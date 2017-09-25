В «Мега Химки» обновили фуд-корт «Вкусный бульвар».

На «Вкусном бульваре» представлены проекты как известных ресторанов — Zotman Дмитрия Зотова, Zizo Уильяма Ламберти, кафе BQ Cafe, так и молодые фуд-концепции — Local chefs, Street Chef и другие. Всего на «бульваре» работают 17 ресторанов, два кафе, восемь фастфуд-концепций и фермерский рынок.

Дизайн «Вкусного бульвара» в концепции «Открытое небо» разработан в скандинавском стиле с использованием натуральных материалов и живой зелени — так, в оформлении фуд-корта есть живые деревья.

Моллы.Ru

Источник: пресс-служба IKEA Centres Russia