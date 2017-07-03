В кондитерской Ladurée на Малой Бронной заработала «Лаборатория десертов Ladurée». Об этом The Village рассказали представители кондитерской.

«Лаборатория десертов»

сорбеты Шоколад — 390 рублей за 120 мл Гуанара — 390 рублей за 120 мл Клубника — 390 рублей за 120 мл Малина — 390 рублей за 120 мл венская выпечка Круассан с грецким орехом — 270 рублей Круассан классический — 230 рублей Кекс с финансье с фундуком — 180 рублей Булочка бриошь — 290 рублей десерты Лимонная тарталетка — 410 рублей Шоколадный эклер — 380 рублей Вишневый релижьос — 440 рублей Ягодный мильфей — 450 рублей песочное печенье (цена за 150 гр) Печенье «Марешо» — 590 рублей Нантское, с миндалем и кокосом — 490 рублей Венское с сахаром — 520 рублей Шоколадное печенье — 490 рублей

Идея: «Лаборатория» будет производить кондитерские изделия: венскую выпечку, мороженое, птифуры, печенье, классические французские десерты и торты. Все кондитерские изделия делаются вручную. Ингредиенты для них доставляются из Европы. Она заняла пространство площадью тысяча квадратных метров. В отличие от всех остальных заведений здесь не представлена линейка макарон.

Шеф-кондитер: Десерты готовит команда из 20 человек под руководством шеф-кондитера и су-шефа из Франции. Шеф-кондитер Реми Толье и су-шеф Годфрой Лайнекгюкель переехали жить в Россию специально для работы в «Лаборатории».