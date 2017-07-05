Онлайн-сервис бронирования мест в ресторанах Gettable запустил мобильное приложение «Gettable Скидки». Об этом The Village сообщили представители компании.

Сервис предоставляет эксклюзивные скидки до 50 % в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас в приложении более 200 заведений, среди которых — сеть пиццерий «Папа Джонс», рестораны «Хлеб и вино», «Де Марко», «Грабли», «Джон Джоли», Il Forno, «Япоша», Brisket BBQ, «Буйабес» и Brasserie Lambic.

Для получения скидки нужно выбрать подходящий ресторан из списка и удобное время посещения. После этого пользователь получает индивидуальный код, который нужно предъявить в заведении. Размер скидок зависит от времени — в пиковые часы они меньше. При этом предложение не распространяется на бизнес-ланчи.

В приложении можно выбрать рестораны со скидками на карте города, посмотреть фотографии интерьера и изучить онлайн-меню. Кроме того, сервис составляет тематические подборки ресторанов с максимальными скидками. Также в личном кабинете накапливаются баллы за заказы, которые можно потратить на посещение ресторана, поездку на такси или подписку на онлайн-кинотеатр.

Сервис доступен только пользователям iOS.