19 и 20 августа в парке «Сокольники» проведут фестиваль мороженого и сладостей «Лакомка». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На центральных прогулочных аллеях парка разместят более 200 торговых точек ведущих производителей сладостей. Посетители смогут попробовать весь ассортимент десертов, в том числе и необычные виды мороженого: турецкое и сирийское, тайское жареное, японское рисовое «мочи», черное, гранулированное и домашнее.

Желающие смогут поучаствовать в танцевальных и спортивных тренировках, а также послушать лекции о правильном питании и здоровом образе жизни ведущих экспертов фитнес-индустрии.

Открытие фестиваля «Лакомка» состоится в субботу 19 августа в 10:00.