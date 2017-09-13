Во всех крупных бургер-барах сети Burger Heroes с 09:00 до 13:00 теперь можно заказать завтрак. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Среди вариантов гостям предлагают сэндвичи «Остин Пауэрс» с омлетом, беконом и сыром чеддер или «Мини ми» на зерновой булке с крем-чиз и вялеными томатами.

В комплект к основному блюду предлагают кофе на выбор. Стоимость завтрака варьируется от 150 до 200 рублей.

Завтрак можно заказать в бургерных сети на Большой Ордынке, Пушкинской площади, Маросейке, Кузнецком Мосту и в Камергерском переулке.