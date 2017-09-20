На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays
На «Экомаркете» в Конькове открылась кондитерская с американскими десертами Short Mondays.
Short Mondays
Адрес: Профсоюзная ул., 126, корп. 3
Часы работы: с 10:00 до 21:00
Средний чек: 300 рублей
Десерты
Лимонный капкейк — 200 рублей
Смородиновый маффин — 120 рублей
Напитки
Милкшейк «Пина колада» — 60 рублей
Американо — 60 рублей
Идея: Основное направление кондитерской — американские десерты. В меню представлены торты, чизкейки, капкейки, панкейки, маффины, кукис, милкшейки, кофе. Десерты доступны под заказ.
Кто делает: Основатели — Виктория Дубынина, которая сама печет кексы, и Александр Лисин.
Источник: представители Short Mondays
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