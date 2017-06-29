На пересечении Покровки и Покровского бульвара открылся традиционный ирландский паб O’Connell’s Pub. Об этом The Village рассказали представители заведения.

O’Connell’s Pub

Адрес: ул. Покровка, 18/18, стр. 1 Время работы: с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 11:00 до последнего гостя Средний чек: 1 000–1 500 рублей Facebook

Морской аквариум Живые устрицы — от 190 рублей за штуку Живые крабы — от 400 рублей за 100 г Живые гребешки — от 200 рублей за 100 г Кастрюля мидий в белом вине — 585 рублей стейки Миньон — 900 рублей Стейк мясника — 675 рублей Денвер — 735 рублей Брискет — 665 рублей

Идея: Заведение представляет собой традиционный ирландский гастропаб. В нем расположен морской аквариум, в котором есть устрицы, разные виды живого краба. В зависимости от сезона здесь появляются гребешки, мидии, морские ежи. Мясо в заведение поставляет «Мираторг». Также в меню присутствует английский завтрак, который сервируется целый день. Из кранов здесь льется около 30 сортов пива из Ирландии, Шотландии и Англии. Кроме того, в барном меню имеется 50 сортов односолодового виски.

Шеф-повар: За кухню отвечает бренд-шеф Сергей Гужов, ранее поработавший бренд-шефом и руководивший кухней в городском музее-усадьбе «Царицыно».

Интерьер: В заведении классический интерьер ирландского паба. В нем использовано дерево, антикварная мебель из Ирландии. Здесь несколько залов: первый — с контактной барной стойкой и морским аквариумом, второй стилизован под библиотеку, третий зал является концертным, со сценой и экраном.