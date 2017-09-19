В парке «Зарядье» начал свою работу большой фуд-корт. Об этом The Village рассказали представители парка.

Гастрономический центр «Зарядье»

салаты С огурцом и авокадо — 360 рублей С перепелкой и инжиром — 420 рублей С гусем и малиновым соусом — 380 рублей Мимоза с лососем — 320 рублей Супы Лагман — 300 рублей Харчо с бараниной — 320 рублей Шурпа — 360 рублей Солянка сборная — 460 рублей Мясо Говяжья вырезка — 950 рублей Говяжий бок — 900 рублей Седло ягненка — 720 рублей Лопатка ягненка — 660 рублей Пироги Кулебяка с кижучем — 260 рублей Расстегай с картофелем — 60 рублей Осетинский пирог с зеленью — 300 рублей Курник с грибами и цыпленком — 220 рублей

ИДЕЯ: Ресторан занял здание под смотровым мостом парка и объединил в себе восемь корнеров с кухнями российских регионов.

Дизайн: Дизайн в каждом корнере ресторана свой, но часть общей крыши помещения сделали стеклянной, а потолок украсили свисающими вниз живыми растениями.