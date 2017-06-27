Кафе «Дети райка» на Никитском бульваре закрывается. Об этом The Village сообщила совладелица заведения Варвара Турова. В пятницу, 30 июня, в заведении пройдет прощальная вечеринка.

«У нас были очень сложные два года. Пожар. Потоп. Отсутствие алкогольной лицензии (не по нашей вине). Разрытый тротуар. Потом зарытый тротуар. Потом заново разрытый тротуар. Теперь здание в лесах. В некоторые дни люди физически не могли к нам попасть. Потом программа „Ревизорро“, и выручка, упавшая после их визита втрое. Потом журналисты программы „Ревизорро“ написали на нас заявление в Роспотребнадзор (это, видимо, их миссия — спасти от нас горожан). И так далее. В общем, мы разорены и закрываемся», — заявила Турова.

Она добавила, что потоп случился из-за того, что рабочие, которые меняли трубы, повредили одну из них. Поэтому вода несколько дней лилась в подвал кафе. Расходы владельцам заведения возмещены не были.

По словам Туровой, «многие наши коллеги сейчас находятся на грани той же ситуации, желаем им выстоять». «У нас — не получилось», — отметила она. У себя в фейсбуке Турова призвала приходить в заведение во все эти дни, так как «нам нужно успеть заработать денег, чтобы заплатить зарплаты персоналу».

Кафе «Дети райка» было открыто Туровой, Алексеем Паперным и Петром Пастернаком в 2011 году. В 2014 году филиал заведения заработал на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.