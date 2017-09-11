На проспекте Мира открылся ресторан китайской кухни «Джимми Ли»
На проспекте Мира открылся ресторан аутентичной китайской кухни «Джимми Ли», названный по имени владельца заведения. Об этом The Village рассказали представители заведения.
«Джимми Ли»
Адрес: п-т Мира, 12, стр. 1
часы работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
супы
Кисло-острый суп по-пекински — 320 рублей
Суп с дарами моря, спаржей, яйцом и грибами цао-гу — 450 рублей
Прозрачный суп с ароматом белого перца и фрикадельками из кефали и палтуса — 370 рублей
основные блюда
Сибас на пару в гонконгском стиле — 950 рублей
Медальоны из телятины в сингапурском соусе из черного перца и меда — 1 100 рублей
Курица гунбао с арахисом и грецким орехом — 550 рублей
закуски и салаты
Баклажаны по-пекински, фаршированные свининой — 430 рублей
Тигровые креветки в соусе васаби с миндальными лепестками — 550 рублей
Спринг-ролл с овощами и грибами — 350 рублей
десерты
Пончики из тыквы по-янчжоуски — 350 рублей
Ассорти фруктов в карамели — 390 рублей
Снежные рисовые шарики с начинкой из сладкого черного кунжута — 450 рублей
Идея: Меню заведения представлено шанхайской, сычуаньской, гуандунской и пекинской кухней. Здесь гости могут попробовать дим-самы, дофу, различные закуски, а также наиболее известные блюда китайской кухни.
Кто делает: Владелец и шеф-повар — шанхаец Джимми Ли. Винную карту для ресторана разработал идеолог биодинамики в России Владимир Басов. За бар отвечают Андрей Реф (Mondriaanbar) и Алексей Киселев (экс-шеф-бармен FF Restaurant & Bar и Simachevbar).
Интерьер: Интерьер выполнен в традиционных бирюзовых и малахитовых оттенках в духе Шанхая 30-х годов с современным азиатским лофтом. Кроме того, заведение украшено предметами в стиле поп-арт, китайскими предметами декора и мебелью в стиле 70-х. Архитектор проекта —Максим Штода, а художница Юлия Боровая дополнила помещение азиатской живописью. Декором занималась дизайнер Людмила Макарова. Также при входе в ресторан имеется роспись в стиле Chinoiserie Chic.
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