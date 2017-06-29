Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила сервис доставки еды в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Заказы принимаются через мобильное приложение UberEATS. Ограничений по сумме покупки нет. Стоимость доставки составляет 99 рублей.

Пока в проекте участвуют шесть столичных точек, но постепенно зону покрытия в городе планируют расширять. Вдобавок к этому предполагается запуск сервиса доставки и в других городах присутствия «Макдоналдса», когда в них заработает UberEATS. Работать с другими посредниками сеть пока не планирует.

В середине июня «Макдоналдс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков McDelivery и «МакДоставка» и логотипа для собственного сервиса доставки. Когда и каким образом их планируется использовать, не уточняется.