Панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье откроется в парке «Зарядье» в начале октября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Новое место оформят в стиле 60-х годов XX века. Интерьер частично будет повторять внутреннее убранство гостиницы «Россия», на месте которой построен парк. «Ресторан откроется в юго-западной части „Зарядья“, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что крыша ресторана станет природной прогулочной зоной. Там разместится терраса с зеленым газоном. Стенами заведения будут витражные окна высотой от четырех до шести метров. «Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов», — добавил Кузнецов.

Общая площадь здания составит более 1,8 тысячи квадратных метров. Ресторан рассчитан на 299 посадочных мест.