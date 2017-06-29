Вьетнамское кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке с 30 июня запускает доставку. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Заказы принимаются в приложении (App Store, Google Play) или на сайте сервиса FoodFox. Зона доставки охватывает кварталы в радиусе 2,5 километра от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, за саму доставку плата не взимается. Блюда обещают привезти в течение 45 минут.

В меню: суп фо-бо, немы с различными начинками, салаты и три вида отварной лапши в соусе — фо-тиу со свининой и телячьей колбасой, фо-чон-том с тигровой креветкой и фо-чон-куа с камчатским крабом.

Заведение принадлежит Екатерине Яблоковой, Павлу Якимову и Максиму Филиппову.