На набережной Тараса Шевченко открылся ресторан Drake Kitchen & Bar с раздельными кухней и баром. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Drake Kitchen & Bar

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 1 время работы: вс.-чт.: с 09:30 до 00:00, пт.-сб: с 09:30 до 02:00 Средний чек: 1 500 рублей Facebook

Закуски Штрудель из утки с соусом кассис — 400 рублей Жареные утиные язычки с пак-чой и битыми огурцами — 600 рублей Карпаччо из копченой утки с яблочным пюре и соусом из эстрагона — 400 рублей Основные блюда Утиная ножка конфи с пюре из чечевицы и луковым вареньем — 650 рублей Черный стейк из мраморной говядины с кремом из пастернака — 1 150 рублей Ригатоне с уткой и сливочным деми-глассом — 550 рублей

Идея: В меню ресторана смешение традиционных стилей и авторского подхода к созданию блюд. Готовят здесь из сезонных продуктов, а утку, которая является символом заведения, поставляют с экофермы в Ростовской области. Каждые две недели меняется сезонное предложение еды и напитков.

Шеф-повар: За кухню отвечает Александр Манченко, который работал с итальянскими шефами. Шеф-барменом стал Михаил Пугачев.

Интерьер: Заведение находится в промышленном здании XIX века, так что для интерьера был выбран стиль лофт со специальной системой освещения, зеркальными панно и зеленым цветом в деталях.