Сеть крафтовых баров «Пивотека 465» начала принимать оплату биткоинами. Об этом представители компании рассказали The Village.

Теперь в точках на Строгинском бульваре, 7 и Ярцевской улице, 32 в Москве и на Можайском шоссе, 151 в Одинцово можно расплачиваться за напитки криптовалютой. Для этого «Пивотека 465» завела онлайн-кошелек Jaxx, в котором рубли автоматически конвертируются в биткоины. Так, например, 290 рублей по нынешнему курсу равны 0,0020427 BTC.

В июне платежи в биткоинах также начали принимать в ресторане Valenok.

Ранее The Village рассказывал, как майнеры добывают криптовалюты и с какими проблемами они при этом сталкиваются.