В торговом центре «Авиапарк» открылся проект Restaurants, объединивший заведения компании Crocus Group. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Restaurants by Crocus Group

Адрес: Ходынский б-р, 4 Телефон: +7 (495) 727–28–93 Средний чек: 1 500–2 000 рублей

салаты и холодные закуски Брускетты с паштетом из кролика — 300 рублей Тартар из тунца — 570 рублей Салат со свеклой и козьим сыром — 420 рублей Салат корн с обжаренными баклажанами — 550 рублей Основные блюда Ризотто с белыми грибами — 580 рублей Плов из баранины с каштанами и сливой — 780 рублей Говурма — 640 рублей Морской окунь с пюре из брокколи — 480 рублей суши-бар Суши с тунцом — 135 рублей Сашими с лососем — 325 рублей Роллы «Калифорния» — 495 рублей Напитки Американо — 135 рублей Капучино — 165 рублей Гранатовый чай — 300 рублей

Идея: Restaurants стремится решить за клиента вопрос выбора заведения, сочетая три гастрономические концепции: семейный ресторан Forte Bello, авторский Zafferano и суши-бар «Эдоко». В объединенное меню вошли специалитеты итальянской, бакинской и японской кухонь. Брускетты и пицца здесь соседствуют с долмой, а мисо-суп — с азербайджанским пловом.

Шеф-повар: Проект возглавляет шеф-повар Анатолий Лукьяненко, ранее работавший в Zafferano и Forte Bello. За японское направление отвечает Евгений Пак — бренд-шеф суши-баров «Эдоко».

Интерьер: В интерьере — знакомый по предыдущим проектам минимализм: деревянная мебель спокойных тонов и минимум выразительных деталей.