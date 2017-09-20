Десерты Лимонный капкейк — 200 рублей Смородиновый маффин — 120 рублей Напитки Милкшейк «Пина колада» — 60 рублей Американо — 60 рублей

Идея: Основное направление кондитерской — американские десерты. В меню представлены торты, чизкейки, капкейки, панкейки, маффины, кукис, милкшейки, кофе. Десерты доступны под заказ.

Кто делает: Основатели — Виктория Дубынина, которая сама печет кексы, и Александр Лисин.