На Лесной открылся грузинский ресторан «Чито-Ра»
На Лесной улице открылся третий в Москве ресторан «Чито-Ра». Об этом The Village сообщил управляющий сети Леван Шаробидзе.
«Чито-Ра»
Адрес: ул. Лесная, 40
время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 500–700 рублей
холодные закуски
Капуста по-гурийски — 140 рублей
Ассорти пхали — 490 рублей
Букет зелени — 240 рублей
Сыр сулугуни — 180 рублей
горячие закуски
Хинкали по-горски — 45 рублей
Лобио с орехом — 210 рублей
Чашушули на кеци — 390 рублей
Картофель по-деревенски — 140 рублей
блюда на углях
Шашлык из баранины — 380 рублей
Свиные ребрышки — 370 рублей
Люля-кебаб — 295 рублей
Шашлык из курицы — 285 рублей
выпечка
Хачапури по-аджарски — 390 рублей
Хачапури по-имеретински — 345 рублей
Хачапури по-мегрельски — 370 рублей
Лобиани — 290 рублей
Идея: По своему духу ресторан мало чем отличается от заведений на улице Казакова и «Сухаревской» — это все та же качественная грузинская кухня за небольшие деньги.
Шеф-повар: Кухней руководит шеф-повар сети Вепхия Гогиберидзе.
Интерьер: В ресторане 80 посадочных мест. Интерьер в нем сильно отличается от других заведений сети — современный и светлый, с аккуратными вкраплениями дерева и камня. Есть пандус для колясок.
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