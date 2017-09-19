В парке «Зарядье» открылся гастрономический центр
В парке «Зарядье» начал свою работу большой фуд-корт. Об этом The Village рассказали представители парка.
Гастрономический центр «Зарядье»
Адрес: улица Варварка, владение 6
салаты
С огурцом и авокадо — 360 рублей
С перепелкой и инжиром — 420 рублей
С гусем и малиновым соусом — 380 рублей
Мимоза с лососем — 320 рублей
Супы
Лагман — 300 рублей
Харчо с бараниной — 320 рублей
Шурпа — 360 рублей
Солянка сборная — 460 рублей
Мясо
Говяжья вырезка — 950 рублей
Говяжий бок — 900 рублей
Седло ягненка — 720 рублей
Лопатка ягненка — 660 рублей
Пироги
Кулебяка с кижучем — 260 рублей
Расстегай с картофелем — 60 рублей
Осетинский пирог с зеленью — 300 рублей
Курник с грибами и цыпленком — 220 рублей
ИДЕЯ: Ресторан занял здание под смотровым мостом парка и объединил в себе восемь корнеров с кухнями российских регионов.
Дизайн: Дизайн в каждом корнере ресторана свой, но часть общей крыши помещения сделали стеклянной, а потолок украсили свисающими вниз живыми растениями.
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