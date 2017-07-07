В «Авиапарке» открылся проект Restaurants
В торговом центре «Авиапарк» открылся проект Restaurants, объединивший заведения компании Crocus Group. Об этом The Village рассказали представители проекта.
Restaurants by Crocus Group
Адрес: Ходынский б-р, 4
Телефон: +7 (495) 727–28–93
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
салаты и холодные закуски
Брускетты с паштетом из кролика — 300 рублей
Тартар из тунца — 570 рублей
Салат со свеклой и козьим сыром — 420 рублей
Салат корн с обжаренными баклажанами — 550 рублей
Основные блюда
Ризотто с белыми грибами — 580 рублей
Плов из баранины с каштанами и сливой — 780 рублей
Говурма — 640 рублей
Морской окунь с пюре из брокколи — 480 рублей
суши-бар
Суши с тунцом — 135 рублей
Сашими с лососем — 325 рублей
Роллы «Калифорния» — 495 рублей
Напитки
Американо — 135 рублей
Капучино — 165 рублей
Гранатовый чай — 300 рублей
Идея: Restaurants стремится решить за клиента вопрос выбора заведения, сочетая три гастрономические концепции: семейный ресторан Forte Bello, авторский Zafferano и суши-бар «Эдоко». В объединенное меню вошли специалитеты итальянской, бакинской и японской кухонь. Брускетты и пицца здесь соседствуют с долмой, а мисо-суп — с азербайджанским пловом.
Шеф-повар: Проект возглавляет шеф-повар Анатолий Лукьяненко, ранее работавший в Zafferano и Forte Bello. За японское направление отвечает Евгений Пак — бренд-шеф суши-баров «Эдоко».
Интерьер: В интерьере — знакомый по предыдущим проектам минимализм: деревянная мебель спокойных тонов и минимум выразительных деталей.
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