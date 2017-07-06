На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин» Владимира Познера и Александра Раппопорта. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Жеральдин»

Адрес: ул. Остоженка, 27 время работы: С 12:00 до 0:00 Средний чек: 1200 рублей Facebook

супы Луковый суп — 380 рублей Суп «Марсель» — 1100 рублей Гасконское гаспачо — 380 рублей Свекольный суп — 420 рублей горячее Ризотто — 610 рублей Краб бургер — 1200 рублей Спагетти алио-олио — 340 рублей Чилийский сибас — 1800 рублей салаты Просто зеленый салат — 420 рублей Салат рокфор — 640 рублей Биф-салат — 520 рублей Салат из фенхеля и кольраби — 460 рублей десерты Крем-брюле маракуйя — 390 рублей Сорбеты на выбор — 120 рублей Макарон, трюфель, мусс манго — 210 рублей Чизкейк из голубого сыра — 420 рублей

Идея: «Жеральдин», названный так в честь матери телеведущего Владимира Познера, открылся еще в 2005 году в формате французской брассерии. Обновленное под руководством Александра Раппопорта заведение его хозяева предпочитают называть необистро, в котором «техника французской кухни соединяется с интернациональными мотивами». Они настаивают том, что теперь это ресторан для всех — от состоятельных жителей Остоженки до студентов.

Шеф-повар: Кухней в «Жеральдине» руководит Алексей Берзин — ранее занимавшийся другими ресторанами Раппопорта: Cook'kareku и «Гранд европейский экспресс».

Интерьер: Оформление ресторана в стиле модерна середины века разработал архитектор Валерий Лизунов, руководитель бюро «Архпоинт». Большую часть мебели для «Жеральдина» подбирала в Европе, а затем обновляла стилизованными тканями дизайнер Алина Ковалева из галереи «Палисандр».