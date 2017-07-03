На Малой Бронной открылась «Лаборатория десертов Ladurée»
В кондитерской Ladurée на Малой Бронной заработала «Лаборатория десертов Ladurée». Об этом The Village рассказали представители кондитерской.
«Лаборатория десертов»
Адрес: ул. Малая Бронная, 27/14
время работы: с 09:00 до 22:00
Средний чек: 800 рублей
сорбеты
Шоколад — 390 рублей за 120 мл
Гуанара — 390 рублей за 120 мл
Клубника — 390 рублей за 120 мл
Малина — 390 рублей за 120 мл
венская выпечка
Круассан с грецким орехом — 270 рублей
Круассан классический — 230 рублей
Кекс с финансье с фундуком — 180 рублей
Булочка бриошь — 290 рублей
десерты
Лимонная тарталетка — 410 рублей
Шоколадный эклер — 380 рублей
Вишневый релижьос — 440 рублей
Ягодный мильфей — 450 рублей
песочное печенье (цена за 150 гр)
Печенье «Марешо» — 590 рублей
Нантское, с миндалем и кокосом — 490 рублей
Венское с сахаром — 520 рублей
Шоколадное печенье — 490 рублей
Идея: «Лаборатория» будет производить кондитерские изделия: венскую выпечку, мороженое, птифуры, печенье, классические французские десерты и торты. Все кондитерские изделия делаются вручную. Ингредиенты для них доставляются из Европы. Она заняла пространство площадью тысяча квадратных метров. В отличие от всех остальных заведений здесь не представлена линейка макарон.
Шеф-кондитер: Десерты готовит команда из 20 человек под руководством шеф-кондитера и су-шефа из Франции. Шеф-кондитер Реми Толье и су-шеф Годфрой Лайнекгюкель переехали жить в Россию специально для работы в «Лаборатории».
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