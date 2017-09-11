На проспекте Мира открылся ресторан аутентичной китайской кухни «Джимми Ли», названный по имени владельца заведения. Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Джимми Ли»

супы Кисло-острый суп по-пекински — 320 рублей Суп с дарами моря, спаржей, яйцом и грибами цао-гу — 450 рублей Прозрачный суп с ароматом белого перца и фрикадельками из кефали и палтуса — 370 рублей основные блюда Сибас на пару в гонконгском стиле — 950 рублей Медальоны из телятины в сингапурском соусе из черного перца и меда — 1 100 рублей Курица гунбао с арахисом и грецким орехом — 550 рублей закуски и салаты Баклажаны по-пекински, фаршированные свининой — 430 рублей Тигровые креветки в соусе васаби с миндальными лепестками — 550 рублей Спринг-ролл с овощами и грибами — 350 рублей десерты Пончики из тыквы по-янчжоуски — 350 рублей Ассорти фруктов в карамели — 390 рублей Снежные рисовые шарики с начинкой из сладкого черного кунжута — 450 рублей

Идея: Меню заведения представлено шанхайской, сычуаньской, гуандунской и пекинской кухней. Здесь гости могут попробовать дим-самы, дофу, различные закуски, а также наиболее известные блюда китайской кухни.

Кто делает: Владелец и шеф-повар — шанхаец Джимми Ли. Винную карту для ресторана разработал идеолог биодинамики в России Владимир Басов. За бар отвечают Андрей Реф (Mondriaanbar) и Алексей Киселев (экс-шеф-бармен FF Restaurant & Bar и Simachevbar).

Интерьер: Интерьер выполнен в традиционных бирюзовых и малахитовых оттенках в духе Шанхая 30-х годов с современным азиатским лофтом. Кроме того, заведение украшено предметами в стиле поп-арт, китайскими предметами декора и мебелью в стиле 70-х. Архитектор проекта —Максим Штода, а художница Юлия Боровая дополнила помещение азиатской живописью. Декором занималась дизайнер Людмила Макарова. Также при входе в ресторан имеется роспись в стиле Chinoiserie Chic.