На «Экомаркете» в Конькове на территории магазина «Город-сад» 23 сентября откроется пинца-кафе Da Lorenzo.

Da Lorenzo

Пинца С томатным соусом и моцареллой — 120 рублей Четыре сыра (моцарелла, горгонзола, грана подано, скаморца) — 150 рублей С моцареллой, прошутто и томатами — 160 рублей С моцареллой, салями и болгарским перцем — 160 рублей С прошутто, цукини, оливками и луком — 180 рублей С сыровяленой коппой, пармезаном и рукколой — 220 рублей С грушей, орехами и горгонзолой — 220 рублей С бурратой и томатами — 250 рублей

ИДЕЯ: Da Lorenzo — лавка итальянских продуктов, открытая на «Экомаркете» Лоренцо Пазота Джетти. Тут можно купить продукты из разных регионов Италии: различные виды пасты, рис, ветчину и колбасы, соусы, оливковое масло, традиционные сладости, консервированные в масле артишоки или томаты, развесные оливки и каперсы, а также посуду. Теперь на территории «Экомаркета» открывается одноименный поп-ап-бар, где можно попробовать свежую пинцу.

Источник: пресс-служба «Экомаркета»