На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин»
На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин» Владимира Познера и Александра Раппопорта. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Жеральдин»
Адрес: ул. Остоженка, 27
время работы: С 12:00 до 0:00
Средний чек: 1200 рублей
супы
Луковый суп — 380 рублей
Суп «Марсель» — 1100 рублей
Гасконское гаспачо — 380 рублей
Свекольный суп — 420 рублей
горячее
Ризотто — 610 рублей
Краб бургер — 1200 рублей
Спагетти алио-олио — 340 рублей
Чилийский сибас — 1800 рублей
салаты
Просто зеленый салат — 420 рублей
Салат рокфор — 640 рублей
Биф-салат — 520 рублей
Салат из фенхеля и кольраби — 460 рублей
десерты
Крем-брюле маракуйя — 390 рублей
Сорбеты на выбор — 120 рублей
Макарон, трюфель, мусс манго — 210 рублей
Чизкейк из голубого сыра — 420 рублей
Идея: «Жеральдин», названный так в честь матери телеведущего Владимира Познера, открылся еще в 2005 году в формате французской брассерии. Обновленное под руководством Александра Раппопорта заведение его хозяева предпочитают называть необистро, в котором «техника французской кухни соединяется с интернациональными мотивами». Они настаивают том, что теперь это ресторан для всех — от состоятельных жителей Остоженки до студентов.
Шеф-повар: Кухней в «Жеральдине» руководит Алексей Берзин — ранее занимавшийся другими ресторанами Раппопорта: Cook'kareku и «Гранд европейский экспресс».
Интерьер: Оформление ресторана в стиле модерна середины века разработал архитектор Валерий Лизунов, руководитель бюро «Архпоинт». Большую часть мебели для «Жеральдина» подбирала в Европе, а затем обновляла стилизованными тканями дизайнер Алина Ковалева из галереи «Палисандр».
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