На «Экомаркете» откроется пинца-бар Da Lorenzo
На «Экомаркете» в Конькове на территории магазина «Город-сад» 23 сентября откроется пинца-кафе Da Lorenzo.
Da Lorenzo
Адрес: ул. Профсоюзная, 126, корп. 3
часы работы: с 08:30 до 22:30
телефон: +7 (916) 016–16–44
Пинца
С томатным соусом и моцареллой — 120 рублей
Четыре сыра (моцарелла, горгонзола, грана подано, скаморца) — 150 рублей
С моцареллой, прошутто и томатами — 160 рублей
С моцареллой, салями и болгарским перцем — 160 рублей
С прошутто, цукини, оливками и луком — 180 рублей
С сыровяленой коппой, пармезаном и рукколой — 220 рублей
С грушей, орехами и горгонзолой — 220 рублей
С бурратой и томатами — 250 рублей
ИДЕЯ: Da Lorenzo — лавка итальянских продуктов, открытая на «Экомаркете» Лоренцо Пазота Джетти. Тут можно купить продукты из разных регионов Италии: различные виды пасты, рис, ветчину и колбасы, соусы, оливковое масло, традиционные сладости, консервированные в масле артишоки или томаты, развесные оливки и каперсы, а также посуду. Теперь на территории «Экомаркета» открывается одноименный поп-ап-бар, где можно попробовать свежую пинцу.
Источник: пресс-служба «Экомаркета»
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