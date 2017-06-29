В Таганском районе открылся новый ресторан Loft17. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Loft17

Адрес: Волгоградский пр-т, 17 время работы: с 09:00 до 23:00 Средний чек: 1 000 рублей Facebook

закуски Тартар из нерки — 260 рублей Ростбиф с соусом из тунца — 530 рублей Салат с печеными овощами и копченым мясом — 220 рублей Паштет из утки — 220 рублей Салат из кальмаров с манго — 320 рублей Салат со страчателлой и баклажанами — 380 рублей

Идея: В меню около десяти видов закусок: тартар из нерки, ростбиф с соусом из тунца, паштет из утки, салат из кальмаров с манго, салат со страчателлой и баклажанами, салат с печеными овощами и копченым мясом. Здесь есть супы, филе перепелки и киноа с белыми грибами, копченая утка с кускусом, лопатка баранины с булгуром. Все блюда готовятся на открытой кухне. Также есть несколько видов нестандартных лимонадов, например овощной или кофейный. По желанию гостя исполнение любого коктейля возможно прямо за столом.

Шеф-повар: Кухня находится под руководством бренд-шефа Сергея Душкова (Lesartists, Bosco Catering, Monster Hills, Open Wine & Table, One More Beer & Wine). Над барной картой трудились организатор и руководитель проекта BarShow Александр Родоман и Дмитрий Чекмарев.

Интерьер: Помещение занимает 160 квадратных метров и рассчитано на 60 посадочных мест. Интерьер выполнен в стиле лофт: белый кирпич, металл, растительность на стенах в виде мха и окна в пол.