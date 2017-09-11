На месте бывшего ресторана B.I.G.G.I.E. на территории гостиницы «Украина» открылся ресторан ближневосточной кухни «Тамани». Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Тамани»

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1а часы работы: с 10:00 до последнего гостя Средний чек: 2 000 рублей Facebook

Закуски Гранд бабагануш с трюфелем — 230 рублей Рулеты из баклажанов с куриной печенью — 440 рублей Хычины с зеленью и грибами — 290 рублей Артишоки с сулугуни и томатами — 870 рублей основные блюда Кефта из телятины — 650 рублей Голубцы с телятиной и сморчками — 950 рублей Крабовые котлеты — 800 рублей Кукурузный цыпленок на углях — 720 рублей Десерты Воздушная пахлава с розовым сиропом — 490 рублей Мясной торт с клубникой — 500 рублей Напитки Ягодный лимонад — 650 рублей Кофе раф — 390 рублей

Идея: В основе меню — халяльное мясо, из которого готовят аутентичные блюда Ближнего Востока. На завтрак (с 10:00 до 12:00) в ресторане можно заказать сеты: арабский — бабагануш, яичница, сыр, пита и ароматная зелень с томатами, кавказский — свежие овощи, сыр и яичница с сациви (по 550 рублей), мясной с мини–чебуреками с ягненком, салатом «Тамани», сациви с индейкой, лепешкой из тандыра и зеленью и рыбный — с хумусом, треской по-стамбульски, оливками и слабосоленым лососем (по 650 рублей).

Кто делает: Автор проекта — Екатерина Алехина, пост бренд-шефа занимает Дмитрий Погорелов, работавший су–шефом в ресторане «Обломов» и шеф–поваром в Madame Wong.

Интерьер: Заведение расположилось на двух этажах и рассчитано на 150 гостей. В интерьере соседствуют камень, бетон, стекло, сезонные растения и картины из частных коллекций. Стену за лестницей украшают винные стеллажи. Кроме того, в ресторане есть шкаф для вызревания мяса.