На Тверской площади пройдет сырная ярмарка, на которой устроят тематические дни Франции, Швейцарии, Нидерландов и Италии. Посетителей ждут дегустации, лекции сырных сомелье и кулинарные мастер-классы.

Гости фестиваля смогут также попробовать 200 сортов сыра из разных регионов России: бри, эмменталь, гауду, пармезан, чеддер, дорблю, сулугуни и не только.

Ярмарка состоится в рамках фестиваля «Золотая осень».

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» начинается в пятницу, 22 сентября. На улице Кузнецкий Мост организуют рыбный рынок, где представят 460 видов рыбы, а на площади Революции — дни Краснодарского края. Фестиваль продлится до 8 октября.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы