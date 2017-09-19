В парке «Зарядье» начал свою работу большой фуд-корт. Об этом The Village рассказали представители парка.

Гастрономический центр «Зарядье»

Адрес: улица Варварка, владение 6

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салаты

С огурцом и авокадо — 360 рублей

С перепелкой и инжиром — 420 рублей

С гусем и малиновым соусом — 380 рублей

Мимоза с лососем — 320 рублей

Супы

Лагман — 300 рублей

Харчо с бараниной — 320 рублей

Шурпа — 360 рублей

Солянка сборная — 460 рублей

Мясо

Говяжья вырезка — 950 рублей

Говяжий бок — 900 рублей

Седло ягненка — 720 рублей

Лопатка ягненка — 660 рублей

Пироги

Кулебяка с кижучем — 260 рублей

Расстегай с картофелем — 60 рублей

Осетинский пирог с зеленью — 300 рублей

Курник с грибами и цыпленком — 220 рублей

ИДЕЯ: Ресторан занял здание под смотровым мостом парка и объединил в себе восемь корнеров с кухнями российских регионов.

Дизайн: Дизайн в каждом корнере ресторана свой, но часть общей крыши помещения сделали стеклянной, а потолок украсили свисающими вниз живыми растениями.