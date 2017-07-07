На Лесной улице открылся третий в Москве ресторан «Чито-Ра». Об этом The Village сообщил управляющий сети Леван Шаробидзе.

«Чито-Ра»

холодные закуски Капуста по-гурийски — 140 рублей Ассорти пхали — 490 рублей Букет зелени — 240 рублей Сыр сулугуни — 180 рублей горячие закуски Хинкали по-горски — 45 рублей Лобио с орехом — 210 рублей Чашушули на кеци — 390 рублей Картофель по-деревенски — 140 рублей блюда на углях Шашлык из баранины — 380 рублей Свиные ребрышки — 370 рублей Люля-кебаб — 295 рублей Шашлык из курицы — 285 рублей выпечка Хачапури по-аджарски — 390 рублей Хачапури по-имеретински — 345 рублей Хачапури по-мегрельски — 370 рублей Лобиани — 290 рублей

Идея: По своему духу ресторан мало чем отличается от заведений на улице Казакова и «Сухаревской» — это все та же качественная грузинская кухня за небольшие деньги.

Шеф-повар: Кухней руководит шеф-повар сети Вепхия Гогиберидзе.

Интерьер: В ресторане 80 посадочных мест. Интерьер в нем сильно отличается от других заведений сети — современный и светлый, с аккуратными вкраплениями дерева и камня. Есть пандус для колясок.