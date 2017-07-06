На Марксистской улице открылся I Like Bar 2.0
На улице Марксистской на месте «Чайки» 30 июня открылся I Like Bar 2.0 ресторатора Владимира Перельмана. Он занимает два этажа. Об этом The Village рассказали представители холдинга Perelman People.
I Like Bar 2.0
Адрес: ул. Марксистская, 7
время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 500 рублей
блюда
Ролл с лососем — 650 рублей
Горячий ролл с крабом — 620 рублей
Котлеты из щуки с икрой — 640 рублей
Ростбиф с рукколой и томатами — 640 рублей
салаты
Салат из бакинских овощей — 450 рублей
Адыгейский сыр с томатами — 720 рублей
Томаты кимчи с щавелем — 290 рублей
Буррата с томатами и песто — 760 рублей
Закуски
Тартар из говядины — 590 рублей
Тартар из лосося с авокадо — 720 рублей
Форшмак — 340 рублей
Бабагануш — 390 рублей
Паста и ризотто
Лингвини с мидиями и боттаргой — 790 рублей
Орекьетте с сезонными грибами — 790 рублей
Ризотто с овощами — 520 рублей
Ризотто с томленой щукой — 620 рублей
Идея: В заведении объединили русскую, грузинскую, средиземноморскую, паназиатскую и японскую кухню. В меню около 100 позиций. Так, здесь есть борщ с говядиной и домашней сметаной, том-ям, тартары, форшмак. За итальянскую часть отвечают четыре вида пасты, три вида ризотто и восемь видов пиццы. В паназиатском разделе есть ролл с карамелизированным лососем, горячий ролл с крабом и устрицы. В ближайшее время ожидаются предложения по завтракам, ланчи, детские праздники с детским же меню и витрина с пирогами, кишами и тортами навынос. Также здесь есть дровяная печь, где делают фокаччу и питы.
Шеф-повар: За постановку кухни отвечает бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков. Шефом назначен Владимир Девятайкин, поставивший кухню в I Like Grill. За барной стойкой — шеф-бармен первого I Like Bar Дмитрий Нам, а винной картой занимается Андрей Абрамов.
Интерьер: Над интерьером нового заведения, рассчитанного на 180 посадочных мест, трудился Евгений Пожарский — главный дизайнер, архитектор и декоратор всего ресторанного холдинга Perelman People. Заведение занимает два этажа. Здесь использовались теплые тона и мягкий естественный свет.
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