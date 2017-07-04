ТРЦ «Афимолл Сити» и гастромаркет фермерских продуктов «Закрома-маркет» продолжают кулинарный проект «Открытая кухня в „Афимолл Сити“». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Каждую пятницу в малом атриуме торгового центра будут проходить кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. В ходе мастер-классов все приготовленные блюда можно будет продегустировать.

Проект стартует 7 июля в 17:00. Вход свободный.