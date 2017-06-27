Проект «Хангри Вульф» запустил кейтеринг. Об этом The Village рассказали представители кафе.

Заказать кейтеринг можно в непосредственно в кафе «Хангри Вульф» на Старосадском переулке 3с2. Меню будет готовится под запрос. Ценовая политика — от 1 000 рублей за человека за фуршет. и за банкет от 2 000–2 500 за человека.

Запрос на меню можно отправить по адресу hungryaswolf@gmail.com. Блюда обещают подавать в необычном виде. Само меню является авторским, его составил бренд-шеф Максим Сушкин, известный по проекту Troyka Multispace.

Отличительной чертой проекта, кроме авторской подачи, является возможность создания меню для исключительно веганских и сыроедческих запросов.