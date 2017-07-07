На Лесной улице открылся третий в Москве ресторан «Чито-Ра». Об этом The Village сообщил управляющий сети Леван Шаробидзе.

«Чито-Ра»

Адрес: ул. Лесная, 40

время работы: 11:00–23:00

Средний чек: 500–700 рублей

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холодные закуски

Капуста по-гурийски — 140 рублей

Ассорти пхали — 490 рублей

Букет зелени — 240 рублей

Сыр сулугуни — 180 рублей

горячие закуски

Хинкали по-горски — 45 рублей

Лобио с орехом — 210 рублей

Чашушули на кеци — 390 рублей

Картофель по-деревенски — 140 рублей

блюда на углях

Шашлык из баранины — 380 рублей

Свиные ребрышки — 370 рублей

Люля-кебаб — 295 рублей

Шашлык из курицы — 285 рублей

выпечка

Хачапури по-аджарски — 390 рублей

Хачапури по-имеретински — 345 рублей

Хачапури по-мегрельски — 370 рублей

Лобиани — 290 рублей

Идея: По своему духу ресторан мало чем отличается от заведений на улице Казакова и «Сухаревской» — это все та же качественная грузинская кухня за небольшие деньги. 

Шеф-повар: Кухней руководит шеф-повар сети Вепхия Гогиберидзе.

Интерьер: В ресторане 80 посадочных мест. Интерьер в нем сильно отличается от других заведений сети — современный и светлый, с аккуратными вкраплениями дерева и камня. Есть пандус для колясок.