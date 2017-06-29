Созданный Аркадием Новиковым в 2007 году, паназиатский ресторан «Недальний Восток» перезапустился в честь своего юбилея. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Так, кухню теперь возглавляют три новых шеф-повара: за китайское направление отвечает Ли Куй Чжан (GQ Bar, Shatush, «Турандот» и Zodiac), за японскую кухню — Кен Мун (15 лет работы в лучших ресторанах Нью-Йорка и Индонезии), за общий стиль, эксперименты с русской и итальянской кухней, сезонные обновления — Андрей Ростов (московский и лондонский Novikov Restaurant & Bar, «Сейджи»).

Японец Кен Мун создал авторские наборы суши и роллов. Ли Куй Джин добавил изменения в меню на воке (гребешок с соусом Abalone, индейка с соусом по-монгольски), в ассортимент дим-самов вошли далекие от классических дим-самы с бараниной и дим-самы с вишней. Андрей Ростов ежедневно готовит специальное предложение — блюдо из продукта, которого нет в меню.

Также расширилось десертное меню: появились крем-брюле с зеленым чаем матча и маковый торт с вишней в имбире. На втором этаже ресторана открылся банкетный зал на 80 мест с собственной кухней. Помещение оснащено сценой, современным световым и звуковым оборудованием. Для мероприятий разработали специальное банкетное предложение.

Кроме того, на летний период в заведении запустили летнее меню: холодный свекольник (350 рублей), карпаччо из томатов под соусом из кинзы (600 рублей), салат с баклажанами и томатами (790 рублей), сорбет из гуавы или кактуса (150 рублей за один шарик).