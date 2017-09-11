В гостинице «Украина» открылся ресторан ближневосточной кухни «Тамани»
На месте бывшего ресторана B.I.G.G.I.E. на территории гостиницы «Украина» открылся ресторан ближневосточной кухни «Тамани». Об этом The Village рассказали представители заведения.
«Тамани»
Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1а
часы работы: с 10:00 до последнего гостя
Средний чек: 2 000 рублей
Закуски
Гранд бабагануш с трюфелем — 230 рублей
Рулеты из баклажанов с куриной печенью — 440 рублей
Хычины с зеленью и грибами — 290 рублей
Артишоки с сулугуни и томатами — 870 рублей
основные блюда
Кефта из телятины — 650 рублей
Голубцы с телятиной и сморчками — 950 рублей
Крабовые котлеты — 800 рублей
Кукурузный цыпленок на углях — 720 рублей
Десерты
Воздушная пахлава с розовым сиропом — 490 рублей
Мясной торт с клубникой — 500 рублей
Напитки
Ягодный лимонад — 650 рублей
Кофе раф — 390 рублей
Идея: В основе меню — халяльное мясо, из которого готовят аутентичные блюда Ближнего Востока. На завтрак (с 10:00 до 12:00) в ресторане можно заказать сеты: арабский — бабагануш, яичница, сыр, пита и ароматная зелень с томатами, кавказский — свежие овощи, сыр и яичница с сациви (по 550 рублей), мясной с мини–чебуреками с ягненком, салатом «Тамани», сациви с индейкой, лепешкой из тандыра и зеленью и рыбный — с хумусом, треской по-стамбульски, оливками и слабосоленым лососем (по 650 рублей).
Кто делает: Автор проекта — Екатерина Алехина, пост бренд-шефа занимает Дмитрий Погорелов, работавший су–шефом в ресторане «Обломов» и шеф–поваром в Madame Wong.
Интерьер: Заведение расположилось на двух этажах и рассчитано на 150 гостей. В интерьере соседствуют камень, бетон, стекло, сезонные растения и картины из частных коллекций. Стену за лестницей украшают винные стеллажи. Кроме того, в ресторане есть шкаф для вызревания мяса.
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