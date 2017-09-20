На «Экомаркете» в Конькове открылась кондитерская с американскими десертами Short Mondays.

Short Mondays

Адрес: Профсоюзная ул., 126, корп. 3

Часы работы: с 10:00 до 21:00

Средний чек: 300 рублей

Десерты

Лимонный капкейк — 200 рублей

Смородиновый маффин — 120 рублей

Напитки

Милкшейк «Пина колада» — 60 рублей

Американо — 60 рублей

Идея: Основное направление кондитерской — американские десерты. В меню представлены торты, чизкейки, капкейки, панкейки, маффины, кукис, милкшейки, кофе. Десерты доступны под заказ.

Кто делает: Основатели — Виктория Дубынина, которая сама печет кексы, и Александр Лисин.

Источник: представители Short Mondays