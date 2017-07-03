В кондитерской Ladurée на Малой Бронной заработала «Лаборатория десертов Ladurée». Об этом The Village рассказали представители кондитерской.

«Лаборатория десертов»

Адрес: ул. Малая Бронная, 27/14

время работы: с 09:00 до 22:00

Средний чек: 800 рублей

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сорбеты

Шоколад — 390 рублей за 120 мл

Гуанара — 390 рублей за 120 мл

Клубника — 390 рублей за 120 мл

Малина — 390 рублей за 120 мл

венская выпечка

Круассан с грецким орехом — 270 рублей

Круассан классический — 230 рублей

Кекс с финансье с фундуком — 180 рублей

Булочка бриошь — 290 рублей

десерты

Лимонная тарталетка — 410 рублей

Шоколадный эклер — 380 рублей

Вишневый релижьос — 440 рублей

Ягодный мильфей —  450 рублей

песочное печенье (цена за 150 гр)

Печенье «Марешо» — 590 рублей

Нантское, с миндалем и кокосом — 490 рублей

Венское с сахаром — 520 рублей

Шоколадное печенье — 490 рублей

Идея: «Лаборатория» будет производить кондитерские изделия: венскую выпечку, мороженое, птифуры, печенье, классические французские десерты и торты. Все кондитерские изделия делаются вручную. Ингредиенты для них доставляются из Европы. Она заняла пространство площадью тысяча квадратных метров. В отличие от всех остальных заведений здесь не представлена линейка макарон.

Шеф-кондитер: Десерты готовит команда из 20 человек под руководством шеф-кондитера и су-шефа из Франции. Шеф-кондитер Реми Толье и су-шеф Годфрой Лайнекгюкель переехали жить в Россию специально для работы в «Лаборатории».

Фото от представителей заведения
Фото от представителей заведения
Фото от представителей заведения