На улице Марксистской на месте «Чайки» 30 июня открылся I Like Bar 2.0 ресторатора Владимира Перельмана. Он занимает два этажа. Об этом The Village рассказали представители холдинга Perelman People.

I Like Bar 2.0

Адрес: ул. Марксистская, 7 время работы: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 2 500 рублей Facebook

блюда Ролл с лососем — 650 рублей Горячий ролл с крабом — 620 рублей Котлеты из щуки с икрой — 640 рублей Ростбиф с рукколой и томатами — 640 рублей салаты Салат из бакинских овощей — 450 рублей Адыгейский сыр с томатами — 720 рублей Томаты кимчи с щавелем — 290 рублей Буррата с томатами и песто — 760 рублей Закуски Тартар из говядины — 590 рублей Тартар из лосося с авокадо — 720 рублей Форшмак — 340 рублей Бабагануш — 390 рублей Паста и ризотто Лингвини с мидиями и боттаргой — 790 рублей Орекьетте с сезонными грибами — 790 рублей Ризотто с овощами — 520 рублей Ризотто с томленой щукой — 620 рублей

Идея: В заведении объединили русскую, грузинскую, средиземноморскую, паназиатскую и японскую кухню. В меню около 100 позиций. Так, здесь есть борщ с говядиной и домашней сметаной, том-ям, тартары, форшмак. За итальянскую часть отвечают четыре вида пасты, три вида ризотто и восемь видов пиццы. В паназиатском разделе есть ролл с карамелизированным лососем, горячий ролл с крабом и устрицы. В ближайшее время ожидаются предложения по завтракам, ланчи, детские праздники с детским же меню и витрина с пирогами, кишами и тортами навынос. Также здесь есть дровяная печь, где делают фокаччу и питы.

Шеф-повар: За постановку кухни отвечает бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков. Шефом назначен Владимир Девятайкин, поставивший кухню в I Like Grill. За барной стойкой — шеф-бармен первого I Like Bar Дмитрий Нам, а винной картой занимается Андрей Абрамов.

Интерьер: Над интерьером нового заведения, рассчитанного на 180 посадочных мест, трудился Евгений Пожарский — главный дизайнер, архитектор и декоратор всего ресторанного холдинга Perelman People. Заведение занимает два этажа. Здесь использовались теплые тона и мягкий естественный свет.