанного холдинга Аркадия Новикова откроет шесть новых заведений к осени 2017 года. Об этом The Village рассказали представители сети.

Уже в августе откроется бургерная по адресу улица Лесная, 9, и в «Афимолле». Осенью ожидается открытие в «Сокольниках», «Атриуме», «Мега Химки» и «Метрополисе». Как именно будут выглядеть новые заведения, сколько там будет посадочных мест, а также все другие детали пока не раскрываются.

Кроме того, осенью «#FARШ» откроет свое первое заведение в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 38. Зимой 2018 года планируется запуск еще двух бургерных в Северной столице. Сейчас холдинг занимается подбором подходящих помещений.

Сеть бургерных «#FARШ» насчитывает сейчас шесть заведений в Москве: на Никольской улице, на Грузинском Валу, на бульваре Энтузиастов, на Большой Серпуховской, на Комсомольском проспекте и в «Кунцево Плаза».